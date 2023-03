Guerre Ukraine - Russie : le rapprochement stratégique de la Chine et de la Biélorussie en pleine guerre d'Ukraine

Crédit photo, AFP via Getty Images Légende image, Alexandre Loukachenko et Xi Jinping

A l'aéroport de Minsk, la capitale de la Biélorussie, un panneau accueille les voyageurs en trois langues : russe, anglais et, surprise, mandarin.

Le chinois est également présent dans les centres commerciaux et autres espaces d'affaires et de loisirs de ce pays d'un peu plus de 9 millions d'habitants.

La relation étroite entre la Biélorussie et la Chine n'est pas nouvelle, mais elle a pris un nouvel élan ces derniers mois, dans le contexte de l'invasion russe de l'Ukraine.

Cette semaine, le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, a été reçu sur un tapis rouge à Pékin par Xi Jinping, où les deux dirigeants ont signé une série d'accords et ont exprimé leur "plus grand intérêt" à trouver une solution pacifique pour l'Ukraine.

Loukachenko est l'un des alliés les plus proches, sinon le plus proche , de Vladimir Poutine et a montré son plein soutien au plan de paix présenté la semaine dernière par Pékin pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

Le voyage du président biélorusse intervient quelques jours après que le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, a rencontré Poutine à Moscou.

Loukachenko et Xi se sont mutuellement félicités, décrivant l'amitié entre leurs pays dans les termes les plus proches.

Mais que cache cette approche stratégique ? La Chine cherche-t-elle à resserrer les rangs avec la Russie et ses alliés, comme le prétendent certains observateurs ?

Relations étroites

"Xi Jinping cherche à se positionner dans cette guerre, essayant de comprendre jusqu'où Poutine compte aller. Et Loukachenko est un bon interlocuteur pour cela", explique Samantha de Benderm, chercheuse associée au programme Russie et Eurasie de Chatham House.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Loukachenko est l'un des plus proches alliés de Vladimir Poutine.

Comme il l'a expliqué à BBC Mundo, les présidents chinois et biélorusse se connaissent assez bien : "Xi Jinping aime parler à Loukachenko parce qu'il est probablement le leader mondial qui connaît le mieux Poutine, donc il sert de guide pour comprendre ce qui se passe". son esprit du président russe .

Cela expliquerait en partie le grand étalage que Pékin a fait pour la visite de Loukachenko, président d'un pays relativement petit, isolé par l'Occident en raison de son régime autoritaire et de son alliance avec la Russie, et "dont personne ne se souciait il y a un an". De Benderm fait remarquer.

La Chine et la Biélorussie entretiennent également des relations économiques de longue date. Pékin a réalisé d'importants investissements dans le pays européen ces dernières années, notamment un parc industriel doté d'une zone de libre-échange.

De plus, en septembre dernier, sept mois après le début de la guerre en Ukraine, Pékin a élevé le statut de ses relations avec la Biélorussie à ce qu'il décrit désormais comme un "partenariat stratégique global" , un terme très inhabituel qu'il n'avait auparavant utilisé que pour définir un autre pays : le Pakistan.

Cela signifie que la Biélorussie se classe très haut dans la hiérarchie des relations internationales de la Chine, juste en dessous de la Russie, selon une analyse de BBC Monitoring.

Les deux pays, dirigés par des gouvernements autoritaires, partagent également « une vision du monde », précise De Benderm.

Loukachenko est le seul président que la Biélorussie ait eu depuis qu'il a quitté l'Union soviétique et a été décrit par les gouvernements occidentaux comme "le dernier dictateur d'Europe".

L'ONU a documenté de nombreux cas de torture, et les observateurs internationaux affirment qu'il n'a remporté que la première des cinq élections consécutives dans lesquelles il a prévalu.

En Chine, le Parti communiste a gouverné depuis 1949 sans tenir d'élections démocratiques.

Légende image, La Chine a relevé le statut de ses relations avec la Biélorussie.

Petite lettre

Au sein de ces liens commerciaux, que la récente visite du président biélorusse cherche à promouvoir, Samantha de Benderm souligne une phrase prononcée par Loukachenko lors de sa rencontre avec Xi, où il a souligné l'intérêt d'approfondir la coopération avec la Chine pour, entre autres, "le promotion des biens et services sur les marchés des pays tiers .

Dans le cas où, comme l'assurent les Etats-Unis, la Chine envisageait de vendre des armes à la Russie, elle pourrait utiliser la Biélorussie comme pays de transit, et "cet accord lui donnerait le cadre juridique nécessaire pour le faire", prévient le chercheur.

La Chine est devenue le quatrième exportateur d'armes au monde et, selon Washington, les entreprises chinoises ont déjà fourni un "soutien non létal" à la Russie.

Les États-Unis affirment disposer d'informations selon lesquelles ils fourniront bientôt également à Moscou un "soutien létal", ce que Pékin a fermement rejeté.

"Nous n'acceptons pas le ciblage américain des relations sino-russes, sans parler de la coercition et de la pression", a déclaré la semaine dernière le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin.

Les entreprises chinoises ont également été accusées de fournir à la Russie des technologies à double usage, des biens pouvant être utilisés à la fois à des fins civiles et militaires, tels que des drones et des puces semi-conductrices.

Quel soutien apportez-vous à la Russie ?

Minsk est un allié clé de la Russie depuis le début du conflit, lorsqu'elle a autorisé Moscou à utiliser la frontière biélorusse avec l'Ukraine pour lancer son attaque contre Kiev, qui a finalement échoué.

Pendant ce temps, la Chine a tenté de paraître neutre en déclarant son soutien à la fois au droit à la souveraineté et à la sécurité nationale, qui sont respectivement les intérêts de l'Ukraine et de la Russie.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La Chine a déroulé le tapis rouge pour accueillir Loukachenko à Pékin.

Cependant, Pékin a refusé de condamner Moscou et a indirectement soutenu son effort de guerre, les médias d'État chinois ayant activement propagé la vision russe de la guerre, selon de multiples analyses.

Malgré cela, divers analystes s'accordent à dire que ni la Chine ni la Biélorussie n'ont intérêt à entrer en guerre en Ukraine.

"Pékin craint que la situation sécuritaire ne devienne incontrôlable en Eurasie ", a déclaré à BBC Mundo le professeur Rasmus Nilsson, de la School of Slavic and Eastern European Studies de l'University College London (UCL).

Et Loukachenko, dit l'expert de Chatham House, "est sous une énorme pression de la part de Poutine pour s'impliquer dans la guerre".

Les présidents biélorusse et chinois « aimeraient utiliser cette guerre pour briser l'hégémonie des États-Unis dans le monde mais, en même temps, ils sont très mal à l'aise avec la façon dont elle se déroule, avec toute la violence qui se déroule . » voit sur le champ de bataille et la menace de Poutine d'utiliser l'arme nucléaire », analyse Samantha de Benderm.

Campagne régionale

Les États-Unis sont également engagés dans leur propre campagne diplomatique dans la région.

Son secrétaire d'État Antony Blinken a effectué cette semaine une tournée au Kazakhstan et en Ouzbékistan , où il a noté que la guerre "avait suscité une profonde inquiétude dans toute la région" et a souligné l'attachement des États-Unis à la souveraineté nationale.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a également effectué une tournée dans la région. Sur la photo, avec le ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, Mukhtar Tleuberdi.

"Après tout, si un pays puissant est prêt à essayer d'effacer par la force les frontières d'un voisin souverain, qu'est-ce qui l'empêchera de faire la même chose avec les autres ? Les pays d'Asie centrale le comprennent", a-t-il déclaré.

Les cinq pays d'Asie centrale sont d'anciens membres de l'Union soviétique et entretiennent des liens commerciaux avec la Russie et la Chine.

Cependant, ils sont restés largement neutres pendant la guerre, adhérant aux sanctions occidentales et exprimant leur inquiétude face à l'invasion russe de l'Ukraine, qui est également un ancien État soviétique.

Plan de paix

Lors de sa visite à Pékin, Loukachenko a salué le plan de paix pour l'Ukraine que la Chine a présenté et qui a été accueilli avec méfiance par l'Occident.

El documento, que cuenta con 12 punto s, insta al respeto de la "soberanía de todos los países", pero no dice específicamente que Rusia deba retirar sus tropas de Ucrania que es, a día de hoy, la principal amenaza a la soberanía de ce pays.

En outre, il condamne le recours aux "sanctions unilatérales", une critique implicite des alliés occidentaux de l'Ukraine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il était d'accord avec certaines parties du plan, ce qui, selon lui, est un signe de la volonté de la Chine de s'impliquer.

Pékin, cependant, n'a pas encore répondu à l'offre de Zelensky de rencontrer Xi pour discuter de la proposition chinoise face à face.

Mercredi, la Chine et la Biélorussie "ont exprimé leur profonde inquiétude" face au conflit et leur "énorme intérêt à rétablir la paix en Ukraine dès que possible", a rapporté l'agence d'Etat biélorusse Belta .

Nous devons empêcher la situation de dégénérer "en une confrontation mondiale dans laquelle il n'y aura pas de vainqueurs", a déclaré Loukachenko, tandis que Xi a appelé à la fin de la "mentalité de guerre froide" et a assuré que les pays devraient cesser de politiser l'économie mondiale et se concentrer sur une résolution pacifique.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé à rencontrer Xi Jinping.

La rhétorique de Loukachenko, cependant, n'a pas toujours été aussi conciliante .

Récemment, lors d'une conférence de presse à Minsk avant de se rendre à Moscou pour rencontrer Poutine, le président biélorusse a de nouveau prévenu que si une agression contre son pays était commise, il était prêt à "se battre avec les Russes pour le territoire de la Biélorussie".

Si un seul soldat pénétrait sur leur territoire, "la réponse serait immédiate et la guerre atteindrait une toute autre ampleur".

Pourtant, lorsqu'un missile ukrainien a atterri par erreur sur le territoire biélorusse fin décembre, "la réponse de Loukachenko a été de minimiser son impact ", estime l'analyste de Chatham House, qui voit dans son discours plus "de la rhétorique et de la posture" que de la volonté d'agir.

« Loukachenko sait qu'il est dans une position de faiblesse vis-à-vis de la Russie . Il existe une menace crédible que la Russie veuille annexer la Biélorussie à moyen terme, et Loukachenko joue ses cartes du mieux qu'il peut pour essayer d'empêcher cela. De Benderm est d'avis.

Avec ce rapprochement avec la Chine, il peut aussi chercher à réduire sa dépendance vis-à-vis de la Russie et, peut-être, s'aventure l'expert, un "lieu sûr où se retirer au cas où les choses ne se passeraient pas bien pour lui en Biélorussie et qu'il serait renversé dans un nouvelle révolte politique.