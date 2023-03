Violence domestique : Quelle est la différence entre un coup violent et un coup non violent ?

il y a une heure

"De nombreux maris battent leur femme en pensant que cela fait d'eux des hommes, et non pas parce qu'ils sont de mauvaises personnes", explique le Dr Maryam Mahmoud, une femme énergique à l'esprit chaleureux.

Elle travaille pour SOS Village d'enfants, une organisation non gouvernementale internationale, qui vise à sensibiliser les Jordaniens à la violence domestique.

La psychiatre invite un groupe d'hommes à discuter avec elle autour d'une tasse de thé et les questionne gentiment.

"Les femmes vont trop loin si on ne se met pas en colère et qu'on ne pose pas de limites", dit un mari.

"Quelle est la différence entre un passage à tabac brutal et non brutal ?" poursuit-elle, sans jugement dans la voix.

Les hommes sont détendus en présence du Dr Mahmoud et s'ouvrent progressivement.

"Il ne craint pas Dieu"

Elle est actuellement dans un refuge avec ses deux jeunes enfants et pétrifiée.

Maysoon (nom fictif) a dénoncé à plusieurs reprises son père violent auprès du service de police jordanien chargé de la protection de la famille et des mineurs.

Les autorités disent toujours : "C'est ton père et ta famille. Tu veux vraiment les quitter ?", dit Maysoon.

"'Pensez à nos coutumes et à nos traditions', me disent-elles. Ce n'est pas New York."