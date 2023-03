Guerre Ukraine - Russie : comment les Russes ont pris le sud - puis se sont retrouvés bloqués

Par Abdujalil Abdurasulov

BBC News, Mykolaiv

il y a 50 minutes

Crédit photo, Ukrainian Border Guards Service Légende image, Des caméras de sécurité ont capturé le moment où les forces russes sont entrées dans le sud de l'Ukraine depuis la Crimée occupée.

Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine il y a un an, l'un des plus grands succès qu'elle a obtenus au départ a été dans le sud de l'Ukraine. En quelques jours, les troupes russes attaquant depuis la Crimée s'étaient emparées d'une partie du territoire ukrainien plus grande que la Suisse.

Les autorités ukrainiennes n'ont pas encore expliqué ce qui s'est passé dans le sud au début de la guerre. Pour aider à découvrir ce qui s'est passé, la BBC s'est entretenue avec des officiers militaires, des politiciens et des militants.

Le 22 février 2022 à 19h15, le secrétaire du conseil de sécurité ukrainien Oleksiy Danilov a reçu un dossier rouge contenant des documents secrets. Ils ont averti que la vie du président était menacée de façon imminente. Immédiatement, M. Danilov a contacté le chef des services de sécurité, le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre et le président Volodymyr Zelensky lui-même.

Mais les dirigeants ukrainiens se sont abstenus de déclarer la loi martiale, pour l'instant. Il n'y a pas eu de mobilisation de troupes. Quelques semaines auparavant, les autorités ukrainiennes avaient qualifié les avertissements occidentaux d'invasion russe de "manipulation" et appelé tout le monde à rester calme.

M. Danilov dit que le gouvernement avait des informations détaillées sur l'invasion prévue, y compris ses dates. "On s'y attendait le 22 février", explique-t-il en déployant une carte secrète de la région de Kiev. Tiré d'un commandant russe, il dit que cela confirme les rapports des services de renseignement selon lesquels le plan initial de la Russie était d'envahir deux jours plus tôt qu'ils ne l'ont réellement fait.

"Notre objectif était d'éviter toute panique à l'intérieur du pays. Il était donc crucial de garder tout cela secret."

Légende image, Cette carte secrète datant de 1989 a été saisie à un commandant russe et montre le plan d'attaque autour de Kiev.

Si les autorités ukrainiennes en savaient autant sur les plans de Moscou, pourquoi les troupes russes ont-elles pu balayer si rapidement la région de Kherson dans le sud ?

Un détroit et une étroite bande de terre séparent la péninsule de Crimée du continent ukrainien et constituaient des obstacles naturels pour les troupes russes. Il en était de même du vaste réseau de canaux d'irrigation dans la région de Kherson.

Les forces ukrainiennes n'avaient qu'à détruire tous les ponts pour ralentir l'avancée russe. Mais cela ne s'est pas produit.

M. Danilov dit que les autorités enquêtent actuellement à ce sujet et qu'elles ne peuvent pas donner de réponse tant que ce processus n'est pas terminé : "Mais nous ne cachons pas ce fait, nous ne le rangeons pas dans un tiroir".

Le pont Chonhar qui traverse le détroit entre la Crimée et Kherson avait été miné, a confirmé l'état-major ukrainien après l'invasion. Mais il a rejeté les suggestions selon lesquelles les explosifs avaient été désamorcés, affirmant que la force d'invasion russe était 15 fois plus importante que la défense ukrainienne.

Les critiques ont fait valoir que c'était précisément à cause de cette domination russe que le pont aurait dû être détruit.

Il est clair que les forces ukrainiennes n'étaient pas préparées à un scénario dans lequel les troupes russes traverseraient facilement la région sud de Kherson.

En conséquence, ils ont dû se retirer de la région dès le début. Lors de leur retrait, il a fallu deux heures aux colonnes de véhicules militaires et de troupes pour traverser le pont Antonivskiy près de la ville de Kherson, selon le lieutenant principal Yevhen Palchenko, qui a défendu le pont sur le Dnipro.

Légende image, Les services de renseignement ukrainiens s'attendaient à une invasion à grande échelle deux jours avant qu'elle ne se produise, déclare Oleksiy Danilov.

Cela indique que l'Ukraine avait concentré un grand nombre de troupes près de la Crimée. Mais avec les ponts toujours debout, ils furent rapidement en infériorité numérique et en armement.

« Comment pouvez-vous contenir leur offensive alors que nous n'avions pas de défense aérienne ? Lt Palchenko explique. "Leurs avions de combat sont arrivés et ont largué tout un tas de bombes, faisant tout exploser. Nous avons perdu beaucoup d'hommes et de matériel là-bas."

La vitesse était cruciale pour le succès russe. Leur tactique était de contourner les grandes villes, de les encercler et d'avancer. Ils prévoyaient de prendre Mykolaïv en deux jours et Odessa en trois jours, explique le général de division Dmytro Marchenko, qui a été envoyé pour organiser la défense de Mykolaïv. Mais le plan russe s'est soldé par un échec.

Lorsque le général Marchenko est arrivé, il n'y avait toujours pas de plan pour défendre la ville. "Quand j'ai demandé où c'était, on m'a dit qu'ils n'avaient toujours pas établi de carte", a-t-il déclaré.

Il a pris une feuille de route, l'a divisée en quatre parties et a nommé des unités et des commandants responsables de chaque section. Ils ont annoncé la mobilisation et ont rapidement enrôlé des milliers de personnes. Beaucoup de nouveaux arrivants avaient déjà servi dans l'armée.

Ils ont mis en place des groupes antichars armés de lance-grenades et organisé des postes de signalisation pour avertir à l'approche des chars russes. Contrairement à Kherson, les ponts traversant les canaux d'irrigation de la région ont été détruits par des forces spéciales mises en place à la hâte et dirigées par le député Roman Kostenko.

Les troupes ukrainiennes se sont battues avec acharnement pour ralentir l'avancée russe près du pont Antonivskiy. Le 25 février à minuit, les forces russes sont passées à l'offensive. Le lieutenant Palchenko et son bataillon de chars étaient là pour les arrêter.

"Mon char a reçu quelques coups et le système était en panne. Nous avons donc dû tout faire manuellement, comme dans les chars T-34 pendant la Seconde Guerre mondiale."

Crédit photo, Maj Gen Marchenko Légende image, Des défenseurs ukrainiens organisés à la hâte ont fait sauter des ponts autour de Mykolaïv, stoppant les envahisseurs russes.

Les forces russes étaient écrasantes, alors le lieutenant Palchenko et son bataillon ont dû se retirer du pont. Mais il y retourna plusieurs fois cette nuit-là. Ses chars couvraient les parachutistes ukrainiens et leur tâche était d'empêcher les troupes russes de traverser le pont.

Le jeune homme de 23 ans a ensuite reçu la plus haute distinction militaire du pays, Héros de l'Ukraine.

Leur résistance a donné à Mykolaïv quelques jours de plus pour préparer ses défenses. La coordination et la communication entre les équipes militaires et civiles ont permis de bien utiliser le temps.

"[Le gouverneur de Mykolaïv] Vitaliy Kim était incroyable pour communiquer avec les gens pour organiser l'aide", se souvient le général de division Marchenko. "Nous avions besoin d'excavatrices - elles sont rapidement allées creuser [des tranchées et des fossés]. Nous avions besoin de blocs de béton et de 'hérissons' antichars - en une demi-journée, tout était fait."

Les citoyens locaux surveillaient constamment le mouvement des troupes russes et transmettaient les coordonnées aux artilleurs ukrainiens. Des gens ordinaires ont détruit des véhicules blindés et fait des prisonniers, a déclaré le général de division Marchenko.

"Nous avons arrêté les forces russes parce que le peuple s'est soulevé", ajoute-t-il.