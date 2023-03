Accident vasculaire cérébral : L'histoire étonnante de la scientifique qui, suite à un AVC qui l'a temporairement paralysée, a fait une grande découverte

Cecilia Barría

BBC News Mundo

il y a une heure

Crédit photo, Jill Bolte Taylor

Un accident vasculaire cérébral a changé à jamais la vie de la neuroscientifique américaine Jill Bolte Taylor.

Elle avait 37 ans lorsqu'un matin de 1996, elle sentit que quelque chose n'allait pas. Un vaisseau sanguin a éclaté dans son cerveau et en quelques heures, elle a perdu la capacité de marcher, de parler, de lire, d'écrire ou de se souvenir.

"Essentiellement, je suis devenue un bébé dans le corps d'une femme", dit-elle dans un dialogue avec BBC Mundo.

Il lui a fallu huit ans pour s'en remettre. "Le plus dur a été de relire" .

Malgré les difficultés en cours de route, elle dit que si elle pouvait remonter le temps, elle ne ferait rien pour empêcher son AVC. "Je l'aurais à nouveau, absolument."

Élue l'une des « 100 personnes les plus influentes au monde » par le magazine Time , Bolte est l'auteur de deux livres.

Le premier, My Stroke of Insight (publié en espagnol sous le titre "An Attack of Lucidity"), a été traduit dans plus de 20 langues, et le second, Whole Brain Living , a également été un succès éditorial.

Dans ce dernier livre, le neuroscientifique propose que chaque hémisphère du cerveau ait une partie émotionnelle et une partie rationnelle.

Crédit photo, Jill Bolte Taylor

Donc, explique Bolte, ces quatre modules (deux dans l'hémisphère droit et deux dans l'hémisphère gauche) fonctionnent comme s'ils étaient quatre personnages qui composent qui nous sommes.

Ce qui est étonnant, c'est que lorsque ces quatre personnages travaillent ensemble et s'équilibrent comme un cerveau complet, nous vivons mieux.

"Nous sommes tous câblés dans le cerveau pour avoir une paix intérieure profonde", explique la scientifique.

« Et si nous ne vivions pas en mode automatique ? Et si nous pouvions choisir quelles parties de notre cerveau nous voulons utiliser à un moment donné et devenir de véritables maîtres de notre propre cerveau ?

« Pour moi, c'est l' évolution de l'humanité .

Bolte vit actuellement la moitié de l'année à Bloomington - où, entre autres, elle travaille comme professeur auxiliaire d'anatomie, de biologie cellulaire et de physiologie à l'Université de l'Indiana - et l'autre moitié de l'année sur un bateau sur un lac du Kentucky.

Elle est porte-parole du Harvard Brain Tissue Resource Center (Harvard Brain Bank), appartient à la National Alliance on Mental Illness et a sa fondation Jill Bolte Taylor BRAINS, dédiée à la fourniture de services éducatifs.

Voici un extrait édité du Ted Talk de Jill Bolte Taylor en Californie, aux États-Unis, où elle explique comment son AVC a changé sa vie et comment elle en est venue à faire une grande découverte à partir de cette expérience.

J'ai grandi pour étudier le cerveau parce que j'ai un frère qui a reçu un diagnostic de schizophrénie.

En tant que sœur et scientifique, je me suis demandée ce qui arrivait au cerveau de mon frère et à sa schizophrénie qui ne peut pas connecter ses rêves à une réalité commune et partagée, et à la place ils se transforment en illusions ?

J'ai donc consacré ma carrière à la recherche sur les maladies mentales graves. Et j'ai déménagé de mon état d'origine, l'Indiana, à Boston, pour travailler dans le laboratoire du Dr Francine Benes, au département de psychiatrie de l'Université de Harvard.

Crédit photo, Jill Bolte Taylor

En laboratoire, nous nous sommes posé la question : quelles sont les différences biologiques entre le cerveau des personnes diagnostiquées avec des troubles mentaux et celles qui n'ont pas un tel diagnostic ?

Fondamentalement, nous cartographions les microcircuits du cerveau. À cette époque, j'avais une vie très significative parce que je faisais ce genre de recherche pendant la journée, puis le soir et le week-end, je voyageais en tant que défenseur de NAMI, l'Alliance nationale sur la maladie mentale.

Mais le matin du 10 décembre 1996, je me suis réveillé pour découvrir que j'avais un trouble cérébral.

Un vaisseau sanguin a éclaté dans la moitié gauche de mon cerveau et pendant quatre heures, j'ai vu mon cerveau se détériorer complètement et perdre sa capacité à traiter l'information.

Le matin de l'hémorragie, je ne pouvais ni marcher, ni parler, ni lire, ni écrire, ni me souvenir de quoi que ce soit de ma vie. Je suis essentiellement devenu un bébé dans un corps de femme.

Crédit photo, Getty Images

"Je t'ai apporté un vrai cerveau humain"

Si vous avez déjà vu un cerveau humain, il est évident que les deux hémisphères sont complètement séparés l'un de l'autre. Et je vous ai apporté un vrai cerveau humain.

C'est donc un vrai cerveau humain. C'est l'avant du cerveau, l'arrière du cerveau avec une moelle épinière qui pend, et c'est ainsi qu'elle serait positionnée dans ma tête.

Crédit photo, Jill Bolte Taylor

Notre hémisphère droit a à voir avec ce moment présent. Il s'agit d'ici et maintenant. Notre hémisphère droit pense en images et apprend de manière kinesthésique à travers le mouvement de notre corps.

Les informations sous forme de courants énergétiques pénètrent simultanément à travers tous nos systèmes sensoriels.

Mon cerveau gauche est un endroit très différent. Notre hémisphère gauche pense linéairement et méthodiquement. Notre hémisphère gauche a à voir avec le passé et l'avenir.

"Mes mains ressemblaient à des griffes primitives"

Et c'est la partie de mon cerveau que j'ai perdue le matin de mon AVC. Le matin de l'AVC, je me suis réveillé avec une douleur lancinante derrière l'œil gauche. Et c'était le genre de douleur, de douleur blessante, que l'on ressent quand on croque dans une glace.

Et il m'a simplement attrapé puis lâché. C'était très inhabituel pour moi de ressentir une douleur quelconque, alors j'ai pensé : « ok, je vais juste commencer par ma routine normale.

Crédit photo, Jill Bolte Taylor Légende image, Jill Bolte Taylor et sa mère après l'opération.

Alors je me suis levée et j'ai sauté sur mon planeur cardiaque, qui est une machine d'exercice pour tout le corps. Et je pousse ce truc, et je me rends compte que mes mains étaient comme des griffes primitives accrochées à la barre.

J'ai pensé "c'est tellement bizarre" et j'ai regardé mon corps et j'ai pensé, "wow, je suis une chose bizarre."

Et c'était comme si ma conscience s'était éloignée de ma perception normale de la réalité - où je suis la personne dans la machine qui fait l'expérience - dans un espace ésotérique où je me vois vivre cette expérience.

Et tout était très particulier et mon mal de tête empirait, alors je descends de la machine et je marche sur le sol de mon salon, et je me rends compte que tout à l'intérieur de mon corps a beaucoup ralenti.

Et chaque étape est très rigide et très délibérée. Il n'y a pas de fluidité dans mon rythme, et il y a une constriction dans ma zone de perception, donc je me concentre uniquement sur les systèmes internes.

"Qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui se passe?"

Je me tiens dans ma salle de bain en train de me préparer à prendre une douche et je pouvais entendre le dialogue à l'intérieur de mon corps. J'ai entendu une petite voix dire, "ok, tes muscles, tu dois les contracter, tu dois les détendre."

Et j'ai perdu l'équilibre et je suis appuyé contre le mur. Et je regarde mon bras et réalise que je ne peux plus définir les limites de mon corps. Je ne peux pas définir où je commence et où je finis, car les atomes et les molécules de mon bras se sont mélangés aux atomes et aux molécules du mur.

Crédit photo, Jill Bolte Taylor Légende image, Voici à quoi ressemblait le cerveau du neuroscientifique avant l'opération.

Et tout ce qu'il pouvait détecter était cette énergie. Énergie. Et je me demande : "qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui se passe ?" Et à ce moment-là, mon bavardage cérébral, le bavardage cérébral de mon hémisphère gauche s'est totalement tu. Comme si quelqu'un avait pris une télécommande et appuyé sur le bouton de sourdine et… silence total.

Et au début, j'ai été surpris de me retrouver dans un esprit silencieux. Mais ensuite j'ai été immédiatement captivé par la magnificence de l'énergie qui m'entourait.

Et parce que je ne pouvais plus identifier les limites de mon corps, je me sentais immense et expansif. Je me sentais un avec toute l'énergie, et c'était magnifique.

Puis, tout d'un coup, mon cerveau gauche revient en ligne et dit : "Hé, nous avons un problème, nous avons un problème, nous avons besoin d'aide."

Alors je me suis dit "d'accord, d'accord, j'ai un problème", mais j'ai immédiatement repris conscience et j'ai affectueusement appelé cet espace La La Land . Mais c'était beau là-bas.

Imaginez ce que ce serait d'être totalement déconnecté de votre bavardage cérébral qui vous relie au monde extérieur.

Me voilà donc dans cet espace, et tout stress lié à mon travail a disparu. Et je me sentais plus léger dans mon corps. Imaginez : toutes les relations dans le monde extérieur, et les nombreux facteurs de stress liés à chacune d'entre elles, ont disparu. J'ai eu un sentiment de paix.

"Il faut se faire aider"

Imaginez ce que cela ferait de perdre 37 ans de bagages émotionnels ! J'ai ressenti de l'euphorie. L'euphorie était magnifique, puis mon cerveau gauche s'est mis en marche et a dit : "Hé, tu dois faire attention, nous avons besoin d'aide."

Et j'étais comme, "Je dois obtenir de l'aide, je dois me concentrer." Alors je sors de la douche et je m'habille machinalement et je me promène dans mon appartement en pensant : "Je dois aller travailler, je dois aller travailler, puis-je conduire ? Puis-je conduire ?"

Crédit photo, Getty Images

Et à ce moment-là, mon bras droit était complètement paralysé. Et j'ai réalisé : "Oh mon Dieu ! J'ai un AVC ! J'ai un AVC !"

Et la prochaine chose que mon cerveau me dit est : « Wow, c'est cool, c'est cool ! Combien de neuroscientifiques ont l'opportunité d'étudier leur propre cerveau de l'intérieur ?

Et puis ça me vient à l'esprit : "Mais je suis une femme très occupée. Je n'ai pas le temps pour un AVC !" Alors je me dis, "d'accord, je ne peux pas empêcher l'AVC de se produire, alors je vais faire ça pendant une semaine ou deux, puis je reprendrai ma routine, d'accord."

Alors elle a dû appeler à l'aide, elle a dû appeler le travail, mais elle ne se souvenait pas du numéro du travail. Puis je me suis souvenu que dans mon étude à domicile, j'avais une carte de visite avec mon numéro dessus.

"Je ne pouvais voir que des pixels"

Alors j'entre et je sors une pile de cartes de visite de trois pouces. Je regarde le haut de la carte et même si je pouvais clairement voir dans ma tête à quoi ressemblait ma carte de visite, je ne pouvais pas dire si c'était ma carte ou non car je ne pouvais voir que des pixels.

Et le mot pixels s'est mélangé avec les pixels d'arrière-plan et les pixels de symbole, et je ne pouvais tout simplement pas les reconnaître. J'ai dû attendre ce que j'appelle une vague de clarté.

Crédit photo, Getty Images

À ce moment-là, j'ai réussi à rejoindre la réalité normale et j'ai pu réaliser que ce n'était pas la carte. Il m'a fallu 45 minutes pour descendre d'un pouce dans cette pile de cartes.

Pendant ces 45 dernières minutes, le saignement dans mon hémisphère gauche a augmenté. Je ne comprends pas les numéros, je ne comprends pas le téléphone, mais c'est le seul forfait que j'ai.

Alors je prends le téléphone et mets la carte de visite ici et fais correspondre la forme des gribouillis sur la carte à la forme des gribouillis sur le clavier du téléphone.

Mais ensuite je suis retourné à La La Land . Je ne me souvenais pas quand je suis revenu, ni si j'avais déjà composé ces numéros.

"Woo woo woo woo woo"

J'ai donc dû poing mon bras paralysé comme une souche, et couvrir les numéros au fur et à mesure que j'allais et les poussais, de sorte que lorsque je revenais à la réalité normale, je pouvais dire, "ouais, j'ai déjà composé ce numéro."

Crédit photo, Jill Bolte Taylor Légende image, Bolte consacre une partie de son temps à l'art.

Finalement, le numéro complet est composé, et j'écoute le téléphone, et mon collègue prend le téléphone et dit, "Whoo woo wooo woo woo." Et je me dis : "Oh mon Dieu, il a l'air d'un golden retriever !"

Et je lui dis, avec clarté d'esprit, je dis, "c'est Jill ! J'ai besoin d'aide !" Et ce qui sort de ma voix est "Whoo woo wooo woo woo." Alors je pense, "Oh mon Dieu, j'ai l'air d'un golden retriever."

Donc, je ne savais pas que je ne pouvais pas parler ou comprendre le langage jusqu'à ce que j'essaye.

"J'ai dit adieu à ma vie"

Alors il reconnaît que j'ai besoin d'aide et il m'obtient de l'aide. Et un peu plus tard, je monte dans une ambulance d'un hôpital de Boston au Mass General Hospital. Et je me recroqueville comme une petite boule foetale.

Et comme un ballon avec la dernière goutte d'air, j'ai senti mon énergie monter et j'ai senti mon esprit se rendre.

Crédit photo, Getty Images

Et à ce moment-là, j'ai su que je n'étais plus le chorégraphe de ma vie. Soit les médecins ont sauvé mon corps et m'ont donné une seconde chance dans la vie, soit c'était peut-être mon moment de transition.

Quand je me suis réveillé dans l'après-midi, j'ai été surpris de constater qu'elle était toujours en vie.

Quand j'ai senti mon esprit abandonner, j'ai dit au revoir à ma vie, et mon esprit était suspendu entre deux plans de réalité très opposés .

La stimulation provenant de mes systèmes sensoriels était comme une douleur pure. La lumière brûlait mon cerveau comme une traînée de poudre et les sons étaient si forts et chaotiques que je ne pouvais pas distinguer une voix du bruit de fond et je voulais juste m'échapper.

Parce que je ne pouvais pas identifier la position de mon corps dans l'espace, je me sentais énorme et expansif, comme un génie qui vient de sortir de sa bouteille.

Euphorie silencieuse

Et mon esprit s'est envolé librement comme une grande baleine glissant dans la mer de l'euphorie silencieuse. Harmonique. Je me souviens avoir pensé qu'il n'y avait aucun moyen que je puisse à nouveau serrer l'énormité de moi-même dans ce petit corps.

Mais j'ai réalisé : « Je suis toujours en vie ! Je suis toujours en vie et j'ai trouvé le Nirvana. Et si j'ai trouvé le Nirvana et que je suis toujours en vie, alors tous ceux qui sont en vie peuvent trouver le Nirvana.

Crédit photo, Jill Bolte Taylor Légende image, Bolte consacre une partie de son temps à la réalisation de vitraux.

J'imaginais un monde rempli de personnes belles, paisibles, compatissantes et aimantes qui savaient qu'elles pouvaient entrer dans cet espace à tout moment.

Et que vous pourriez délibérément choisir de vous placer à droite de vos hémisphères gauches et de trouver cette paix.

Et puis j'ai réalisé à quel point cette expérience pouvait être un cadeau formidable et comment cette révélation de l'AVC pouvait nous montrer comment nous vivons nos vies. Et ça m'a motivé à me remettre.

La puissance de l'hémisphère droit

Deux semaines et demie après l'hémorragie, les chirurgiens sont venus et ont enlevé un caillot de sang de la taille d'une balle de golf qui appuyait sur mes centres du langage. J'étais avec ma mère, qui est un véritable ange dans ma vie.

Il m'a fallu huit ans pour m'en remettre complètement. Alors qui sommes-nous ? Nous sommes la force vitale de l'univers, avec une dextérité manuelle et deux esprits cognitifs.

Crédit photo, Jill Bolte Taylor Légende image, Dans ce bateau, appelé "Brain Waves", Bolte vit la moitié de l'année.

Et nous avons le pouvoir de choisir, à chaque instant, qui et comment nous voulons être dans le monde. Ici et maintenant, je peux entrer dans la conscience de mon cerveau droit.

Je suis le pouvoir de la force vitale de l'univers et le pouvoir de la force vitale des 50 billions de beaux génies moléculaires qui composent ma forme. Je suis un avec tout ce qui est.

Ou je peux choisir d'aller dans ma conscience du cerveau gauche où je deviens un individu unique et solide, séparé du flux, séparé de vous. Je suis le Dr Jill Bolte Taylor, intellectuelle, neuroanatomiste.

Ce sont les "nous" à l'intérieur de moi.

Lequel choisiriez-vous ?, lequel choisiriez-vous ? et quand ? Je crois que plus nous passons de temps à choisir de faire fonctionner le circuit de paix intérieure profonde de nos hémisphères droits , plus nous projetterons de paix dans le monde et plus notre planète sera pacifique.