" Nekonomics " : le pouvoir des chats dans l'économie japonaise

Fatima Kamata

Depuis Tokyo pour BBC News Brasil

il y a 19 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, La popularité des chats au Japon ne cesse de croître.

En plus de captiver un nombre record de personnes, les chats ont contribué à réchauffer l'économie japonaise pendant la pandémie de covid-19.

Selon Katsuhiro Miyamoto, professeur émérite à l'Université du Kansai, le phénomène qu'il a appelé "nekonomics" (effets économiques des chats) a déplacé environ 14,6 milliards de dollars (1,9 billion de yens) au cours de la seule période 2021.

Pour arriver à ce chiffre élevé, l'enquête a pris en compte les dépenses de nourriture, de produits de première nécessité et de soins vétérinaires, ainsi que les projets générés par la passion japonaise pour les chats. Même ceux qui n'ont pas d'animal de compagnie à la maison se rendent souvent dans les cafés à thème et les lieux touristiques, comme les îles connues pour leur concentration de félins, histoire de photographier et de toucher les chats.

Au Japon, l'onomatopée pour miauler est « nyan nyan nyan », qui sonne comme « ni » (deux en japonais). Sur la base d'un jeu de mots et à la suggestion de l'industrie des aliments pour animaux de compagnie, en 1987, il a été établi que le 22 février serait la Journée du chat, créant ainsi une raison de plus pour augmenter la "nékonomie".

Pour de nombreux Japonais, ignorer le regard perçant et le ronronnement du chat est aussi difficile que de résister à la myriade d'articles mignons que l'industrie du chat a tendance à remplir les étagères à cette période de l'année.

Selon la Japan Pet Food Association, la popularité des chats est en hausse depuis plus de deux décennies . La pandémie n'a fait qu'accroître cet intérêt, car les gens ont été contraints de s'isoler chez eux.

La population de ces chats a enregistré un record en 2021, ajoutant quelque 489 000 animaux de plus par rapport à la période précédente, ce qui a porté le nombre total de chats dans le pays à environ 8,94 millions (contre 7,10 millions de chiens).

Crédit photo, Archivo personal Légende image, Yoichiro Matsushita avec Kiki et Lara, les membres félins actuels de sa famille.

Le professeur Miyamoto a multiplié ce nombre par la dépense mensuelle moyenne de 63 dollars américains (environ 8 460 yens) qui entre dans le pays pour l'alimentation et les soins de base de chaque animal. La somme atteint 6 758 millions de dollars américains par an (environ 911 580 millions de yens)

À ce montant s'est ajouté l'effet domino de toute la chaîne et ce qui a été généré par le tourisme domestique félin : le total était d'environ 14,6 milliards de dollars (près de 2 billions de yens).

À titre de comparaison, les « nekonomics » en 2021 sont légèrement supérieurs à ce qui a été dépensé pour l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020 (estimé à 12,528 millions de dollars ou 1,69 billion de yens).

Le professeur Miyamoto rappelle que le coût pour s'occuper d'un petit chat est relativement faible pour une famille, mais pour le Japon cela signifie beaucoup . "En d'autres termes, l'accumulation de petites sommes par chaque famille contribue à l'économie japonaise, c'est le moteur qui fait bouger l'ensemble", déclare-t-il dans une interview à BBC News Brazil.

La Japan Pet Food Association rappelle que les gens ont vécu des situations d'anxiété et de stress lorsqu'ils ont été contraints d'arrêter de sortir et ont dû rester à la maison et travailler à partir de là pendant une longue période. Lorsqu'ils vivent avec des animaux domestiques, ils recherchent la tranquillité d'esprit et améliorent la communication au sein de leur famille.

Crédit photo, Archivo personal Légende image, Conrado Borelli et ses enfants avec les trois animaux adoptés après avoir été récupérés dans la rue.

L'assouplissement des mesures de lutte contre le coronavirus et les récentes hausses de prix d'une série de produits et du tarif de l'énergie dans le pays devraient avoir un impact sur la « nékonomie », mais il est trop tôt pour dire combien ce sera.

Ce qui ne peut être ignoré, c'est qu'il y aura toujours un nombre croissant d'amoureux des animaux au Japon. Chien ou chat, le choix dépendra beaucoup de l'espace et du temps disponibles pour leur prise en charge.

Chats abandonnés

Dans l'étude, Miyamoto énumère une série de facteurs pour lesquels les Japonais préfèrent les félins.

Parmi eux, il mentionne que de plus en plus de personnes déménagent dans des appartements urbains qui, en plus d'être surpeuplés, n'autorisent souvent pas les chiens, mais peuvent ignorer la présence de chats, qui sont également plus faciles à entretenir et nécessitent moins d'attention, comme que de les emmener faire une promenade.

Cependant, tous les chats ne sont pas les bienvenus. Selon une enquête menée par le ministère japonais de l'Environnement, au cours de l'exercice 2020, le nombre de chats retirés à leurs propriétaires pour être mis en adoption a atteint environ 10 000.

L'ONG TNR Felinos Japón, créée par Elen Tanaka et Cássio Silva, à Iwata (province de Shizuoka), sert de thermomètre pour évaluer cette situation d'abandon. Le couple brésilien a remarqué une augmentation des colonies de félins, avec notamment la présence d'animaux domestiques aux côtés des traditionnels chats errants.

Crédit photo, Archivo personal Légende image, Elen Tanaka et Cássio da Silva s'occupent actuellement de 100 chats dans un appartement qu'ils ont loué pour héberger les animaux.

Après l'enthousiasme initial, beaucoup de gens abandonnent le minou en réalisant que s'occuper d'un animal, même un petit chat, demande du travail et coûte de l'argent . Ainsi, ils finissent par abandonner les animaux et le compte finit par être transféré à ceux qui se consacrent à donner refuge à ces animaux.

Cássio dit que les dépenses de cette organisation ont beaucoup augmenté. Actuellement, sa femme et lui paient environ 963 dollars américains (130 000 yens) pour louer deux propriétés : l'une sert de maison au couple et l'autre abrite 100 chats qui ont été sauvés, stérilisés et soignés par les deux en attendant leur adoption.

Le loyer est la plus petite partie des dépenses pour faire vivre tant de félins. En plus d'absorber le salaire de Cássio en tant qu'ouvrier dans une usine de pièces automobiles, l'ONG consomme tout son temps à s'occuper de sa femme Elen, car de nombreux animaux arrivent affaiblis de la rue.

Au final, ce sont près de 5 000 dollars américains (680 000 yens) de dépenses mensuelles qui doivent être couvertes par la jonglerie, les campagnes et la bonne volonté des amis et sympathisants de la cause. "Quand j'ai quitté le Brésil il y a 22 ans, je disais que c'était pour travailler et gagner de l'argent au Japon. Mais nous collectionnons les chats ! Aujourd'hui, ce sont eux qui donnent un sens à nos vies", raconte Cássio.

Pour ceux qui entendent partager le même sentiment, il ne suffit pas d'aimer les animaux pour pouvoir garder ceux qui ont été collectés par l'ONG. Si le lieu où vous habitez ne permet pas la présence de chats, l'adoption est refusée.

Il existe également une période d'engagement et de nombreuses procédures en place pour éviter que l'animal ne soit à nouveau renvoyé ou abandonné.

Conrado Areco Borelli a passé la sélection et a réussi à adopter Tigrão et Pompom. Actuellement, sa famille s'occupe de trois chats, avec lesquels ils dépensent en moyenne 148 USD (environ 20 000 yens) en nourriture, litière et produits de nettoyage . Lorsque vous devez emmener les chatons chez le vétérinaire, la quantité est doublée.

Plus que les dépenses supplémentaires pour les soins médicaux, le loyer est ce qui dérange le plus les Brésiliens. De nombreux propriétaires sont devenus flexibles avec la présence d'animaux, mais facturent un peu plus pour cela. "Mais cela vaut chaque centime d'avoir nos chats avec nous, vivant en paix", dit-il.

Toute une industrie

La société financière R&C Co. a interrogé 3 000 propriétaires de chats fin décembre 2022 et a constaté que le coût moyen des soins pour un animal est de 19 572 $ US (2,64 millions de yens) sur 15,6 ans de vie (moyenne estimée par la Japan Pet Food Association) .

"Avec cette recherche, nous voulons aider à réduire le nombre de chats abandonnés pour des raisons économiques. En connaissant à l'avance les dépenses futures, les gens pourront décider consciemment d'avoir ou non l'animal", soulignent-ils.

Pour Sumirê Shimizu, ce qui impacte le plus la "nékonomie", ce n'est pas tant la propriété de l'animal. Le Brésilien estime qu'il existe une industrie qui profite de cette passion inconditionnelle et en profite.

Crédit photo, Archivo personal Légende image, Le manque d'espace au Japon a conduit Sumirê Shimizu à passer du chien au chat.

Sumirê aimait les gros chiens, mais comme il était impossible d'en avoir dans son appartement à Tokyo, elle a fini par adopter Harumaki et Dorayaki, deux chats auxquels elle a donné des noms basés sur ces aliments japonais.

On pense que les premiers chats sont arrivés au Japon en provenance de Chine à l'époque de Nara (VIIIe siècle) pour chasser les souris . À partir de la période Heian (VIIIe au XIIe siècles), ils ont commencé à être considérés comme des animaux de compagnie, étant représentés dans des œuvres Ukiyo-e et des classiques de la littérature japonaise, comme le roman "Je suis un chat", de l'écrivain Natsume Soseki.

Au même moment, des chiens sont arrivés, étant les premiers de la race Chin, apportés en cadeau par les dirigeants de Corée. En raison de leur petite taille et de leur tempérament amical, ils sont rapidement devenus des animaux domestiques.

Bien qu'ils aient perdu de l'espace physique dans les foyers pour chats, les chiens sont toujours vénérés pour leur passé glorieux (comme en témoigne la statue à côté du dernier samouraï Saigo Takamori) ou pour la fidélité remarquable dont fait preuve Hachiko, le chien immortalisé au cinéma. sculpté en bronze à la gare de Shibuya à Tokyo. Dans ce même lieu, l'animal a attendu plus de neuf ans après la mort de son propriétaire.

Le japonais Yoichiro Matsushita n'est pas impressionné par ces caractéristiques canines. Sa passion, ce sont les chats, avec leur caractère rebelle et indépendant. "Je n'ai pas non plus le fardeau de marcher avec eux", ajoute-t-il.

Le premier à arriver chez Matsushita était un chat abandonné que sa femme avait trouvé devant le magasin d'une connaissance il y a 40 ans. Après cela, chaque fois que quelqu'un mourait, quelqu'un apportait un remplaçant.