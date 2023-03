Activité physique et santé : Selon une étude, la marche quotidienne peut prévenir jusqu'à 10 % de décès prématurés

il y a une heure

L'équipe de recherche a examiné des centaines d'études antérieures sur les bienfaits de l'activité physique et a conclu qu'en faisant la moitié de la quantité recommandée, on pouvait prévenir un cas sur 20 de maladie cardiovasculaire et environ un cas sur 30 de cancer.Cela équivaut à 75 minutes par semaine - ou 11 minutes par jour - de vélo, de marche à un rythme soutenu, de course sur sentier, de danse ou de tennis.

"Vous devriez avoir l'impression de bouger, votre cœur battra plus vite, mais vous ne serez pas nécessairement essoufflé", explique Soren Brage, qui a dirigé la recherche.Selon les résultats de l'étude, une telle quantité d'exercice suffit à réduire de 17 % le risque de développer une maladie cardiaque ou un accident vasculaire cérébral et de 7 % le risque de cancer.L'exercice régulier réduit la graisse corporelle et la pression artérielle, tout en améliorant la condition physique, le sommeil et la santé cardiaque à long terme.Les bénéfices de l'exercice étaient encore plus importants pour certains cancers spécifiques, tels que les cancers de la tête et du cou, de l'estomac, de la leucémie et du sang, mais plus faibles pour les cancers du poumon, du foie, de l'endomètre, du côlon et du sein.Tout le monde ne trouve pas facile d'atteindre l'objectif d'exercice recommandé par le NHS - deux personnes sur trois disent faire moins de 150 minutes (2,5 heures) d'exercice modéré par semaine ; et moins d'une personne sur 10 parvient à faire plus de 300 minutes (cinq heures).