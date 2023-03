Amazonie : L' homme squi a survécu 31 jours dans la jungle en mangeant des vers

Crédit photo, Getty Images Légende image, Jhonattan Accosta, le visage gonflé après son épreuve a été accueilli par sa soeur

Le miraculé Jhonattan Acosta, 30 ans, séparé de ses quatre amis alors qu'il chassait dans le nord de la Bolivie, a décrit comment il a réussi à survivre pendant 31 jours dans la jungle amazonienne après s'être perdu.

M. Acosta dit avoir bu de l'eau de pluie recueillie dans ses chaussures et mangé des vers et des insectes tout en se cachant des jaguars et des pécaris, un type de mammifère ressemblant à un cochon.Il a finalement été retrouvé par une équipe partie à sa recherche composée de locaux et d'amis un mois après sa disparition."C'est incroyable, je n'arrive pas à croire que les gens aient continué les recherches pendant si longtemps", a-t-il déclaré en larmes.

"Je mangeais des vers, je mangeais des insectes, vous ne croiriez pas tout ce que j'ai dû faire pour survivre pendant tout ce temps", a-t-il déclaré à Unitel TV. Il a également mangé des fruits sauvages semblables aux papayes, connus localement sous le nom de gargateas."Je remercie Dieu à profusion, car il m'a donné une nouvelle vie".Sa famille a signalé son intention de rassembler tous les détails sur la façon dont M. Acosta s'est perdu et comment il a réussi à rester en vie,.

Ses parents disent qu'ils vont lui demander progressivement de raconter sa mésaventure car il était encore psychologiquement meurtri après cette expérience.M. Acosta a perdu 17 kg , avait une cheville disloquée et était déshydraté lorsqu'il a été retrouvé, mais selon ceux qui l'ont trouvé, il était encore capable de marcher en boitillant."Mon frère nous a dit que lorsqu'il s'est luxé la cheville le quatrième jour, il a commencé à craindre pour sa vie", a déclaré Horacio Acosta au journal bolivien Página Siete.

"Il n'avait qu'une cartouche dans son fusil de chasse et ne pouvait pas marcher, et il pensait que plus personne ne le recherche", a ajouté Horacio Acosta, le frère cadet du survivant.Jhonattan Acosta n'avait pas de machette ni de lampe de poche sur lui lorsqu'il s'est perdu et a dû utiliser ses bottes pour recueillir de l'eau de pluie pour boire.Il a également raconté à ses proches qu'il avait rencontré des animaux sauvages, dont un jaguar.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Jhonattan Acosta a été retrouvé après plus d'un mois de recherche intense

