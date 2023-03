Chine : Pourquoi de nombreuses femmes disent non à la maternité

Sylvia Chang

BBC News Chine

il y a 24 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, En Chine, l'indice synthétique de fécondité est estimé à 1,18 enfant par femme en 2022, soit une baisse considérable par rapport aux décennies précédentes.

"Je ne peux pas me permettre d'avoir des enfants", déclare Gloria, mariée et âgée de 30 ans.

Elle a calculé que cela lui en coûterait environ 2 400 dollars par mois, en plus de ses autres dépenses, pour élever un enfant en Chine.

"Il faudrait compter 3 000 yuans (436 dollars) pour les dépenses quotidiennes, comme la nourriture. 2 000 (291 $) pour le jardin d'enfants, 1 000 (145 $) pour la garde d'enfants à temps partiel si nécessaire et au moins 10 000 (1 456 $) pour la scolarité."

Gloria travaille à temps partiel comme enseignante dans une école primaire de la province de Guangdong, dans le sud de la Chine.

Le revenu moyen des personnes travaillant dans le secteur privé dans cette partie du pays est d'environ 6 000 yuans par mois (873 dollars).

En tant qu'enfant unique dans sa famille, en raison de la politique de l'enfant unique en Chine, elle dit qu'elle doit se concentrer sur le paiement de son hypothèque et sur l'épargne pour ses parents vieillissants.

Diminution de la population

La Chine connaît un changement démographique : sa population diminue pour la première fois en six décennies.

Et de nouvelles données montrent que la plupart des femmes chinoises ne veulent qu'un seul enfant ou pas d'enfant du tout.

Le pourcentage de femmes chinoises qui restent sans enfant est passé de 6 % en 2015 à 10 % en 2020, selon une récente enquête du Centre de recherche sur la population et le développement de la Chine.

Elle a également montré que les femmes chinoises en âge de procréer ont des intentions de fécondité plus faibles, le nombre moyen d'enfants souhaités tombant à 1,64 en 2021, contre 1,76 en 2017.

Alors que d'autres pays asiatiques comme Singapour, le Japon et la Corée du Sud ont également un taux de fécondité inférieur à deux, la plupart des gens disent qu'ils désirent toujours deux enfants. En Chine, ce n'est pas le cas.

"En ce sens, la Chine est une aberration car non seulement la fécondité réelle est faible, mais les désirs de fécondité sont également faibles", explique le Dr Shuang Chen, professeur adjoint en politique sociale et publique internationale à la London School of Economics and Political Science.

Alors que la Chine entame ses "deux sessions" de réunions politiques - les plus importantes de l'année - le 4 mars, les conseillers politiques ont soumis diverses propositions pour stimuler le taux de natalité. Il est notamment proposé d'aider les femmes célibataires à congeler leurs ovules et de les dispenser des frais de scolarité et de manuels scolaires de la maternelle à l'université.

Une autre idée consiste à accorder aux enfants nés de parents non mariés l'égalité des droits. En Chine, les enfants nés de parents non mariés ont des difficultés à obtenir le "hukou", l'enregistrement officiel des ménages requis pour l'éducation, les soins de santé et la protection sociale, et les frais administratifs peuvent être coûteux.

Vivre une "course au rat"

Crédit photo, Getty Images Légende image, La Chine a découragé les avortements et pris des mesures pour rendre les traitements de fertilité plus accessibles.

Le coût élevé de l'éducation d'un enfant est l'une des principales raisons pour lesquelles les femmes chinoises ne veulent pas donner naissance.

En Chine, la concurrence avec vos pairs commence presque dès votre naissance - les parents essaient de vous faire entrer dans une bonne école en achetant des maisons près des districts scolaires populaires et en inscrivant leurs enfants dans diverses classes extrascolaires.

"Je n'ai pas envie d'apporter une nouvelle vie dans un environnement aussi compétitif et féroce", déclare Mia, 22 ans, étudiante à l'université.

Née dans une petite ville du nord de la Chine, Mia a vu son éducation centrée sur les examens. Elle a passé l'examen national d'entrée à l'université, connu sous le nom de Gaokao, et s'est inscrite dans une université prestigieuse de Pékin.

Mais elle dit s'être sentie stressée la plupart du temps.

Les diplômés d'aujourd'hui, note-t-elle, doivent également rivaliser avec ceux qui ont eu les moyens d'étudier à l'étranger.

"Tout ce soutien éducatif supplémentaire nécessite de l'argent", explique Mia, qui ne pense pas pouvoir gagner suffisamment d'argent pour que ses futurs enfants bénéficient de telles opportunités.

"Si je ne peux pas assurer l'épanouissement d'un enfant de cette manière, alors pourquoi mettrais-je une vie au monde ?".

Équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Crédit photo, Getty Images Légende image, De nombreuses femmes craignent que le fait d'avoir des enfants ait un impact négatif sur leur carrière.

Les femmes interrogées par BBC Chine ont également mentionné que les impacts négatifs sur leur carrière étaient un facteur expliquant pourquoi elles avaient choisi de ne pas avoir d'enfants.

Lors des entretiens d'embauche, les femmes se souviennent qu'on leur demandait si elles prévoyaient d'avoir des enfants dans les prochaines années. Elles disent que si elles répondaient par l'affirmative, leurs chances d'être embauchées étaient plus faibles, ou elles avaient moins de chances d'être promues.

"L'équilibre entre vie et travail est un facteur sur lequel insistent beaucoup les Chinoises de l'enseignement supérieur lorsqu'elles se demandent si elles sont prêtes à avoir un bébé", a déclaré à la BBC le Dr Yun Zhou, professeur adjoint en sociologie à l'Université du Michigan.

"Pour elles, le travail est une question de réalisation de soi", a-t-elle ajouté. "Dans un marché du travail plein de discrimination sexuelle, il est difficile de choisir entre une carrière et avoir un enfant".

"J'ai été victime de harcèlement en ligne après avoir dit que je ne voulais pas donner naissance à un enfant"

Comme beaucoup de jeunes adultes qui aiment partager leur vie sur les réseaux sociaux, Mia a enregistré une vidéo expliquant pourquoi elle voulait rester sans enfant et l'a postée sur Internet.

À sa grande surprise, elle a reçu des centaines de commentaires injurieux.

Beaucoup l'ont accusée d'être égoïste. Certains ont dit qu'elle ne connaissait pas son propre esprit, étant donné qu'elle n'avait qu'une vingtaine d'années.

"Tu n'as pas ce qu'il faut pour dire ça. Vois si tu penses toujours ça quand tu auras la quarantaine", a commenté un utilisateur.

"Je parie 10 000 dollars que tu vas le regretter", a lu un autre.

Certains sont même allés jusqu'à la qualifier de "force étrangère" qui "incite" les gens à ne pas donner naissance.

Le gouvernement chinois a introduit sa politique des trois enfants en mai 2021 en réponse aux résultats du recensement de 2020, qui montrent que les mères chinoises n'ont donné naissance qu'à 12 millions de bébés cette année-là, soit le plus faible nombre de naissances depuis 1961.

Ces dernières années, le gouvernement a introduit de nombreuses nouvelles politiques pour encourager davantage de personnes à avoir des enfants.

Mais en raison du faible taux de fécondité en Chine, aux yeux de certains, une femme qui dit non à l'accouchement laisse tomber le pays.

"C'est mon choix personnel. Je ne défends pas l'idée de l'absence de naissance. Je respecte les personnes qui veulent des enfants", soutient Mia.

"J'ai mené un dur combat"

Remettre en cause les attentes de la famille autour du fait d'avoir des enfants peut être tout aussi difficile.

Crédit photo, Yuan Xueping Légende image, La famille de Yuan Xueping attendait d'elle qu'elle ait des enfants plutôt que de faire des études.

"J'ai mené un dur combat", déclare Yuan Xueping, 34 ans. Née et élevée dans une région rurale où donner naissance à un garçon pour perpétuer le nom de la famille est considéré comme un devoir de la femme, elle s'est battue pour refuser l'accouchement.

Mme Yuan et sa sœur aînée n'ont pas pu aller à l'université, bien qu'elle ait été parmi les trois meilleurs élèves de son lycée. Ses parents n'ont payé que pour que son jeune frère puisse poursuivre ses études.

Mes parents m'ont toujours dit : "À quoi bon qu'une fille aille à l'université ? Tôt ou tard, tu vas te marier et rester à la maison pour élever tes enfants", se souvient Mme Yuan.

Lorsque sa tante, du même âge, a divorcé, la laissant seule pour élever deux enfants, elle s'est encore plus découragée.

"Je n'ai plus confiance dans l'institution du mariage", dit-elle, ayant quitté la maison pour une ville où elle apprécie son indépendance.

"Je lis et je passe du temps avec mes amis pendant mon temps libre. Je me sens libre. "