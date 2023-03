Journée internationale de la femme 2023 : Histoire, marches et célébrations

Crédit photo, Getty Images Légende image, Chaque année, des personnes du monde entier célèbrent la Journée internationale de la femme.

Vous avez peut-être vu la Journée internationale de la femme mentionnée dans les médias ou entendu des amis en parler.

Mais à quoi sert cette journée ? Quand a-t-elle lieu ? Existe-t-il un équivalent de la Journée internationale des hommes ? Et quels événements auront lieu cette année ?

Depuis plus d'un siècle, le monde entier fait du 8 mars une journée spéciale pour les femmes.

Lisez la suite pour savoir pourquoi.

Crédit photo, Corbis / Hulton Deutsch Légende image, Clara Zetkin a fondé la Journée internationale de la femme en 1910.

La Journée internationale de la femme, également connue sous le nom de JIF, est issue du mouvement ouvrier et est devenue un événement annuel reconnu par les Nations unies (ONU).

Les germes de cette journée ont été plantés en 1908, lorsque 15 000 femmes ont défilé dans la ville de New York pour réclamer des horaires de travail plus courts, de meilleurs salaires et le droit de vote. Un an plus tard, le Parti socialiste d'Amérique a déclaré la première Journée nationale de la femme.

L'idée de rendre cette journée internationale est venue d'une femme appelée Clara Zetkin, militante communiste et défenseur des droits des femmes. Elle a suggéré l'idée en 1910 lors d'une conférence internationale des femmes actives à Copenhague. Les 100 femmes présentes, venues de 17 pays, ont accepté sa proposition à l'unanimité.

Elle a été célébrée pour la première fois en 1911, en Autriche, au Danemark, en Allemagne et en Suisse. Le centenaire a été célébré en 2011, de sorte que cette année, nous célébrons techniquement la 111e Journée internationale de la femme.

Les choses ont été officialisées en 1975, lorsque les Nations unies ont commencé à célébrer cette journée. Le premier thème adopté par l'ONU (en 1996) était "Célébrer le passé, planifier l'avenir".

La Journée internationale de la femme est devenue une date pour célébrer le chemin parcouru par les femmes dans la société, dans la politique et dans l'économie, tandis que les racines politiques de la journée signifient que des grèves et des protestations sont organisées pour sensibiliser aux inégalités persistantes.

Pourquoi le 8 mars ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des militantes ont participé à une manifestation contre la violence sexiste lors de la Journée internationale de la femme à Toluca, au Mexique, en 2022.

L'idée de Clara de créer une Journée internationale de la femme n'avait pas de date fixe.

Elle n'a été formalisée que lors d'une grève en temps de guerre, en 1917, lorsque les femmes russes ont réclamé "du pain et la paix". Quatre jours après le début de la grève, le tsar a été contraint d'abdiquer et le gouvernement provisoire a accordé le droit de vote aux femmes.

La date du début de la grève des femmes, selon le calendrier julien, qui était alors utilisé en Russie, était le dimanche 23 février. Ce jour dans le calendrier grégorien était le 8 mars - et c'est à cette date qu'elle est célébrée aujourd'hui.

Pourquoi les gens portent-ils la couleur violette ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, La couleur violette est souvent associée à la Journée internationale de la femme car elle signifie "justice et dignité".

Le violet, le vert et le blanc sont les couleurs de la JIF, selon le site web de la Journée internationale de la femme.

"Le violet signifie la justice et la dignité. Le vert symbolise l'espoir. Le blanc représente la pureté, bien qu'il s'agisse d'un concept controversé. Ces couleurs ont été créées par la Women's Social and Political Union (WSPU) au Royaume-Uni en 1908".

Existe-t-il une Journée internationale des hommes ?

Il y en a une en effet, le 19 novembre.

Mais il n'est célébré que depuis les années 1990 et n'est pas reconnu par les Nations unies. Elle est célébrée dans plus de 80 pays, dont le Royaume-Uni.

Cette journée célèbre "la valeur positive que les hommes apportent au monde, à leurs familles et à leurs communautés", selon les organisateurs, et vise à mettre en avant des modèles positifs, à sensibiliser au bien-être des hommes et à améliorer les relations entre les sexes.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Lorsque des femmes et des enfants sont arrivés d'Ukraine en Hongrie à l'occasion de la Journée internationale de la femme en 2022, ils ont été accueillis avec des fleurs.

La Journée internationale de la femme est une fête nationale dans de nombreux pays, notamment en Russie, où les ventes de fleurs doublent pendant les trois ou quatre jours qui entourent le 8 mars.

En Chine, de nombreuses femmes bénéficient d'une demi-journée de congé le 8 mars, comme le conseille le Conseil d'État.

En Italie, la Journée internationale de la femme, ou la Festa della Donna, est célébrée par l'offrande de fleurs de mimosa. L'origine de cette tradition n'est pas claire, mais on pense qu'elle a commencé à Rome après la Seconde Guerre mondiale.

Aux États-Unis, le mois de mars est le mois de l'histoire des femmes. Une proclamation présidentielle publiée chaque année rend hommage aux réalisations des femmes américaines.

Quel est le thème de la JIF 2023 ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'équipe féminine de football des États-Unis a réussi à obtenir l'égalité des salaires.

Le thème de l'ONU pour 2023 est "DigitALL : Innovation et technologie pour l'égalité des sexes". Ce thème vise à reconnaître et à célébrer la contribution des femmes et des filles à la technologie et à l'éducation en ligne.

Cette année, la JIF explorera également l'impact du fossé numérique sur l'inégalité entre les femmes et les filles. En effet, les Nations unies estiment que le manque d'accès des femmes au monde en ligne entraînera une perte de 1 500 milliards de dollars du produit intérieur brut des pays à revenu faible ou intermédiaire d'ici 2025 si aucune mesure n'est prise.

Mais d'autres thèmes sont également abordés. Le site web de la Journée internationale de la femme - qui affirme avoir été conçu pour "fournir une plateforme permettant d'apporter des changements positifs pour les femmes" - a choisi le thème #EmbraceEquity, les organisateurs et les événements cherchant à "remettre en question les stéréotypes liés au genre, à dénoncer la discrimination, à attirer l'attention sur les préjugés et à rechercher l'inclusion".

Pourquoi en avons-nous besoin ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les femmes se sont battues pour le droit à l'éducation en Afghanistan.

Au cours de l'année écoulée, les femmes de nombreux pays comme l'Afghanistan, l'Iran, l'Ukraine et les États-Unis se sont battues pour leurs droits dans un contexte de guerre, de violence et de changements de politique dans leurs pays respectifs.

En Afghanistan, la résurgence des talibans a entravé les avancées en matière de droits de l'homme. Les femmes et les jeunes filles n'ont plus accès à l'enseignement supérieur, ne peuvent plus exercer la plupart des emplois en dehors de la maison, ne peuvent plus parcourir de longues distances sans être accompagnées d'un homme et doivent se couvrir le visage en public.

Crédit photo, Mahsa Amini family Légende image, La police iranienne a démenti les rapports de témoins oculaires indiquant que Mahsa Amini avait été battue.

En Iran, les manifestations ont été déclenchées par la mort de Mahsa Amini, une femme de 22 ans arrêtée par la police des mœurs à Téhéran le 13 septembre 2022 pour avoir prétendument enfreint les règles strictes de l'Iran exigeant que les femmes se couvrent les cheveux d'un foulard.

Depuis lors, les manifestations se sont poursuivies dans tout le pays, de nombreux Iraniens - femmes et hommes - réclamant de meilleurs droits pour les femmes et un changement des dirigeants politiques actuels. "Femme, vie, liberté" est le slogan des protestations. Les autorités les ont qualifiées d'"émeutes" et ont répondu par la force. Plus de 500 personnes sont mortes.

À la suite de l'invasion de l'Ukraine par les forces russes le 24 février 2022, les Nations unies signalent que les écarts entre les sexes en matière d'insécurité alimentaire, de malnutrition, de pauvreté et d'augmentation de la violence sexiste se sont aggravés en Ukraine et dans le monde entier en raison des hausses de prix et des pénuries induites par la guerre.

Le 24 juin 2022, la Cour suprême des États-Unis a annulé l'arrêt Roe contre Wade, un texte de loi historique qui protégeait le droit à l'avortement pour les femmes américaines, provoquant un tollé général et des manifestations aux États-Unis. Un certain nombre de femmes américaines ont cherché un soutien pour obtenir une interruption de grossesse auprès de personnes au Mexique, où un jugement historique en 2021 a effectivement dépénalisé l'avortement.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des manifestations ont eu lieu dans tout le pays en réaction à l'annulation de l'arrêt Roe v Wade.

Ces dernières années cependant, des progrès ont été réalisés.

En novembre 2022, le Parlement européen a adopté, après une bataille de dix ans, une loi visant à garantir que davantage de femmes soient représentées dans les conseils d'administration des sociétés cotées en bourse d'ici juillet 2026. "Il y a beaucoup de femmes qualifiées pour les postes de haut niveau et, grâce à notre nouvelle loi européenne, nous ferons en sorte qu'elles aient une réelle chance de les obtenir", a déclaré l'UE.

Dans le même temps, les lois sur le congé parental ont été actualisées en Arménie et en Colombie, et l'Espagne a adopté des lois visant à favoriser le congé pour raisons de santé menstruelle et à élargir l'accès à l'avortement.

Le Comité international olympique a fait état des Jeux d'hiver les plus équilibrés en termes de genre, les femmes représentant 45 % des athlètes à Pékin 2022. Bien que la parité n'ait pas été atteinte, de nouvelles directives ont favorisé une couverture plus équilibrée du sport féminin.

En 2023, la Coupe du monde féminine de la Fifa a été élargie et 36 équipes y participeront. Avant la compétition, la Fédération américaine de football a conclu un accord historique pour payer ses équipes masculines et féminines de manière égale, ce qui en fait la première dans le sport à promettre aux deux sexes un salaire égal. Les joueuses avaient déposé un certain nombre de demandes d'égalité salariale et de poursuites judiciaires, plaidant leur cause pendant plus de cinq ans.

