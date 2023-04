Tabou des règles : Pourquoi le sang des menstruations est considéré comme "impur" et celui d'un martyr comme "héroïque"

"Et si, soudainement, par magie, les hommes pouvaient avoir des menstruations et pas les femmes ?

De toute évidence, les menstruations deviendraient un événement enviable, digne et masculin.

Les hommes se vanteraient de leur longueur et de leur abondance.

Les jeunes hommes en parleraient comme de l'aube enviée de la virilité. Cadeaux, cérémonies religieuses, dîners de famille et fêtes réservées aux hommes marqueraient le jour (...).

Les généraux, les politiciens de droite et les fondamentalistes religieux citeraient les menstruations ("hommes-struations") comme preuve que seuls les hommes peuvent servir Dieu et leur pays au combat (...)".

Ces extraits sont tirés de l'essai satirique "Si les hommes pouvaient avoir des règles" de l'une des femmes les plus influentes de l'histoire du mouvement féministe moderne.

Dans ce texte, publié en 1978, l'écrivaine américaine Gloria Steinem passe en revue les attitudes occidentales à l'égard des menstruations, un processus biologique qui, dans de nombreuses sociétés, a été et est toujours considéré comme tabou.

"La malédiction"

En 1949, la philosophe et intellectuelle française Simone de Beauvoir écrivait dans l'un de ses ouvrages les plus emblématiques, Le Deuxième Sexe, alors que les Anglo-Saxons appelaient les menstruations "la malédiction".

Et en 1976, Janice Delaney, Mary Lupton et Emily Toth ont intitulé le livre qui allait devenir une étude classique sur le sujet : The Curse. Une histoire culturelle des menstruations.

"Dans la plupart des cultures indigènes du monde, les premières règles sont accompagnées de rites qui notifient officiellement à la jeune fille ménarchale que la place de la femme dans la société est effectivement unique", écrivent-ils.

Crédit photo, PRAKASH MATHEMA/AFP via Getty Images Légende image, En 2005, le Népal a interdit la "chhaupadi", une tradition ancienne qui bannit les femmes pendant leurs règles car elles sont considérées comme impures et source de malchance. Les activistes craignent que cette pratique n'ait pas disparu (Photo 2011).

"La pratique la plus répandue est la mise à l'écart de la tribu de la jeune fille en période de menstruation pour des périodes allant de quelques jours à quelques années. Pendant cette réclusion, la fille est un tabou".

Il peut lui être interdit de voir le soleil ou de toucher le sol ; elle peut ne pas être en mesure de se nourrir, de manipuler de la nourriture ou de manger certains aliments considérés comme dangereux pour elle dans cet état.

Certaines de ces traditions trouvaient leur origine dans la croyance que la jeune fille en période de menstruation était impure et source de malchance ou de danger pour sa communauté.

De Beauvoir rappelle que Pline l'Ancien, écrivain et militaire romain du premier siècle, mettait en garde.

"La femme menstruée flétrit la récolte, dévaste les jardins, tue les graines, fait tomber les fruits, tue les abeilles, et si elle touche le vin, elle le transforme en vinaigre, le lait devient aigre."

Il a écrit cela dans "l'Histoire naturelle", un ouvrage encyclopédique qui a été consulté pendant de nombreux siècles.

Aristote "voyait dans les menstruations un signe d'infériorité féminine, lié au rôle passif qu'il considérait que les femmes jouaient dans la reproduction", expliquent Delaney, Lupton et Toth.

Il s'agissait d'un "retard de développement", comme si les femmes ne pouvaient pas "aller au-delà du sang menstruel pour produire du sperme".

Métaphore

En 2020, j'ai interviewé Josep Lluís Mateo Dieste, maître de conférences au département d'anthropologie sociale et culturelle de l'université autonome de Barcelone, pour un article sur les frères de lait. Il m'a parlé du symbolisme que les différentes cultures donnent à des substances telles que le sperme, le lait maternel ou le sang.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Pline l'Ancien a écrit une œuvre de plus de 30 livres couvrant différentes disciplines. Il l'a ambitieusement intitulé : "Histoire naturelle".

Et à ce moment-là, il m'a dit : "Comment se fait-il que le sang du martyr puisse être considéré comme héroïque, mais celui des menstruations comme impur, s'il s'agit de la même substance".

Je l'ai rappelé pour qu'il me parle de cette phrase et de ce qu'il appelle, avec sa vision anthropologique, "les polysémies du sang".

"Dans l'imaginaire, le sang est la métaphore des liens de parenté", commence-t-il.

"Je dis métaphore car, pendant longtemps, les humains n'ont pas su ce qu'était le sang en termes scientifiques.

Depuis l'Antiquité, les sociétés ont doté ce mot d'une signification.

"Dans la chrétienté, par exemple, au Moyen Âge, quand on parlait de la parenté par le sang et de ses degrés, ce n'était pas seulement sous l'angle des liens familiaux, mais aussi sous celui de l'identité.

"Au milieu du XVe siècle, on a commencé à appliquer les statuts de purification du sang, qui ont ensuite été exportés en Amérique. Cela s'est produit dans la péninsule ibérique essentiellement pour discriminer ou exclure ceux qui n'étaient pas de purs chrétiens, c'est-à-dire les musulmans et les juifs".

Cette idée, souligne-t-il, a été établie avant même le concept de race.

"Pour la patrie"

"Avec l'émergence des États-nations, des concepts tels que le patriotisme, 'donner son sang pour son pays', 'nous sommes tous du même sang' sont apparus. C'étaient des métaphores du collectif, des métaphores politiques pour s'unir".

Crédit photo, Getty Images

"Je me souviens que lorsque j'ai fait mon service militaire, je pense que cela se passe dans de nombreux pays, on fait crier au soldat qu'il jure de mourir pour la patrie et qu'il donnera la dernière goutte de son sang".

Ainsi apparaissent des éléments qui, dans l'Antiquité, étaient associés à l'offrande de sang comme sacrifice pour plaire aux dieux.

"En ce qui concerne les luttes de la modernité, dans le cadre des États-nations, le masculin a été le protagoniste, puisque les armées ont été composées principalement d'hommes.

Et dans le contexte de nombreuses guerres d'indépendance, l'idée du sang héroïque versé par les héros est entrée dans le récit.

Olivier Garraud et Jean-Jacques Lefrère ont écrit l'article 'Le sang et les symboles associés au sang au-delà de la médecine et de la transfusion : bien plus complexe qu'il n'y paraît'.

Ils affirment que "le XIXe siècle a peut-être été la période la plus fertile pour les missions de conversion païenne" : il y avait des prêtres et des religieuses martyres ainsi que des missionnaires protestants.

"L'offrande du sang en tant que martyr était considérée comme une façon d'imiter le sacrifice du Christ".

Mais, comme l'affirme également Mateo Dieste, le martyre ne se limitait pas au christianisme : les extrémistes musulmans dans les guerres dites saintes en sont un exemple, tout comme les kamikazes au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale.

"Une approche androcentrique"

Selon les auteurs, "dans l'Antiquité, on considérait communément que le sang se présentait sous deux formes : rouge foncé (provenant des menstruations féminines ou des animaux ou humains conservés, et considéré comme impur) ou rouge vif (provenant de blessures fraîches lors de combats ou de rites sacrificiels, et considéré comme pur)."

Crédit photo, Prisma/UIG/Getty Images Légende image, Les idées d'Aristote ont influencé divers domaines de la science.

Et bien que le tabou entourant le sang menstruel ne soit pas universel, l'idée que le sang menstruel est pollué a été présente dans diverses communautés.

Pour Mateo Dieste, une partie de l'explication est due à "l'approche androcentrique" avec laquelle certaines des premières recherches sur le sujet ont été menées.

C'est pourquoi il met en avant le livre de Thomas Buckley et Alma Gottlieb de 1988, Blood magic. The Anthropology of menstruation, dans lequel, grâce au travail de terrain de plusieurs chercheurs, les menstruations dans différentes cultures ont été abordées et les femmes ont pu s'exprimer.

"Pour les femmes, dans la plupart des sociétés, c'est un symbole de fertilité. Qu'y a-t-il donc de négatif ? Le livre reflète une fois de plus que la science a eu ses préjugés".

"Tout ce qui avait été fait sur le sang était chargé d'idéologie. Les auteurs ont donc tiré la sonnette d'alarme : bien que dans de nombreuses sociétés, ce type de sang soit présenté comme quelque chose de négatif, en réalité, ce qu'il nous montre, c'est une situation de subordination des femmes dans la plupart des sociétés".

L'élément religieux

"Comme la science moderne et la pensée hégémonique ont été dérivées des monothéismes, tout ce qui a trait aux mythes bibliques - qui sont en fait partagés avec le judaïsme et plus tard incorporés par l'islam - transmet cette vision ethnocentrique du blâme".

"Cela a à voir avec ce qu'on appelle en anthropologie la notion de personne, c'est-à-dire que chaque culture a une façon de définir ce qu'est un être humain et sa frontière avec les animaux et les dieux".

Dans la construction de cette définition, toutes les communautés font également référence à des substances corporelles.

"La vision du sang menstruel comme quelque chose d'impur est très masculine et est fortement influencée par les religions monothéistes.

"Et quand la femme aura une perte de sang, et que sa perte est dans sa chair, elle sera séparée pendant sept jours, et quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir."

(…)

"Et si quelqu'un couche avec elle, et que sa menstruation tombe sur lui, il sera impur pendant sept jours, et tout lit sur lequel il dormira sera impur."

Chapitre 15 du Lévitique, la Bible

La vision médicale

Dans son livre, de Beauvoir raconte la communication qu'un membre de la British Medical Association lui a adressée en 1878 au British Medical Journal.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La philosophe existentialiste Simone de Beauvoir a consacré plusieurs lignes de son livre emblématique "Le deuxième sexe" aux menstruations.

"C'est un fait incontestable que la viande est corrompue lorsqu'elle est touchée par des femmes en période de règles".

Il affirme connaître deux cas dans lesquels des jambons ont été endommagés pour cette raison.

Alex Alvergne, chercheur à l'Institut des sciences de l'évolution de l'Université de Montpellier, s'est attaché à comprendre la relation entre reproduction et santé.

"Parce que les hommes étaient les premiers anthropologues, leur vision des menstruations était non seulement biaisée, mais incomplète, et il en allait de même dans le domaine médical, où pendant longtemps ce sont les hommes qui ont conçu et réalisé les études et les essais cliniques sur le corps des femmes", explique l'anthropologue médicale à BBC Mundo.

Elle cite les recherches du Dr Bela Schick qui, dans les années 1920, a émis l'hypothèse que le sang menstruel contenait des toxines, des "ménotoxines" bactériennes, et que cela pouvait être la raison pour laquelle les fleurs touchées par les femmes menstruées étaient endommagées.

Crédit photo, Corbis/VCG via Getty Images Légende image, Béla Schick était un pédiatre américain d'origine hongroise qui a mis au point le test antidiphtérique.

Le médecin avait demandé à l'une de ses assistantes de placer des fleurs qu'elle avait reçues dans de l'eau, mais elle a refusé parce qu'elle croyait que si elle les touchait pendant ses règles, elles se faneraient. Cela a suffi pour qu'elle décide de faire l'expérience (des années plus tard, cette théorie sera réfutée).

Selon Kathryn Clancy, professeur au département d'anthropologie de l'université de l'Illinois, cette histoire montre "le genre de préjugé qui fait qu'un médecin peut croire à l'existence de toxines menstruelles et lancer une étude sur le terrain à leur sujet en se basant sur des fleurs fanées".

Cela reflète "le conditionnement culturel qui a produit l'idée que les femmes sont sales, en particulier pendant les menstruations", écrit l'anthropologue dans l'article de Scientific American intitulé "Menstruation is just blood and tissue you end up not using".

Une question de "contrôle"

Alvergne parle également de la médicalisation de la santé des femmes, "l'idée que tout aspect de la fonction reproductive d'une femme nécessite une attention médicale".

"Cela exacerbe l'idée que les menstruations sont vraiment problématiques, comme si c'était une maladie.

"Dans la société patriarcale, la femme est d'abord réduite à son utérus, puis à ses hormones. Le sang menstruel est vu comme quelque chose qui ne peut être contrôlé".

"Quand l'homme partait à la chasse, c'est lui qui tuait l'animal, c'est lui qui faisait le sacrifice, il pouvait contrôler ce processus sanguin. Les menstruations ne le pouvaient pas.

En essayant de comprendre l'origine du tabou sur les menstruations, Clancy ne pointe pas seulement du doigt ceux qui, pendant longtemps, ont "contrôlé les connaissances scientifiques".

"Je pense qu'il est très facile de diaboliser ou de voir un tabou sur un processus dont nous savons qu'il est lié à la reproduction", dit-il à BBC Mundo.

"Le fait que les personnes ayant un ventre puissent avoir des bébés est une grande menace, à bien des égards, pour ceux qui veulent contrôler la reproduction."

"Si vous voulez décider où et quand les gens peuvent avoir des bébés et qui peut et qui ne peut pas, vous allez stigmatiser de nombreux processus liés à la reproduction dans cette quête de contrôle."

Alvergne et Clancy insistent sur le fait que les tabous concernant les menstruations ne sont pas universels. Dans certaines cultures, elle est perçue de manière positive.