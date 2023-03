Guerre Ukraine - Russie : Le coût et l'ampleur de la réhabilitation des blessés

James Waterhouse

BBC Ukraine

il y a une heure

Légende image, Illya Pylypenko a été grièvement blessé lorsque son char a roulé sur une mine dans le sud de l'Ukraine.

C'est au début du mois de septembre de l'année dernière, lors de la contre-offensive de l'Ukraine dans la région méridionale de Kherson, que la guerre d'Illya Pylypenko s'est brusquement terminée.

Le char du soldat a roulé sur une mine alors qu'il se dirigeait vers le combat. Lorsque le jeune homme de 30 ans a repris conscience, il était entouré de tirs.

"Vous ne pensez pas à ce que vous devez faire", dit-il. "Vous le faites parce que vous voulez vivre.

Illya a survécu parce qu'il a pu ramper et être évacué par ses camarades. Depuis, il a subi plusieurs opérations et greffes de peau pour ses brûlures, et sa jambe droite a dû être amputée au-dessous du genou.

A lire aussi :

Six mois plus tard, il réfléchit encore à ses blessures qui ont changé sa vie.

"J'ai eu à la fois des déceptions et de l'espoir", dit-il. "L'étape la plus difficile de mon traitement est derrière moi. Je rêve de marcher bientôt.

Avant la guerre, Illya était agent immobilier à Vinnytsya, dans le centre de l'Ukraine. Passionné de course à pied, il a terminé un marathon en 2021 et prévoyait d'en disputer d'autres. Il s'est engagé à combattre quelques jours seulement après le lancement de l'invasion russe en février de l'année dernière.

"Il ne faut pas se sous-estimer, mais il ne faut pas non plus s'apitoyer sur son sort", ajoute-t-il. "Tout est encore possible pour moi. Je suis vivant et en bonne santé. Ce n'est pas la fin.

Légende image, Illya est l'un des 11 000 patients qui ont été traités au Centre national de réadaptation jusqu'à présent.

L'hôpital général de Lviv est l'un des 244 hôpitaux ukrainiens qui accueillent les soldats et les civils blessés, les soignant pour leurs blessures physiques et psychologiques.

Des hommes en uniforme militaire se mêlent au public. Des indices subtils qui montrent que nous ne vivons pas une époque normale.

Plus on pénètre dans le bâtiment, plus ces indices sont marqués. Les couloirs sont remplis de jeunes hommes, dont la plupart sont amputés d'un membre.

Dans une guerre marquée par l'artillerie, les blessures les plus courantes sont dues à l'explosion d'obus, selon le ministère ukrainien de la santé.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), un Ukrainien sur deux avait besoin d'une forme de rééducation avant l'invasion de l'année dernière, alors que le pays avait déjà connu huit années de combats dans l'est. La pandémie a également été partiellement blâmée par l'OMS.

L'invasion massive de la Russie a considérablement accru les besoins en services de réadaptation dans toute l'Ukraine.

L'argent des alliés internationaux et des sponsors locaux a permis de financer le gymnase ultramoderne dans lequel ces hommes s'entraînent.

Légende image, La plupart des personnes soignées au centre sont amputées d'un membre.

Malgré les investissements, le système de santé ukrainien est mis à rude épreuve.

Les responsables affirment qu'ils luttent contre la résistance aux antibiotiques alors que les hôpitaux sont surchargés de civils et de soldats.

Les diagnostics de cancer et la prise en charge de la santé mentale ont également été affectés par la priorité donnée au personnel blessé.

Vasyl Strilka, responsable de la rééducation physique au ministère ukrainien de la santé, admet que de plus en plus de patients meurent en raison de l'annulation d'opérations et de retards dans les traitements contre le cancer.

Si neuf années d'agression russe ont permis à l'Ukraine de se familiariser avec le traitement des soldats blessés, M. Strilka explique que la qualité des soins varie.

"Il y a des hôpitaux où les médecins assurent une bonne rééducation", me dit-il. "Il y a aussi des hôpitaux où les médecins n'ont pas d'expérience et où les soins ne sont pas assez bons.

Alors que les soldats sont soumis à des exercices de stabilité, leurs regards au loin reflètent la brutalité des combats dont ils sont sortis. Les responsables de la santé affirment qu'en raison de la priorité donnée aux traumatismes physiques, la crise de la santé mentale s'aggrave au sein de la population.

Malgré tous ces obstacles, certaines personnes montrent qu'il est possible de retrouver une vie plus épanouie.

Légende image, La BBC a rencontré Hlib pour la première fois en mai, alors qu'il se trouvait à l'hôpital avec une mâchoire et un bassin cassés

Par un matin glacial de Kiev, la vue de Hlib Stryzhko faisant son jogging avec ses amis est émouvante.

Nous l'avons vu pour la dernière fois en mai, alors qu'il était allongé sur un lit d'hôpital, le bassin et la mâchoire fracturés.

Il avait été blessé en défendant la ville de Mariupol, dans le sud-est du pays, au début de l'invasion. Bien qu'il ait été capturé par la suite, il a réussi à rentrer chez lui.

Il avait toujours dit qu'il voulait retourner au front. Cependant, après avoir perdu la vue d'un œil, on lui a dit que ses jours militaires étaient terminés.

Aujourd'hui, Hlib travaille dans un centre pour anciens combattants, où il organise des événements et des conférences pour d'autres anciens soldats.

"J'ai lutté pendant longtemps", explique-t-il. "Malheureusement, mon unité n'existe plus telle que je l'ai connue. Ceux qui y ont servi avec moi ont été tués ou capturés.

"J'ai alors réalisé que je ne les trahissais pas en ne revenant pas.

Légende image, Hlib aide désormais d'autres vétérans à se réadapter.

Le soldat se dit reconnaissant envers le psychologue qui l'a aidé à gérer les flashbacks, ainsi que le sentiment de culpabilité et de solitude.

"J'ai dû relever certains défis, comme reconnaître pleinement toutes les horreurs auxquelles j'ai survécu", dit-il, "mais aussi toutes les choses merveilleuses de cette guerre, comme le soutien de mes amis".

Le processus de guérison des soldats ukrainiens est d'autant plus difficile que les combats se poursuivent.

Ce jeune homme de 26 ans montre qu'il est encore possible de s'en sortir, malgré tout.