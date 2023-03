Contraception : quelles sont les plus populaires chez les jeunes femmes et comment choisir la plus appropriée ?

Pilules, préservatifs, dispositifs intra-utérins, implants, anneaux vaginaux, patchs, ampoules injectables : la gamme ne cesse de s'élargir. Mais quels sont ceux que les jeunes femmes préfèrent aujourd'hui, et les choses ont-elles beaucoup changé par rapport aux générations précédentes ?

Loin de ce que l'on pourrait croire, les jeunes femmes optent toujours pour le préservatif ou la pilule lorsqu'elles décident d'utiliser une méthode contraceptive. Cependant, elles comprennent de mieux en mieux les avantages des contraceptifs réversibles à longue durée d'action, tels que le dispositif intra-utérin (DIU) ou les implants hormonaux dans le bras.

Les méthodes contraceptives utilisées par les femmes en âge de procréer varient considérablement en fonction de l'état civil, de l'âge et de la région, comme le montre une étude publiée l'année dernière dans The Lancet.

Selon cette étude, l'utilisation de méthodes traditionnelles moins efficaces, telles que la méthode de l'inversion ou du calendrier, également connue sous le nom de méthode rythmique, a diminué au niveau mondial, tandis que l'utilisation de préservatifs, de pilules, d'implants, de stérilisation féminine et d'autres méthodes modernes a augmenté.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Plus de 160 millions de femmes dans le monde ont encore un besoin non satisfait en matière de contraception.

Plus précisément, les préservatifs et la pilule étaient les méthodes contraceptives les plus courantes chez les adolescents âgés de 15 à 19 ans, tandis que les méthodes réversibles à longue durée d'action, connues sous le nom de LARC, tendaient à être plus courantes chez les femmes âgées de 20 à 49 ans.

Dans de nombreuses régions, le problème reste la faiblesse de l'éducation sexuelle, qui fait que l'Afrique subsaharienne a le taux le plus élevé de grossesses chez les femmes de moins de 20 ans, selon le Fonds des Nations unies pour la population.

Un large éventail de possibilités

"Aujourd'hui, nous disposons de beaucoup plus d'alternatives qu'auparavant. Auparavant, nous ne connaissions que les pilules, les ampoules et le cuivre T", explique à la BBC la gynécologue Corina Hidalgo, directrice médicale du centre médical Mundo Salud, au Pérou, à propos de l'amélioration des méthodes contraceptives.

"Nous avons maintenant des implants qui se placent à l'intérieur du bras, nous avons des T hormonaux (DIU) qui aident dans certaines pathologies. Et pour les femmes qui ne veulent pas utiliser d'hormones, différents T non hormonaux sont apparus. Nous avons le T en cuivre, le T en argent, le ballon. Tous sont efficaces à plus de 99 %", dit-elle à propos des différents dispositifs intra-utérins (DIU).

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le plus important dans le choix d'une méthode contraceptive est de s'adresser à un expert.

Cependant, malgré cette grande variété, les préservatifs et les pilules hormonales restent les méthodes les plus populaires parmi les jeunes femmes, avec toutefois de légères différences d'un pays à l'autre.

Méthodes hormonales à courte durée d'action

La pilule combinée contient deux hormones (œstrogène et gestagène - également appelé progestatif) qui empêchent la libération d'ovules par les ovaires. Elle est communément appelée "la pilule". Les pilules de gestagène, moins populaires, épaississent le mucus dans le canal cervical, ce qui empêche les spermatozoïdes de rencontrer l'ovule. Les deux sont à prendre quotidiennement.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'amélioration de l'éducation sexuelle permettrait d'éviter de nombreuses grossesses non désirées chez les adolescentes.

Les pilules ont une version injectable. La version mensuelle contient à la fois des œstrogènes et des progestatifs, et la version trimestrielle contient uniquement des progestatifs. Outre la pilule, certaines femmes optent pour le patch, qui s'applique une fois par semaine, ou l'anneau vaginal - une fois par mois - qui contiennent tous deux une combinaison de progestatifs et d'œstrogènes.

"Les méthodes contraceptives les plus acceptées par les jeunes femmes sont en fait les pilules", déclare le docteur Hidalgo à propos des jeunes femmes au Pérou. "Le patch ou l'anneau est une bonne alternative pour les patientes qui oublient de prendre la pilule et qui ne veulent pas de contraceptifs à longue durée d'action parce qu'elles veulent avoir des saignements mensuels", ajoute Corina Hidalgo.

Méthodes hormonales réversibles à longue durée d'action

Cette section comprend le stérilet ou T hormonal, qui est une structure plastique en forme de T insérée dans l'utérus, où elle libère chaque jour un type d'hormone progestative pour prévenir la grossesse, avec une durée comprise entre trois et huit ans.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les femmes plus âgées optent souvent pour un stérilet, hormonal ou non.

"Le DIU hormonal, outre le fait qu'il est un peu plus efficace, offre une série d'avantages, comme la réduction des saignements pendant les règles. D'autre part, les DIU en cuivre - non hormonaux - produisent des règles un peu plus abondantes et, dans certains cas, un peu plus douloureuses", explique à la BBC Isabel Lahoz, gynécologue à l'hôpital clinique de Saragosse (Espagne) et porte-parole de la Société espagnole de contraception (SEC).

Outre le DIU ou le T, il existe l'implant hormonal, qui consiste en un ou deux bâtonnets flexibles en plastique de la taille d'une allumette, placés sous la peau de la partie supérieure du bras de la femme et dont la durée de vie est de trois à cinq ans. Les implants libèrent une dose faible et régulière de progestatif, tout comme le stérilet.

Le stérilet et l'implant sont des méthodes dites LARC (contraception réversible à longue durée d'action). "La longue durée d'action signifie que la continuité de cette méthode est plus grande, ce qui en améliore l'efficacité", explique Mme Lahoz.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les méthodes LARC évitent les erreurs humaines possibles telles que l'oubli de la prise du contraceptif.

Le docteur Zambrano voit les choses de la même manière. "L'avantage des implants est qu'ils sont idéaux pour les femmes qui ne veulent pas prendre de contraceptifs ou qui ont une mauvaise mémoire pour se rappeler qu'elles doivent prendre un contraceptif quotidien", explique le gynécologue vénézuélien. Il reconnaît tout de même que les méthodes à longue durée d'action sont généralement choisies par les femmes plus âgées.

Méthodes non hormonales

Enfin, les méthodes non hormonales comprennent les préservatifs (masculins et féminins), le stérilet en cuivre, le stérilet en argent (plus petit que le stérilet en cuivre), le mini T en cuivre, le ballon intra-utérin en cuivre, qui consiste en un fil avec plusieurs petites boules de cuivre, conçu spécialement pour les jeunes femmes. Certains durent jusqu'à dix ans.

Comme ils ne contiennent pas d'hormones, ils ont moins d'effets secondaires. "La seule chose qu'il peut faire est d'augmenter les saignements. Il y a un risque d'expulsion, car comme il s'agit d'un corps étranger qui pénètre dans le corps, l'utérus essaie de l'expulser, mais cela se produit dans moins de 1 % des cas", explique Corina Hidalgo.

"Nous sommes toujours partisans des méthodes LARC. Parmi les méthodes non hormonales, il y a bien sûr le stérilet en cuivre pour sa plus grande efficacité par rapport aux autres méthodes et, si nécessaire, une méthode de barrière (préservatif masculin ou féminin) qui nous permettrait d'éviter non seulement une grossesse, mais aussi une protection contre les maladies sexuellement transmissibles", ajoute, pour sa part, le docteur Lahoz.

Avec une telle variété, laquelle choisir ?

Telle est la grande question à laquelle il n'existe pas de réponse unique. Les experts considèrent que les contraceptifs à longue durée d'action sont les plus adaptés, en particulier chez les jeunes et les personnes qui ne souhaitent pas de grossesse à court terme. Mais ils précisent qu'il est important d'analyser chaque cas individuellement.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le plus important dans le choix d'une méthode contraceptive est de s'adresser à un expert.

"Les injections intramusculaires ne sont pas recommandées, par exemple, chez les personnes très jeunes, si elles n'ont pas atteint leur masse osseuse maximale. En outre, ces injections entraînent également un retard de fertilité. C'est une chose qu'aucune des autres méthodes contraceptives ne fait. Dans tous les cas, la fertilité est rétablie dès l'arrêt de la méthode contraceptive. C'est pourquoi ces injections ne sont pas une méthode que nous proposons en première intention", explique Isabel Lahoz.

Entre la pilule combinée - la plus utilisée - et les implants, il n'y a pas de grande différence en termes d'effets secondaires, même s'il est compliqué de comparer ces deux méthodes, car les implants ne contiennent que des gestagènes et n'ont donc que des similitudes avec la pilule gestagène, qui est moins répandue. Dans ce cas, les deux méthodes peuvent avoir pour effet secondaire des saignements quelque peu irréguliers, car elles ne contiennent pas d'œstrogènes.

"Les implants n'ont pas plus ou moins d'effets secondaires que la pilule elle-même, mais il faut savoir comment choisir une patiente pour ce type d'implant", explique la gynécologue Hidalgo.

C'est là que l'individualisation entre en jeu. Pour une utilisatrice, une pilule contenant des œstrogènes et des gestagènes peut être préférable, tandis que pour une autre, une pilule contenant uniquement des gestagènes peut être meilleure. Par exemple, pour une femme souffrant d'une maladie des ovaires polykystiques, les œstrogènes peuvent être bénéfiques, alors que pour une autre femme fumeuse et âgée de plus de 35 ans, les œstrogènes sont contre-indiqués.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il est important de consulter un expert pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur les traitements hormonaux.

"L'important est de comprendre que les contraceptifs ne doivent pas être choisis seuls. Ce n'est pas la même chose, par exemple, de donner un contraceptif à une patiente souffrant d'obésité qu'à une patiente qui fait du sport", explique Corina Hidalgo.

"En matière de contraception, l'individualisation est très importante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une pilule, une méthode, un stérilet qui conviennent à toutes les femmes", insiste la porte-parole de la Société espagnole de contraception.

Le mythe des hormones

Les jeunes femmes recherchent le confort et la sécurité, mais les gynécologues reconnaissent que les femmes sont encore préoccupées par l'effet des hormones sur leur corps et se posent des questions telles que la prise de poids ou la possibilité d'avoir des enfants plus tard, si elles utilisent une méthode à long terme.

"Peut-être devons-nous savoir comment bien les atteindre et leur expliquer tous ces doutes ou lutter contre ces vieux mythes que la population en général a encore, y compris certains professionnels qui ne sont pas bien formés", reconnaît Mme Lahoz.

En Amérique latine, le manque d'accès à des informations fiables dans certaines régions signifie que de nombreuses femmes ne savent pas quoi choisir et finissent par opter pour la méthode utilisée par leur amie. "C'est le problème fondamental que nous rencontrons en matière d'utilisation des contraceptifs", déclare Corina Hidalgo.

L'accès à l'information est important pour pouvoir combattre les idées fausses qui circulent encore parmi les femmes au sujet des effets secondaires élevés des hormones, l'esprit restant fixé sur les méthodes du passé, lorsque les contraceptifs avaient des doses relativement élevées.

"Premièrement, les hormones que nous utilisons aujourd'hui ne sont pas celles qui étaient utilisées auparavant. Ensuite, les hormones ne sont pas mauvaises par définition, les femmes ont des hormones et, qui plus est, beaucoup de nos problèmes apparaissent après la ménopause, qui est le moment où nous avons une diminution hormonale, en d'autres termes, les hormones peuvent avoir des effets secondaires, bien sûr, mais elles ont aussi beaucoup d'avantages et de bénéfices pour notre organisme", ajoute Mme Lahoz.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'amélioration de l'éducation sexuelle permettrait d'éviter de nombreuses grossesses non désirées chez les adolescentes.

Le grand combat pour étendre l'utilisation de la contraception

Cependant, même si les méthodes contraceptives continuent de progresser, le grand combat reste l'acceptation de l'utilisation de la contraception. "Il s'agit d'une lutte constante", déclare le docteur Hidalgo.

Le principal problème est le manque d'éducation sexuelle et la barrière familiale, qui poussent de nombreuses jeunes femmes à ne pas utiliser de contraceptifs par peur et par ignorance, ou par crainte que leurs parents ne découvrent qu'elles en utilisent. À cela s'ajoute le facteur économique, car bien que certains pays disposent de programmes offrant des contraceptifs gratuits, toutes les femmes n'y ont pas accès.

"Si les adolescentes bénéficiaient d'un soutien familial, elles auraient recours à la contraception, explique Mme Hidalgo. Dans les zones urbaines, où la culture de l'éducation est plus répandue, la première barrière est le noyau familial."

Le manque d'éducation sexuelle est l'une des principales raisons des grossesses chez les adolescentes, un phénomène plus répandu dans les zones éloignées de l'urbanisation et dans les foyers où la pauvreté est plus importante.