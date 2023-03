Violence en Haïti : "J'ai vu des scènes de guerre à la porte de l'hôpital"

il y a une heure

Cité Soleil, la commune la plus dangereuse du pays, se retrouve sans hôpital de Médecins sans frontières à cause de la recrudescence de la violence.

"J'ai vu des scènes de guerre à l'extérieur de l'hôpital et nous avons trouvé des balles perdues à l'intérieur. Nous étions en première ligne. Nous devions constamment nous mettre à l'abri pour protéger les patients, dont certains étaient blessés par balle, et le personnel", explique-t-il à la BBC. "Nous avions peur de perdre la vie."

"Il y avait un bébé extrêmement malade. Au milieu d'une fusillade, nous avons dû courir jusqu'à l'abri et nous n'avons pas pu fournir de soins d'urgence. Nous n'avons pas pu le sauver", raconte le médecin.

Lui et ses collègues sont prêts à retourner à l'hôpital, si on leur garantit des conditions de sécurité de base.

"Des groupes armés tirent directement sur notre maison"

"Des groupes armés tirent directement sur notre maison, ajoute-t-il. J'ai été contraint de partir avec ma famille pour me réfugier chez un ami."

Les criminels violent de plus en plus les femmes.

Le redoutable G9

Les gangs armés opérant en Haïti sont regroupés en deux grands groupes : le G9 et le G-Pep.

Ces groupes sont responsables d'actions violentes telles que des assassinats, des disparitions, des violences sexuelles et des enlèvements.

La majeure partie de Cité Soleil, où vivent quelque 300 000 personnes, est contrôlée par la plus puissante fédération de gangs de la capitale : la famille G9 et ses alliés.

Le G9 a bloqué le principal terminal de carburant de la ville en septembre, paralysant le pays pendant près de deux mois et déclenchant une crise humanitaire.

Parmi les tactiques mises en œuvre par le groupe armé, citons la restriction des déplacements des habitants et le blocage de l'accès aux produits de première nécessité, tels que la nourriture et l'eau, ainsi qu'aux services d'assainissement.

Ces actions ont encore appauvri la population locale et dégradé un environnement sanitaire déjà extrêmement malsain, encourageant la propagation de maladies infectieuses.

Certains membres de la police haïtienne sont accusés par des militants et des experts des droits de l'homme d'être complices de l'expansion des gangs criminels.

Cependant, plus d'un an plus tard, personne n'a été traduit en justice.