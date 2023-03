Sémaglutide : Les risques de l'injection populaire pour la perte de poids

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'usage du sémaglutide fait perdre du poids.

Elon Musk affirme l'avoir utilisé et, selon certains médias américains, l'utilisation de ce médicament est devenue "le secret le moins bien gardé d'Hollywood".

Il s'agit d'une injection amaigrissante dont la popularité croissante aux États-Unis entraîne des pénuries dans les pharmacies.

Ce médicament, appelé sémaglutide et commercialisé sous les noms de Wegovy, Ozempic et Rybelsus, est utilisé pour traiter le diabète de type 2 et lutter contre l'obésité.

Le médicament, qui est administré par injection sous-cutanée, procure une sensation de satiété et de satisfaction, ce qui incite à manger moins.

Les autorités sanitaires, telles que la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis et le National Institute for Health and Care Excellence (NICE) au Royaume-Uni, estiment que le médicament est sûr et efficace pour le contrôle chronique du poids chez les adultes obèses souffrant d'au moins une affection liée à l'obésité, l'hypertension ou le diabète de type 2, par exemple.

Elles soulignent que son utilisation doit s'accompagner d'un régime hypocalorique et de programmes d'activité physique.

Selon le NICE, les données montrent que le semaglutide peut aider à réduire le poids de plus de 10 %, s'il est mis en œuvre parallèlement à des modifications de l'alimentation et du mode de vie.

Le sémaglutide agit comme un coupe-faim en imitant une hormone intestinale appelée peptide-1, qui cible les zones du cerveau qui régulent l'appétit et la prise alimentaire.

L'hormone est libérée après les repas et donne généralement une sensation de satiété, ce qui contribue à réduire l'apport calorique global.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les injections de sémaglutide doivent être prescrites par un médecin.

Les injections doivent être prescrites par un spécialiste et il est recommandé de prendre le médicament pendant deux ans au maximum.

Toutefois, l'effet de ce médicament amaigrissant a été si spectaculaire que sa popularité est montée en flèche dans de nombreux pays.

Un article publié l'année dernière par le magazine Variety affirme que le médicament "a saturé l'industrie [du cinéma et du divertissement d'Hollywood] au cours des derniers mois, aidant des personnes belles et riches à se débarrasser rapidement de leurs kilos superflus".

Aux États-Unis, les compagnies d'assurance refusent de couvrir le coût de son utilisation, qui s'élève à environ 1 300 dollars US (environ 801 376 francs CFA) par mois, pour les personnes qui ne sont pas diabétiques ou qui ne le prennent pas sur ordonnance.

Mais sa popularité a tellement augmenté qu'il y a maintenant une pénurie généralisée aux États-Unis, ce qui suscite des craintes chez les personnes qui en dépendent pour des raisons médicales.

En février, le directeur général de Novo Nordisk, le fabricant du médicament, a déclaré à NBC News qu'il augmentait la production pour faire face à la demande croissante.

"Nous savons avec certitude que les patients font la queue [pour l'acheter]", a déclaré Lars Jorgensen, directeur général de la société.

Les risques

Le fabricant insiste sur le fait que le semaglutide ne doit être utilisé que sur prescription médicale.

Comme tout médicament, le semaglutide présente des effets secondaires et des risques, tels que des nausées, des douleurs d'estomac, des vomissements et des diarrhées.

Parmi les autres effets secondaires répertoriés par la FDA figurent les maux de tête, la fatigue, l'indigestion, les vertiges, les ballonnements, les flatulences, la gastro-entérite et le reflux gastro-œsophagien.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'obésité peut entraîner d'autres troubles tels que l'hypertension, l'hypercholestérolémie et le diabète de type 2.

L'agence note également que les professionnels de la santé doivent avertir les patients du risque potentiel de tumeurs thyroïdiennes.

"Le Wegovy ne doit pas être utilisé chez les patients ayant des antécédents personnels ou familiaux de carcinome médullaire de la thyroïde ou chez les patients atteints d'une maladie rare appelée syndrome de néoplasie endocrinienne multiple de type 2", précise la FDA.

En outre, une perte de poids rapide peut également entraîner une perte de collagène et d'élastine au niveau de la peau, ce qui se traduit par ce que certains médias ont appelé le "visage semaglutite", avec une apparence émaciée.

Une option "bienvenue"

Mais pour ceux qui ont du mal à perdre du poids ou pour qui le surpoids entraîne d'autres problèmes de santé, le médicament est une alternative positive.

Kailey Wood, 36 ans, a pris de l'Ozempic pendant sept mois après que son médecin lui a prescrit le médicament à New York.

Comme elle l'a expliqué à la BBC, elle a perdu un peu moins de 30 kg, passant d'un état d'obésité à un état de santé se situant dans la fourchette de son indice de masse corporelle (IMC).

"Je souffre du syndrome des ovaires polykystiques et d'une résistance à l'insuline, mais honnêtement, je n'ai pas eu de problème de poids jusqu'à ce que j'atteigne 30 ans, après avoir eu mes enfants", explique-t-elle.

"Je prenais du poids rapidement. J'ai eu recours à un entraîneur personnel et j'ai suivi tous les régimes connus de l'homme - céto, faible teneur en glucides, jeûne intermittent - mais rien ne semblait fonctionner."

Lorsque Kailey Wood a passé des examens médicaux, on lui a dit qu'elle souffrait d'hypertension artérielle et d'hypercholestérolémie. Et qu'en raison des risques associés au syndrome des ovaires polykystiques, elle risquait également de développer un diabète de type 2.

"Les effets à long terme [de l'obésité] m'ont fait peur, car j'ai deux filles, explique-t-elle. Je voulais simplement faire de mon mieux, leur montrer à quoi ressemble une mère en bonne santé, sortir et jouer avec elles."

Kailey Wood, qui travaille pour une start-up technologique et possède sa propre page TikTok, souligne que ceux qui souhaitent utiliser le semaglutide doivent être conscients des effets secondaires du médicament.

"Lorsque vous commencez à prendre ce médicament, votre corps est presque en état de choc : vous avez des maux de tête, des nausées, de la fatigue", explique-t-elle.

"Mais le corps commence à s'y habituer. Il faut être conscient et à l'écoute de son corps.

Kailey Wood trouve "de très mauvais goût" que certaines personnes fassent la promotion de ce médicament dans les médias américains en le présentant comme un "produit de perte de poids rapide".

Elle pense que cela envoie un message erroné.

"Ce qu'il fait vraiment, c'est changer la vie des gens : traiter le patient avant qu'il ne soit atteint de la maladie", dit-elle.

Helen Knight, directrice de l'évaluation des médicaments au NICE, déclare : "Pour certaines personnes, perdre du poids est un véritable défi, c'est pourquoi un médicament comme le semaglutide est une bonne option."

Elle souligne qu'au Royaume-Uni, le médicament "ne sera pas disponible pour tout le monde".

Le docteur Duane Mellor, diététicien agréé et maître de conférences à l'école de médecine de l'université d'Aston, en Angleterre, déclare : "Il est important de se rappeler que vivre avec un poids élevé ou une obésité n'est pas un choix de vie, et que les personnes qui veulent améliorer leur santé doivent être soutenues."