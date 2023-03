Guerre en Ukraine : pourquoi la stratégie russe de frappes sur les infrastructures ne fonctionne pas

Bien que des installations électriques aient été ciblées au cours des dernières semaines, il s'agit de la plus longue période d'interruption depuis le début des attaques, début octobre.

Une vague de frappes très attendue pour marquer le premier anniversaire de l'invasion totale de la Russie, le 24 février, ne s'est pas concrétisée - bien que cela en dise probablement plus sur les attentes des médias que sur la stratégie réelle de la Russie.

Mais la nature de plus en plus sporadique des attaques d'infrastructures russes est remarquable.

"Il leur faut autant de temps pour réunir un certain nombre d'armes de précision avant de pouvoir organiser une attaque groupée", a déclaré un responsable en début de semaine.

Les militaires ukrainiens sont également devenus très habiles pour intercepter les missiles et les drones.

Les données préliminaires indiquent qu'une proportion importante des armes utilisées aujourd'hui a été détruite, notamment plus de 70 % des missiles de croisière et la moitié des drones.

Il en va de même pour le missile antiaérien S-300, qui n'a jamais été conçu pour attaquer des cibles au sol, mais qui a été de plus en plus utilisé dans ce rôle au cours des six derniers mois.