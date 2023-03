Armes de destruction massive en Irak : Comment leur recherche a échoué

Gordon Corera

Correspondant sécurité, BBC News

il y a 22 minutes

Crédit photo, JIM WATSON

Vingt ans après l'invasion de l'Irak, la controverse fait toujours rage quant à l'existence des "armes de destruction massive" (ADM) qui ont justifié la participation du Royaume-Uni.

De nouveaux détails sur la recherche des ADM sont apparus dans le cadre d'une série de la BBC intitulée "Shock and War : Iraq 20 years on" (Choc et guerre : l'Irak 20 ans après), qui s'appuie sur des conversations avec des dizaines de personnes directement impliquées.

"C'est un comble ! Telle fut la réaction d'un officier supérieur du MI6 lorsqu'un collègue lui annonça, fin 2001, que les Américains envisageaient sérieusement une guerre en Irak.

Les officiers de la CIA se souviennent également de la stupeur de leurs homologues britanniques.

"J'ai cru qu'ils allaient avoir une crise cardiaque à la table des négociations", se souvient Luis Rueda, chef du groupe d'opérations de la CIA en Irak.

"S'ils n'avaient pas été des gentlemen, ils auraient tendu la main de l'autre côté de la table et m'auraient giflé.

Le message est rapidement parvenu à Downing Street. Ce sont des espions, et non des diplomates, qui le transmettent.

J'ai probablement été le premier à dire au Premier ministre : "Que cela vous plaise ou non, préparez-vous, car il semble qu'ils se préparent à une invasion", déclare dans une rare interview à la BBC le chef du MI6 de l'époque, Sir Richard Dearlove, qui s'est rendu fréquemment à Washington.

Le MI6 - le service de renseignement extérieur du Royaume-Uni - était sur le point d'être profondément impliqué dans l'un des épisodes les plus controversés et les plus importants de son histoire.

Pour les États-Unis, la question des armes de destruction massive (ADM) était secondaire par rapport à une volonté plus profonde de renverser le dirigeant irakien, Saddam Hussein. "Nous aurions envahi l'Irak si Saddam Hussein avait eu un élastique et un trombone", déclare M. Rueda. Nous aurions dit : "Oh, il va vous arracher l'œil".

Pour le Royaume-Uni, lorsqu'il s'agissait de vendre l'Irak à un public incertain, la menace supposée des armes de destruction massive (armes chimiques, biologiques et nucléaires) de l'Irak était centrale.

On a parfois prétendu que le gouvernement britannique avait inventé les allégations relatives aux ADM. Mais les ministres de l'époque affirment que leurs propres espions leur avaient assuré que ces armes existaient bel et bien.

"Il est très important de comprendre que je m'appuyais sur les renseignements que je recevais, et je pense que j'avais le droit de m'y fier", me dit l'ancien Premier ministre Sir Tony Blair. À la veille de l'invasion, il affirme avoir demandé - et obtenu - des assurances de la part du Joint Intelligence Committee. Il refuse de critiquer les services de renseignement pour s'être trompés.

D'autres ministres disent avoir eu des doutes à l'époque.

"À trois reprises, j'ai interrogé Richard Dearlove sur la provenance de ces renseignements", déclare le ministre des affaires étrangères de l'époque, Jack Straw. "J'avais un sentiment de malaise à ce sujet. Mais Dearlove m'a assuré à chaque fois que ces agents étaient fiables". Toutefois, M. Straw estime que c'est en fin de compte aux hommes politiques d'assumer la responsabilité, car ce sont eux qui prennent les décisions finales.

Lorsqu'on lui demande s'il considère l'Irak comme un échec en matière de renseignement, la réponse de Sir Richard est simple : "Non". Il reste persuadé que l'Irak avait un programme d'armement et que des éléments ont pu être déplacés vers la Syrie en passant la frontière.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Sir Richard Dearlove, photographié en 2008.

D'autres ne sont pas d'accord. "Il s'agit d'un échec majeur", déclare Sir David Omand, alors coordinateur de la sécurité et du renseignement au Royaume-Uni. Il affirme qu'un biais de confirmation a conduit les experts gouvernementaux à écouter les fragments d'information qui soutenaient l'idée que Saddam Hussein possédait des ADM, et à écarter tous ceux qui ne le faisaient pas.

Certains membres du MI6 affirment qu'ils avaient également des inquiétudes. "À l'époque, j'avais le sentiment que ce que nous faisions n'était pas correct", déclare un officier qui a travaillé sur l'Irak, qui ne s'est jamais exprimé auparavant et qui a demandé à rester anonyme.

"Il n'existait aucun renseignement ou évaluation nouveau ou crédible suggérant que l'Irak avait relancé ses programmes d'ADM et qu'il représentait une menace imminente", déclare l'ancien officier, en parlant de la période du début de l'année 2002. "Je pense que, du point de vue du gouvernement, c'était la seule chose qu'il pouvait trouver.... Les ADM étaient la seule cheville à laquelle ils pouvaient accrocher la légalité".

Au printemps 2002, les renseignements disponibles étaient inégaux. Les agents de longue date du MI6 en Irak n'avaient que peu ou pas d'informations sur les ADM, et l'on assistait à une chasse désespérée aux nouveaux renseignements provenant de nouvelles sources pour étayer l'affaire, en particulier lorsqu'un dossier était prévu pour le mois de septembre.

Un autre initié se souvient avoir décodé un message indiquant qu'il n'y avait "pas de rôle plus important" pour les services de renseignement que de persuader le public britannique de la nécessité d'agir. Ils affirment que des questions ont été soulevées quant à l'opportunité d'une telle démarche et que le message a été supprimé.

Crédit photo, Dan Kitwood Légende image, Le siège du MI6 dans le centre de Londres.

Le 12 septembre, Sir Richard est entré à Downing Street et avait une nouvelle source importante. Cette personne affirmait que les programmes de Saddam étaient en cours de redémarrage et promettait de fournir bientôt de nouveaux détails. Bien que cette source n'ait pas fait l'objet de vérifications approfondies et que ses informations n'aient pas été communiquées à des experts, des détails ont été transmis au premier ministre.

Sir Richard qualifie de "ridicules" les accusations selon lesquelles il se serait rapproché de Downing Street, mais il ne veut pas commenter les détails de l'affaire ni les sources spécifiques. Mais dans les mois qui ont suivi, cette nouvelle source n'a jamais été livrée et a finalement été considérée comme ayant été inventée, selon d'autres sources de renseignements. Le contrôle de la qualité était défaillant, affirment-elles.

Il est probable que certaines des nouvelles sources inventaient des informations pour de l'argent ou parce qu'elles voulaient voir Saddam renversé. En janvier 2003, j'ai rencontré en Jordanie un transfuge des services de renseignement de Saddam. Il a affirmé avoir été impliqué dans le développement de laboratoires mobiles pour travailler sur des armes biologiques, à l'abri des regards des inspecteurs de l'ONU.

Ses affirmations ont été reprises dans la présentation du secrétaire d'État américain Colin Powell aux Nations unies en février 2003, alors même que certains membres du gouvernement américain avaient déjà émis une "Burn Notice", déclarant que ces informations n'étaient pas dignes de confiance. Une autre source portant le nom de code "Curveball", à laquelle les États-Unis et le Royaume-Uni se fiaient, inventait également des détails sur les laboratoires.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Saddam Hussein a été président de l'Irak de 1979 jusqu'à sa chute en 2003.

Il convient de rappeler que Saddam avait autrefois des armes de destruction massive. Quelques semaines avant la guerre de 2003, j'ai visité le village de Halabja, dans le nord de l'Irak, et j'ai entendu les habitants décrire le jour de 1988 où l'armée de Saddam a largué des armes chimiques sur eux. La vérité sur ce qu'il est advenu de ces armes n'est apparue qu'après la guerre.

Saddam avait ordonné la destruction d'une grande partie de son programme d'ADM au début des années 1990, après la première guerre du Golfe, dans l'espoir d'obtenir un certificat de bonne santé de la part des inspecteurs en désarmement de l'ONU, m'a dit plus tard l'un des principaux scientifiques irakiens. Le dirigeant irakien espérait peut-être relancer les programmes ultérieurement. Mais il avait tout détruit secrètement, en partie pour maintenir le bluff selon lequel il pourrait encore avoir quelque chose à utiliser contre l'Iran voisin, avec lequel il venait de faire la guerre. Ainsi, lorsque les inspecteurs de l'ONU ont demandé à l'Irak de prouver qu'il avait tout détruit, il n'a pas pu le faire.

Un scientifique irakien a révélé plus tard qu'ils s'étaient débarrassés d'un composé mortel, dont les agences de renseignement occidentales disaient qu'il n'existait pas, en le déversant sur le sol. Mais ils l'avaient fait près de l'un des palais de Saddam, et ils craignaient que le fait de l'avouer ne les fasse tuer par le dirigeant irakien. Le résultat de tout cela est que l'Irak n'a jamais pu vraiment prouver qu'il ne possédait plus d'armes.

En fin 2002, les inspecteurs de l'ONU étaient de retour en Irak à la recherche d'armes de destruction massive. Certains d'entre eux, s'adressant pour la première fois à la BBC, se souviennent d'avoir examiné des sites où des renseignements provenant de l'Occident laissaient entendre que des laboratoires mobiles pouvaient être installés. Ils n'ont trouvé que ce que l'un d'entre eux appelle un "camion à glace glorifié" couvert de toiles d'araignée.

À l'époque, le public n'a jamais appris qu'à l'approche de la guerre, les sources n'ayant pas donné de résultats et les inspecteurs n'ayant rien trouvé, il y avait des inquiétudes. Un initié décrit la situation comme étant "paniquée". "Mon avenir est entre vos mains", a déclaré M. Blair à Sir Richard en janvier 2003, alors que la pression augmentait pour trouver des preuves de l'existence d'armes de destruction massive.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Mars 2003 : Les troupes britanniques dans le sud de l'Irak

"C'était frustrant à l'époque", se souvient aujourd'hui Sir Richard. Il accuse les inspecteurs d'avoir été "incompétents" pour n'avoir rien trouvé. Hans Blix, qui a dirigé les inspections chimiques et biologiques de l'ONU, explique à la BBC que jusqu'au début de l'année 2003, il croyait à l'existence d'armes, mais qu'il a commencé à douter de leur existence après que les renseignements fournis n'ont rien donné. Il voulait plus de temps pour obtenir des réponses, mais n'en a pas obtenu.

L'absence de "pistolet fumant" n'a pas empêché la guerre en mars 2003.

"J'ai essayé jusqu'au dernier moment d'éviter une action militaire", déclare Tony Blair à la BBC. Le président George Bush, craignant que son allié ne perde un vote au parlement à la veille de la guerre, lui a proposé, lors d'un appel vidéo, de se retirer de l'invasion et de ne participer qu'à l'après-guerre, mais le premier ministre a décliné l'offre.

Il a défendu sa décision à la fois comme une question de principe en termes de nécessité de traiter Saddam Hussein, mais aussi en raison de la nécessité de maintenir les relations du Royaume-Uni avec les États-Unis. Cela aurait eu un impact significatif sur nos relations", déclare-t-il, ajoutant : "Lorsque j'étais premier ministre, il y a eu des discussions sur la question de savoir s'il fallait ou non intervenir : "Lorsque j'étais premier ministre, il n'y avait aucun doute, que ce soit sous le président Clinton ou sous le président Bush, sur l'identité du premier interlocuteur du président américain. C'était le premier ministre britannique. Aujourd'hui, nous sommes hors d'Europe et est-ce que Joe Biden décrocherait le téléphone de Rishi Sunak en premier ? Je n'en suis pas sûr".