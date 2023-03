Un 'chat sous cocaïne' : Le chat sauvage serval a été testé positif à la drogue

On ne sait toujours pas comment le chat a fini par ingérer la drogue.

Un chat sauvage serval testé positif à la cocaïne se rétablit au zoo et au jardin botanique de Cincinnati, dans l'État américain de l'Ohio, après une expérience traumatisante qui l'a laissé blessé.

Certains utilisateurs des réseaux sociaux ont surnommé le serval "Cocaïne Cat", en référence au film Cocaïne Bear, sorti récemment et inspiré d'une histoire vraie, celle d'un ours noir de 80 kg qui se déchaîne après avoir ingéré un lot de cocaïne.

Les servals sont une race originaire d'Afrique, que l'on trouve principalement dans les prairies et dans les buissons de l'Afrique subsaharienne.

Ils sont plus grands que les chats domestiques (jusqu'à 60 cm) et peuvent peser entre 8 et 20 kg, ce qui correspond généralement à la taille d'un petit chien.