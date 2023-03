Collision entre un avion russe et un drone américain en mer Noire : Un moment délicat entre les États-Unis et la Russie

il y a 6 minutes

L'incident impliquant des avions russes et un drone américain dans la mer Noire semble être la confrontation la plus importante entre les États-Unis et la Russie reconnue publiquement depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou il y a un peu plus d'un an.