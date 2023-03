Crise alimentaire et guerre en Ukraine : Qu'est-ce que l'accord sur les céréales avec Kiev ?

La Russie demande aux pays occidentaux d'assouplir leurs sanctions en échange du renouvellement d'un accord permettant à l'Ukraine d'exporter des céréales via la mer Noire.

Pourquoi l'accord sur les céréales était-il nécessaire ?

L'Ukraine est un important exportateur mondial de tournesol, de maïs, de blé et d'orge.

Les approvisionnements alimentaires ont été particulièrement menacés dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique qui dépendent fortement des céréales ukrainiennes , et l'ONU indique que les prix des aliments de base ont augmenté de 30 % en moyenne dans ces régions.

"Les responsables de l'ONU s'inquiétaient pour la Corne de l'Afrique, où la sécheresse poussait déjà les pays vers la famine et où le manque de céréales ne faisait qu'aggraver la situation ", explique Richard Gowan, de l'International Crisis Group, qui s'emploie à prévenir les conflits.

L'accord sur les céréales sera-t-il prolongé ?

L'accord est censé être renouvelé pour une période de 120 jours et doit l'être le 18 mars.

Elle souhaite que les producteurs russes puissent exporter davantage de denrées alimentaires et d'engrais vers le reste du monde, mais affirme que les sanctions occidentales les en empêchent.

Les exportations agricoles russes ne font l'objet d'aucune sanction occidentale spécifique, mais Moscou fait valoir que d'autres restrictions en vigueur font que les banques, les assureurs et les expéditeurs internationaux sont réticents à faire des affaires avec ses exportateurs.

La Russie est le plus grand exportateur de blé au monde, avec une part de 19 % du marché mondial, et ses exportations de blé ont en fait augmenté au cours de l'année écoulée, selon la société de conseil agricole Sovecon.

Toutefois, la Russie a réintégré le programme quelques jours plus tard, après avoir reçu l'assurance que l'Ukraine n'utiliserait pas le corridor à des fins militaires.

Le 22 juillet dernier, la Russie et l'Ukraine ont signé l'initiative sur les céréales de la mer Noire, avec le soutien des Nations unies et de la Turquie.

Il permet aux cargos de traverser la mer Noire en toute sécurité à destination et en provenance des ports d'Odessa, de Chornomorsk et de Yuzhny/Pivdennyi.

Les premières expéditions de céréales ont commencé début août, empruntant un corridor de 310 milles nautiques de long et de trois milles nautiques de large.

Selon le Centre de coordination conjoint (CCC) des Nations unies, qui supervise le programme, plus de 800 navires ont quitté les ports ukrainiens au cours des huit derniers mois, transportant plus de 23 millions de tonnes de céréales et d'autres denrées alimentaires, ainsi que des engrais.