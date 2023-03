Economie : Brunei, le pays avec la dette publique la plus faible du monde

Cristina J. Orgaz @cjorgaz

BBC News Mundo

il y a une heure

Des mosquées dorées et des panneaux en arabe accueillent les visiteurs entrant dans la petite nation de Brunei.

Ni les crises, ni les pandémies, ni même la guerre en Ukraine n'ont fait monter en flèche la dette du petit pays de Brunei comme cela s'est produit dans de nombreux pays.

Alors que le reste du monde a été plus ou moins contraint de tirer sur les dépenses publiques pour lutter contre les effets du Covid-19 ou plus récemment de l'inflation, Brunei reste le pays le plus endetté par rapport à son PIB au monde avec un chiffre de 1,9 %.

Mais si un faible ratio dette/PIB est généralement souhaitable, il n'indique pas nécessairement une économie saine.

De nombreux pays en développement ont un faible ratio dette/PIB parce que leur niveau d'endettement et leur création de richesse sont faibles.

Cependant, ce n'est pas le cas au Brunei.

Le petit État a l'un des niveaux de vie les plus élevés au monde grâce à ses abondantes réserves de pétrole et de gaz.

C'est le quatrième pays le plus riche du monde.

"Brunei est un pétrostate. La production de pétrole brut et de gaz naturel représente environ 90 % de son PIB", explique Ulrich Volz, directeur du Center for Sustainable Finance et professeur d'économie à l'École des études orientales et africaines (SOAS) de Londres.

On estime que Brunei disposait fin 2017 de réserves de 1 100 millions de barils de pétrole - 0,1 % des réserves mondiales - et de 2 600 milliards de mètres cubes de gaz - soit un peu plus de 0,13 % des réserves mondiales.

Situé sur la côte nord de l'île de Bornéo, en Asie du Sud-Est, Brunei partage une frontière avec la Malaisie et l'Indonésie.

Les membres de sa famille royale, dirigée par le chef de l'État, le sultan Hassanal Bolkiah, possèdent d'énormes fortunes privées.

État providence

Ses citoyens ne paient pas d'impôts sur le revenu et le gouvernement fournit des services médicaux gratuits et une éducation jusqu'au niveau universitaire.

Et sa capitale, Bandar Seri Bagawan, est sûre, propre et très calme, disent ceux qui l'ont visitée.

De plus, le sultan, qui jouit d'une grande popularité parmi ses sujets, attribue régulièrement des terrains et des maisons à des résidents méritants dans le cadre de divers programmes gouvernementaux.



"C'est un petit pays en termes de population, il n'atteint pas un demi-million d'habitants, qui vivent également relativement concentrés sur un territoire de seulement 5 700 km2", explique à BBC Mundo le secrétaire d'État au Commerce de l'Espagne.

La raison pour laquelle Brunei a une dette aussi faible est le produit de la vente d'hydrocarbures.

"Cela lui a permis de constituer d'importantes réserves budgétaires qui, dans les années de déficits publics, ont été financées avec ces réserves, sans avoir à recourir à l'emprunt ", ajoute-t-il.

"En termes absolus, Brunei est une très petite économie avec un niveau de pertinence moindre dans la région. Il n'est important qu'en tant que fournisseur de pétrole et de gaz vers l'Asie. Tout cela dans le cadre d'une situation politique très particulière qui aspire à maintenir changement de compensation matérielle à ses citoyens".



"Une gestion budgétaire efficace"

"Grâce à ses exportations de combustibles fossiles, il a enregistré d'importants excédents de compte courant, ce qui signifie que le pays est un prêteur net au reste du monde et n'a pas eu besoin d'emprunter de l'argent", rappelle le professeur Volz.

Brunei est l'un des rares pays sans dette extérieure grâce à son industrie qui génère d'énormes rentrées de fonds pour ses banques et les caisses de l'État.

Par conséquent, alors que le reste des pays du monde doit dépendre, dans une plus ou moins grande mesure, du financement de prêteurs étrangers, les emprunteurs publics et privés du petit État peuvent financer leur économie grâce à des prêts de leurs propres banques .

L'un des avantages de l'économie de Brunei est que vous n'avez pas à acheter de devises étrangères pour rembourser vos prêts.

Et l'autre est que le gouvernement et son économie maintiennent les bénéfices et les impôts dans leur propre économie.

"Une gestion budgétaire efficace a été une priorité politique constante pour le gouvernement, en maintenant les pressions budgétaires à un niveau bas" pour ses citoyens et ses entreprises, déclare Eric Chiang, économiste chez Moody's Analytics.

Brunei était une colonie britannique jusqu'à son indépendance en 1984.

"Le Brunei enregistre constamment des excédents courants, ce qui a contribué à financer sa dette extérieure. Les coûts d'emprunt sont restés relativement bas ces dernières années, ce qui permet au pays de maintenir le service de la dette au minimum sans recourir à des mesures d'austérité pour réduire les dépenses publiques", a-t-il déclaré.

Cependant, malgré les tentatives de diversification de son économie, Brunei fait face à des risques budgétaires importants à mesure que l'économie mondiale se décarbone.

"L'énorme dépendance du secteur gazier et pétrolier peut profondément perturber le fonctionnement du pays alors que le processus de transformation du modèle énergétique mondial continue de se consolider", préviennent les techniciens du Commerce extérieur de l'ICEX.

Une loi islamique stricte

Sous protectorat britannique depuis 1888, Brunei a été le seul État malaisien à se retirer en 1963 de l'adhésion à la fédération qui est devenue sa voisine la Malaisie.

L'indépendance totale est arrivée relativement tard, en 1984.

Le pétrole était le principal facteur de la prospérité de Brunei.

Le sultan de Brunei, Hassanal Bolkiah, est l'un des plus anciens monarques absolus et l'un des rares restants au monde.

Il a été couronné en août 1968 après l'abdication de son père, Haji Omar Ali Saifuddin.

Lors de l'indépendance de Brunei en 1984, il se nomma Premier ministre et en 1991 introduisit une idéologie appelée la monarchie malaise musulmane, qui présentait le monarque comme le défenseur de la foi.

En 2014, Brunei est devenu le premier pays d'Asie de l'Est à adopter la charia islamique stricte.

Mais en 2019, il est revenu sur sa décision de punir les relations sexuelles entre hommes et l'adultère par la lapidation, après avoir été critiqué et même boycotté par des célébrités comme George Clooney.

Suite à la condamnation internationale, le sultan a également appliqué un moratoire sur l'exécution de la peine de mort, comme cela se faisait depuis plus de deux décennies.

Car bien que la loi de Brunei punisse encore certains crimes par des exécutions, les autorités avaient cessé de les exécuter en 1957.