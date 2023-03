Six conseils d'un neuroscientifique de 81 ans pour garder une mémoire aussi vive que la sienne

Laura Plitt

BBC News Mundo

il y a une minute

Richard Restak exerce sa mémoire quotidiennement.

De l'endroit où nous avons laissé les clés de la voiture au nom de la fille de ce cousin éloigné, en passant par le nom de l'acteur de ce film que nous aimions tant, l'acte de se souvenir semble devenir de plus en plus difficile au fil des ans.

Ce processus d'usure n'est cependant pas inévitable, affirme Richard Restak, neurologue et professeur à l'école de médecine et de santé de l'hôpital de l'université George Washington aux États-Unis et auteur d'une vingtaine d'ouvrages sur l'esprit. Si nous exerçons notre mémoire quotidiennement - de la même manière que nous exerçons notre corps - il est possible de la maintenir active et en forme, affirme ce scientifique renommé de 81 ans, aux cheveux blancs et à la mémoire impeccable. S'adressant à BBC Mundo, Restak a donné quelques conseils clés pour entraîner et renforcer notre mémoire.

1. Lire des livres de fiction

Les livres non romanesques sont une excellente source de connaissances et d'informations, mais lorsqu'il s'agit d'activer la mémoire, les romans sont beaucoup plus utiles.

Crédit photo, Getty Images

"Les livres de non-fiction, comme mon dernier, ne demandent pas beaucoup de mémoire : vous pouvez lire la table des matières et vous concentrer sur ce qui vous intéresse, par exemple", explique M. Restak.

"En revanche, la fiction est beaucoup plus exigeante en termes de mémoire, surtout si vous lisez un roman complexe. Les personnages y apparaissent et disparaissent. Vous pouvez rencontrer quelqu'un au chapitre deux qui n'apparaîtra qu'au chapitre dix".

Retenir le fil de l'histoire, les liens entre les personnages et les détails de l'intrigue demande un effort de mémoire plus important que pour les textes non fictionnels.

2. Transformer les mots en images

Il s'agit là d'un principe de base. Si, par exemple, le nom de famille d'une personne est Greenstone, visualisez dans votre tête une pierre d'un vert éclatant, suggère Restak.Cette stratégie simple permettra à votre esprit de s'en souvenir sans problème.

Restak transforme les livres de la bibliothèque en tranches de pain dans son esprit pour ne pas oublier d'acheter du pain.

"Si vous ne le faites pas et que vous vous en tenez aux mots, vous risquez de ne pas vous souvenir plus tard s'il s'agit de Piedrazul ou de Piedranegra, par exemple".

Une autre astuce utilisée par l'expert consiste à créer une carte mentale des lieux qui lui sont très familiers, comme son quartier, afin de les associer aux choses dont il veut se souvenir.

Si l'objectif à un moment donné est de se souvenir d'acheter du lait et du pain, Restak superpose ces mots à deux endroits de sa carte pour composer des images dramatiques et difficiles à oublier.

"J'imagine ma maison tournée sur le côté, avec du lait qui sort de la cheminée (comme s'il s'agissait d'une brique de lait) et qui se répand dans la rue. Et quand je passe devant la bibliothèque et que je regarde par la fenêtre, j'imagine les étagères remplies de tranches de pain au lieu de livres", explique-t-il.

3. Jouez à des jeux d'esprit avec vos amis (et aussi lorsque vous êtes seul).

L'un des jeux préférés de Restak lors d'une réunion ou d'une fête de famille, et qui constitue un excellent exercice de mémoire, s'appelle "20 questions".

Le jeu consiste pour un joueur (ou un groupe) à penser à une personne, une chose ou un lieu, et pour un autre joueur (ou groupe) à deviner de quoi il s'agit en posant jusqu'à 20 questions auxquelles on ne peut répondre que par oui ou par non.

La difficulté du jeu réside dans le fait que les deux joueurs doivent se souvenir à la fois des questions et des réponses afin de ne pas donner de faux indices, de ne pas répéter les questions et de parvenir à la bonne réponse par élimination.

Si vous êtes un fan de sport, essayez de vous souvenir, par exemple, de tous les joueurs de votre équipe préférée. Une fois que vous les avez en tête, jouez par ordre alphabétique et essayez d'énumérer les joueurs dans cet ordre.

Crédit photo, Getty Images

4. Utiliser la technologie (mais l'utiliser à bon escient).

Avoir sur soi une liste de produits que l'on veut acheter au supermarché ou une photo d'un produit que l'on n'a jamais acheté et que l'on veut essayer n'est pas forcément une mauvaise idée.

Bien que l'utilisation de téléphones portables et d'autres appareils similaires affaiblisse notre mémoire, nous pouvons utiliser la technologie à notre avantage.

Lorsque nous allons au supermarché, par exemple, Restak recommande d'essayer de se souvenir d'abord de ce que nous allons acheter et de n'utiliser la liste qu'ensuite, pour éviter d'oublier quoi que ce soit.

Il en va de même pour les nouveaux produits : essayez de vous rappeler à quoi ils ressemblent et, une fois que vous les avez, vérifiez avec la photo qu'il s'agit bien des bons produits.

L'idée est de "ne pas substituer la mémoire à l'appareil, mais d'utiliser d'abord le cerveau, puis de vérifier ses performances".

Crédit photo, Getty Images

5. Faire une sieste

Dans certains milieux, la sieste n'a pas très bonne réputation, mais des études ont montré que faire une courte sieste est essentiel pour soutenir la mémoire.

Restak, qui fait généralement une sieste tous les jours, explique que la sieste aide à absorber les informations, à les consolider et à les encoder dans la mémoire afin de pouvoir y accéder plus tard.

"En fait, lorsque nous avons pris deux groupes d'étudiants et que nous avons permis à l'un d'entre eux de faire une sieste après avoir appris quelque chose, tandis que l'autre groupe ne l'a pas fait, nous avons constaté que celui qui avait fait une sieste avait beaucoup mieux appris", explique Mme Restak.

Il est recommandé de dormir entre 20 et 40 minutes. "Si vous dépassez l'heure, vous perturbez votre nuit de sommeil. Réglez donc votre réveil ou demandez à quelqu'un de vous réveiller.

6. Manger mieux