Les médecins ont dit que j'avais des règles abondantes, mais il s'agissait d'un cancer de l'ovaire en phase terminale

il y a 16 minutes

Légende image, Mère de deux enfants, Kelly Pendry a appris qu'elle était atteinte d'un cancer en phase terminale. Elle met aujourd'hui en garde les femmes qui ont des problèmes de santé et leur conseille de demander et d'exiger toutes les investigations nécessaires

Kelly Pendry est atteinte d'un cancer en phase terminale et n'a pas été diagnostiquée depuis plusieurs années.Elle vit à Ewloe, dans le comté de Flintshire (ouest du Pays de Galles), a 42 ans et est mère de deux enfants.En 2021, on lui a diagnostiqué un léiomyosarcome utérin. Mais ses premiers symptômes - "règles abondantes et prolongées" et "beaucoup de douleurs" - ont commencé en 2016.

Elle se demande si les choses auraient été différentes si elle avait été diagnostiquée plus rapidement.

Le léiomyosarcome est un type de cancer rare. Selon les chercheurs, cette tumeur représente moins de 5 % des tumeurs malignes de l'utérus.Au Brésil, si l'on exclut les tumeurs cutanées non mélaniques, le cancer du col de l'utérus est le troisième type de cancer le plus fréquent chez les femmes.Mme Pendry raconte que lorsqu'elle a décrit pour la première fois ses symptômes à son médecin, celui-ci lui a dit que "le corps met vraiment un certain temps à se normaliser [après la grossesse]".Elle dit qu'on lui a conseillé de prendre des pilules contraceptives ou de se faire poser un stérilet. À une autre occasion, on lui a prescrit des antidépresseurs."J'avais l'impression d'être une reine du drame", raconte-t-elle. "J'avais l'impression d'en faire trop, que c'était dans ma tête, que c'était stupide".

Crédit photo, ARQUIVO PESSOAL Légende image, Kelly Pendry, son mari Michael et leurs enfants Sam, 10 ans, et Isla, 8 ans

Mais l'état de Pendry était débilitant."Certains jours, je me tordais de douleur", se souvient-elle. "Les jours où je ne saignais pas, [la douleur] était moindre. Je prenais du poids sans explication. J'avais ce ventre, très, très gonflé."Comment tenez-vous le coup ?

Ce n'est qu'en avril 2020 qu'un médecin généraliste local - que Pendry décrit comme un "héros" - a reconnu que quelque chose n'allait pas, après avoir remarqué des grosseurs dans son abdomen."Pour la première fois, quelqu'un confirmait quelque chose", raconte-t-elle. "Il m'a demandé si je tenais le coup et je lui ai répondu que je ne tenais pas le coup.

Crédit photo, ARQUIVO PESSOAL Légende image, Michael, le mari de Kelly Pendry, espère collecter suffisamment d'argent pour payer une opération aux États-Unis.

Une chimiothérapie éprouvante

J'ai dit : "Je ne peux pas imaginer ne pas être là pour les réussites [des enfants] - des choses idiotes, comme les premiers petits amis, les premières petites amies, les remises de diplômes. À l'époque, je pensais que je ne les verrais pas à 10 ans".Mais six cycles de chimiothérapie agressifs et "épuisants" lui ont permis de gagner du temps.Près d'un an après la fin du traitement, Mme Pendry ressent encore les effets secondaires des inhibiteurs hormonaux, tels que la fatigue, les courbatures et les vagues de chaleur. Mais elle affirme que "rien n'est comparable" à la douleur qu'elle ressentait auparavant.

Un virus anticancéreux prometteur pour les patients Et le fait est que Pendry est toujours atteinte d'un cancer de stade quatre en phase terminale."Nous avons eu une certaine stabilité pendant un an", dit-elle. "Mais nous savons que cela peut changer très rapidement.Mme Pendry souhaite subir une hystérectomie, mais affirme que cette option "n'est plus disponible. Il semble que mon cancer étant au stade quatre, la chirurgie n'est pas utilisée pour prolonger la vie.Michael, le mari de Kelly Pendry, espère réunir 50 000 livres sterling (environ 310 000 euros) pour payer l'opération aux États-Unis. "Là-bas, la chirurgie est un traitement", dit-il.

Légende image, Michael courra 290 km pour tenter de récolter 50 000 livres.

Pendry ne veut pas critiquer le "merveilleux NHS" (le service de santé publique britannique), mais il a l'impression d'avoir été "détourné des voies qui semblent être disponibles dans d'autres pays".Michael effectuera bientôt une course à pied de 290 km, d'Ewloe à Hanham, près de Bristol, en Angleterre, afin de collecter les fonds nécessaires. Il a décrit l'entraînement pour la mission comme étant cathartique."J'ai pleuré en courant"."Si je laisse les choses s'accumuler sur moi, je peux courir et me sentir mieux", raconte-t-il."Hier, j'ai eu l'impression d'être frappé par une tonne de briques", se souvient Michael. "Je pleurais pendant que je courais. Mais je me suis senti mieux après".Kelly Pendry est réaliste quant à ce que l'avenir lui réserve, même avec l'opération.