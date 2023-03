Rencontre Xi-Poutine : Que peut-on attendre des discussions entre la Chine et la Russie ?

il y a 52 minutes

Crédit photo, SERGEI BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/EPA-EFE Légende image, Vladimir Poutine et Xi Jinping (photographiés ensemble l'année dernière) se rencontreront à Moscou cette semaine.

Le président chinois Xi Jinping entame son premier voyage en Russie depuis l'invasion de l'Ukraine par ce pays l'année dernière, et s'apprête à s'entretenir avec le président Vladimir Poutine.

Notre rédacteur en chef pour la Russie, Steve Rosenberg, et notre correspondant en Chine, Stephen McDonell, se sont penchés sur ce que chaque partie cherche à tirer de ces entretiens et sur ce que nous savons des relations entre les deux pays.

Poutine cherche l'aide d'un ami

Analyse de Steve Rosenberg - rédacteur en chef pour la Russie

Imaginez que vous êtes Vladimir Poutine.

Vous avez déclenché une guerre qui ne s'est pas déroulée comme prévu, vous êtes accablé de sanctions et la Cour pénale internationale a lancé un mandat d'arrêt à votre encontre pour crimes de guerre.

C'est dans ces moments-là que l'on a besoin d'un ami.

C'est le cas de Xi Jinping.

Le président Xi a un jour qualifié le président Poutine de "meilleur ami". Les deux hommes ont beaucoup en commun : ce sont tous deux des dirigeants autoritaires et ils adhèrent tous deux à l'idée d'un "monde multipolaire" dépourvu de la domination des États-Unis.

À Moscou, ils devraient signer un accord sur "l'approfondissement du partenariat global" entre leurs deux pays.

La visite d'État du président chinois est un signe clair de soutien à la Russie - et à son président - à un moment où le Kremlin est soumis à d'intenses pressions internationales.

Les relations entre la Russie et la Chine sont essentielles pour résister à ces pressions.

"Poutine construit son propre bloc. Il ne fait plus confiance à l'Occident et ne lui fera plus jamais confiance", estime le journaliste Dmitry Muratov, ancien lauréat du prix Nobel de la paix.

"Poutine cherche donc des alliés et tente d'intégrer la Russie dans une forteresse commune avec la Chine, l'Inde, certaines régions d'Amérique latine et d'Afrique. Poutine construit son monde anti-occidental".

Dans ce "monde anti-occidental", Moscou dépend fortement de Pékin - aujourd'hui plus que jamais, alors que la guerre fait rage en Ukraine.

"La guerre est devenue le principe organisateur de la politique intérieure, de la politique étrangère et de la politique économique de la Russie. La destruction de l'Ukraine est une obsession", conclut Alexander Gabuev, chercheur principal à la Fondation Carnegie pour la paix internationale.

"Pour cela, il faut des armes, de l'argent et une bouée de sauvetage économique. La Chine fournit au minimum à la Russie des composants pour les armes et des technologies civiles qui peuvent être utilisées à des fins militaires. Elle fournit certainement de l'argent".

Pour contrer les sanctions occidentales et soutenir son économie, la Russie a intensifié ses échanges avec la Chine, principalement dans le secteur de l'énergie. Il faut s'attendre à ce que le pétrole, le gaz et les oléoducs soient à l'ordre du jour des discussions entre Poutine et Xi.

Mais, encore une fois, imaginez que vous êtes Poutine. Il y a un an, Xi et vous avez proclamé que votre partenariat n'avait "aucune limite". Si c'est vraiment le cas, pourriez-vous vous attendre à ce que la Chine vous aide maintenant en Ukraine, en fournissant à la Russie une aide létale et en facilitant une victoire militaire pour Moscou ? Les États-Unis affirment que la Chine envisage de le faire. Pékin le nie.

Comme on dit en Russie, "il n'y a pas de mal à souhaiter quelque chose", mais cela ne veut pas dire que cela va se produire. S'il est une chose que l'année écoulée a montrée, c'est que le "partenariat sans limites" a des limites. Jusqu'à présent, Pékin s'est apparemment montré réticent à fournir une assistance militaire directe à Moscou, de peur de déclencher des sanctions secondaires en Occident à l'encontre des entreprises chinoises. Pour Pékin, c'est la Chine d'abord.

C'est ce qu'a souligné récemment, sans détour, une émission-débat de la télévision d'État russe.

"À l'approche de la visite du président Xi à Moscou, certains experts ont été surexcités, voire exaltés", a déclaré Mikhail Khodarenok, spécialiste des questions militaires.

"Mais la Chine ne peut avoir qu'un seul allié : La Chine elle-même. La Chine ne peut avoir qu'un seul ensemble d'intérêts : des intérêts pro-chinois. La politique étrangère chinoise est totalement dépourvue d'altruisme".

Les signaux de Xi à Poutine ne peuvent aller que dans trois directions

Analyse de Stephen McDonell - correspondant en Chine

Officiellement, la visite de Xi Jinping en Russie a pour but de promouvoir les liens bilatéraux entre les deux voisins, et il est certain que ces gouvernements affirment qu'ils se rapprochent de plus en plus.

Des accords doivent être signés, des repas doivent être organisés, des photos doivent être prises.

Tous les gouvernements effectuent de telles visites, alors pourquoi accorder toute l'attention à celle-ci ?

Tout d'abord, il s'agit du dirigeant de l'une des deux grandes superpuissances mondiales qui rend visite à un allié - qui se trouve être la personne qui a déclenché une invasion sanglante d'un autre pays d'Europe - en 2023.

De nombreux analystes ont réfléchi à ce que la Chine pourrait faire s'il semble que la Russie est confrontée à une défaite claire et humiliante sur le champ de bataille.

Le gouvernement chinois affirme sa neutralité. Se contentera-t-il de rester en retrait et de laisser faire, ou commencera-t-il à fournir des armes pour donner à l'armée russe un meilleur avantage ?

Après l'arrivée de Xi à Moscou, lui et son homologue russe pourront parler d'autres choses, mais toute l'attention sera portée sur la crise ukrainienne.

Les signaux qu'il envoie à Vladimir Poutine ne peuvent aller que dans trois directions :

1. Il est temps d'envisager un retrait avec un compromis pour sauver la face.

2. Feu vert pour continuer, voire pour durcir le ton.

3. Rien à signaler de la part du dirigeant chinois

La Chine vient de négocier un accord qui a permis à l'Iran et à l'Arabie saoudite de rétablir leurs relations diplomatiques. Elle est de plus en plus disposée à s'immiscer dans des affaires qui dépassent largement ses frontières. Cela semble rendre la troisième option peu probable.

La première option, si elle implique que Pékin puisse à nouveau revendiquer le rôle de pacificateur mondial à la suite de l'accord irano-saoudien, serait une belle récompense pour Xi.

Le principal problème de cette option est la mesure dans laquelle elle profiterait également à la Chine.

La deuxième option est la plus sombre, mais il existe une lecture selon laquelle la guerre de la Russie contre l'Ukraine joue un rôle dans la stratégie géopolitique de Pékin. Le Kremlin s'attaque à l'Occident, absorbe les ressources de l'OTAN et, plus la guerre dure, plus elle teste l'appétit de l'opinion publique occidentale pour un nouveau conflit si l'Armée populaire de libération devait s'emparer de Taïwan par la force.

Le calcul de Pékin pourrait être que, plus la guerre se prolonge, moins les gens voudront s'impliquer dans une autre guerre.

La neutralité revendiquée par le gouvernement chinois ne correspond pas non plus aux informations diffusées par les médias contrôlés par l'État. Les bulletins télévisés du soir suivent la ligne du Kremlin et consacrent une grande partie de leur couverture à blâmer "l'Occident" pour le "conflit". Le Kremlin ne parle pas de "guerre" et ne songerait jamais à évoquer une "invasion" de l'Ukraine.

Publiquement, la Chine affirme que la souveraineté de toutes les nations doit être respectée (c'est-à-dire celle de l'Ukraine), mais qu'il en va de même pour les "préoccupations légitimes en matière de sécurité" des autres pays (c'est-à-dire la Russie).

Pourtant, ce n'est pas à Kiev que Xi Jinping se rend. C'est Moscou.

Ainsi, lorsque Xi Jinping quittera Moscou dans quelques jours, Poutine sera soit inquiet de l'affaiblissement du soutien chinois, soit encouragé par le soutien de l'une des deux personnes les plus puissantes de la planète.