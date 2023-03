Réforme des retraites : Le gouvernement Macron fait face aux motions de censure

Et ces deux options seraient encore plus impopulaires.

De plus, selon le président, la France ne fait que s'aligner sur toutes les autres démocraties européennes, dont la plupart ont un âge de départ à la retraite encore plus élevé que les 64 ans proposés.

Au lieu de cela, les gens semblent plus enclins à croire les arguments de la gauche et de l'extrême droite : d'abord qu'il n'y a pas d'urgence parce que les finances des retraites ne sont pas aussi mauvaises qu'on le dit, mais aussi que c'est injuste.

D'autre part, des voix de droite affirment que le plan Macron est déjà tellement truffé de concessions et d'exemptions, arrachées sous la pression au cours du long processus parlementaire, que les économies qu'il permettra de réaliser n'ont pratiquement plus de sens.

La confiance dans la politique conventionnelle et le système parlementaire est en fait au plus bas. Comment expliquer autrement l'effondrement des gaullistes et des socialistes, qui ont dirigé la France pendant un demi-siècle, et la montée de l'extrême droite et de l'extrême gauche ?