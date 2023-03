Guerre Ukraine - Russie : ce que Poutine a vu à Marioupol

il y a une heure

Une vidéo diffusée par les médias russes montre Vladimir Poutine discutant avec un compagnon alors qu'ils se dirigent vers la salle de concert de la ville. Le Kremlin affirme que la visite a eu lieu samedi en fin de journée et que le président russe a décidé "spontanément" de visiter la ville.

Passer devant les lieux des attentats russes

La BBC a identifié certains des principaux points de repère sur l'itinéraire du dirigeant russe. M. Poutine semble descendre la rue Kuprina, tourner dans l'avenue Myru, puis dans l'avenue Metalurhiv, où se trouve la salle de concert philharmonique, qu'il visite plus tard dans la séquence.

Plus loin, sur la droite et non montré dans les images, se trouve la maternité numéro trois de Marioupol, qui a été bombardée lors d'un incident tristement célèbre en mars dernier.