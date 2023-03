Les mensonges qui ont conduit les États-Unis et leurs alliés à envahir l'Irak il y a 20 ans

Rédaction

BBC News Mundo

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un marine américain couvre le visage de la statue de Saddam Hussein à Bagdad quelques jours après l'invasion. La statue a ensuite été renversée, devenant un symbole du renversement du dirigeant irakien.

C'est l'un des épisodes les plus controversés de l'histoire récente.

Le 20 mars 2003, une coalition menée par les États-Unis et des pays alliés comme le Royaume-Uni et l'Espagne entame l'invasion de l'Irak.

L'objectif ? Éliminer Saddam Hussein - qui a dirigé l'Irak pendant près de 25 ans - et ses prétendues armes de destruction massive.

A lire aussi sur BBC Afrique :

Ce qui devait être une guerre éclair de trois semaines s'est prolongé pendant sept ans et a eu des conséquences brutales : plus de 100 000 civils tués et un pays plongé dans le chaos selon l'Iraq Body Count (IBC),

Qu'est-ce qui a poussé George W. Bush et certains de ses alliés à envahir le pays (alors qu'ils n'avaient pas le soutien des Nations unies ou d'alliés traditionnels comme l'Allemagne et la France) ? Et quelles en sont les conséquences à ce jour ? Nous vous en parlons ici.

Pourquoi l'invasion a-t-elle eu lieu ?

Pour comprendre ce qui s'est passé le 20 mars 2003, il faut revenir un peu en arrière.

Si, au début de son règne, Saddam Hussein a entretenu de bonnes relations avec les États-Unis - il était considéré comme un allié naturel pour freiner l'influence de la révolution islamique iranienne -, ses liens avec l'Occident se sont définitivement rompus en 1990, lorsqu'il a décidé d'envahir le Koweït.

L'occupation irakienne tire la sonnette d'alarme en Occident. L'Organisation des Nations unies (ONU) lui donne même un délai pour se retirer du pays arabe, mais Hussein refuse.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Saddam Hussein a dirigé l'Irak pendant près de 25 ans.

En réponse, une coalition internationale de 34 pays, dont les États-Unis, sanctionnée par les Nations unies, est intervenue et a finalement expulsé les troupes irakiennes du Koweït lors de ce que l'on a appelé la première guerre du Golfe.

L'image de Saddam Hussein se détériore de plus en plus aux yeux de l'Occident. Des sanctions économiques sévères ont été imposées, plongeant l'Irak dans une profonde crise financière et laissant sa population dans le dénuement, avec des taux élevés de malnutrition et un manque de fournitures médicales.

Le pays a également été soumis à une série d'inspections des Nations unies visant à contrôler la destruction présumée des armes chimiques. Mais Hussein n'a pas coopéré.

Dix ans plus tard, les attentats du 11 septembre 2001 à New York ont eu lieu, à la suite desquels le président américain George W. Bush a placé l'Irak parmi les pays de l'"axe du mal" (une liste qui comprenait également la Corée du Nord et l'Iran) parce qu'il soutiendrait le terrorisme.

Ce n'est pas plus de deux ans après cet épisode que Washington et ses alliés ont décidé de renverser le régime de Hussein.

Armes de destruction massive : la pièce maîtresse qui n'a jamais existé

"Saddam Hussein et ses fils doivent quitter l'Irak dans les 48 heures. Leur refus entraînera un conflit militaire qui commencera au moment que nous aurons choisi".

Ces mots, prononcés par Bush le 17 mars 2003, ont donné le coup d'envoi de la grande offensive qui devait débuter en Irak trois jours plus tard.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un char américain dans le sud de l'Irak, quelques jours après le début de l'invasion.

Mais qu'est-ce qui a justifié l'attaque ?

Diverses raisons ont été avancées - notamment le soutien présumé de Hussein à des organisations terroristes telles qu'Al-Qaida - mais l'une d'entre elles est essentielle : l'existence d'un prétendu arsenal d'armes de destruction massive (chimiques, biologiques et nucléaires) en Irak.

Cet arsenal n'a jamais été trouvé.

Des années plus tard, il a été révélé que les données utilisées pour confirmer cette théorie étaient basées sur des mensonges et des fabrications, ce qui en fait l'un des plus grands échecs de l'histoire en matière de renseignement militaire.

Pour leur défense, les dirigeants de l'époque ont souligné que leurs propres informateurs leur avaient assuré que les armes existaient.

"Il est très important de comprendre que les renseignements qu'il recevait sont ceux sur lesquels il s'appuyait, et je pense qu'il était en droit de s'y fier", a déclaré l'ancien premier ministre britannique Tony Blair à la BBC.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les dirigeants des États-Unis et du Royaume-Uni de l'époque, George W. Bush et Tony Blair.

Les mensonges de certains espions irakiens ont joué un rôle central dans cette affaire.

L'un d'entre eux était Rafid Ahmed Alwan al-Janabi, un transfuge irakien qui est arrivé en Allemagne en 1999 dans un camp de réfugiés, demandant l'asile politique et prétendant être ingénieur chimiste.

À l'époque, il affirmait avoir travaillé dans une usine qui fabriquait des laboratoires mobiles d'armes biologiques dans le cadre d'un programme irakien présumé d'armes de destruction massive.

Alwan al-Janabiera était connu sous le nom de Curveball (qui désigne un lancer de base-ball qui prend une courbe et trompe les batteurs).

Bien que les services de renseignement britanniques, américains et allemands aient mis en doute l'authenticité de ses affirmations, Washington et Londres ont finalement décidé de le croire.

En 2003, le secrétaire d'État américain Colin Powell a déclaré aux Nations unies que l'Irak disposait de "laboratoires mobiles" pour fabriquer des armes biologiques. Le premier ministre britannique de l'époque, Tony Blair, a quant à lui déclaré qu'il n'y avait "aucun doute" sur le fait que Saddam Hussein continuait à produire cet arsenal.

Pourtant, il n'existait pas de preuves irréfutables.

Mais selon Gordon Corera, correspondant de la BBC pour les questions de sécurité, pour les États-Unis "la question des armes de destruction massive (ADM) était secondaire par rapport à l'objectif plus profond de renverser le dirigeant irakien".

"Nous aurions envahi l'Irak si Saddam Hussein avait eu un élastique et un trombone", a déclaré Luis Rueda, chef du groupe des opérations de la CIA en Irak, à Corera.

Nous aurions dit : "Oh, il va vous arracher l'œil"", a-t-il ajouté.

Alwan al-Janabi a par la suite admis avoir menti pour renverser Hussein, mais les États-Unis et leurs alliés avaient déjà commencé l'invasion.

Hans Blix, qui a dirigé les inspections chimiques et biologiques des Nations unies, a déclaré à la BBC que, jusqu'au début de 2003, il croyait à l'existence d'armes, mais qu'il a commencé à douter de leur existence après que des allégations n'ont pu être confirmées.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Dans les semaines qui ont précédé l'invasion, des pays comme la France et l'Allemagne ont manifesté leur opposition et des marches contre la guerre ont été organisées dans plusieurs villes du monde.

Il convient de rappeler que Saddam Hussein disposait autrefois d'armes de destruction massive, qu'il a utilisées contre les Kurdes irakiens à la fin des années 1980.

Selon Gordon Corera, le dirigeant irakien a ordonné la destruction d'une grande partie de son arsenal au début des années 1990, après la première guerre du Golfe et au milieu des inspections de l'ONU.

Cependant, il aurait tout détruit en secret, notamment pour faire croire qu'il avait encore quelque chose à utiliser contre l'Iran, son voisin.

Ainsi, lorsque les inspecteurs de l'ONU ont demandé à l'Irak de prouver qu'il avait tout détruit, il n'a pas pu le faire.

Les conséquences de la guerre

L'opération militaire controversée a rapidement mis fin au régime de Saddam Hussein, qui a été capturé en décembre 2003 et exécuté trois ans plus tard.

Mais peu à peu, les espoirs des Irakiens quant à l'arrivée des Américains ont commencé à s'estomper.

"Après l'invasion, l'impression dans des villes comme Bagdad et Bassorah était que les forces d'occupation se concentraient davantage sur le contrôle militaire du pays, la capture de Saddam Hussein et la répression des poches de résistance que sur la fourniture d'aide et de services à la population locale", se souvient Matías Zibell, correspondant de BBC Mundo sur la guerre en Irak.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La guerre en Irak s'est terminée par la mort de plus de 100 000 civils et un pays en proie au chaos.

Ainsi, la vacance du pouvoir après la chute de Hussein a créé le chaos au sein de la population locale. Les bâtiments publics, les musées et les hôpitaux ont été pris d'assaut et pillés.

Quelques mois plus tard, des violences sectaires sanglantes ont éclaté. Surtout de la part de la majorité chiite contre les sunnites, qui avaient été les plus privilégiés sous le régime de Saddam.

"L'après-guerre n'a pas été bien planifié en ce qui concerne la façon dont le pays devait aller de l'avant. Il n'y avait pas de vision claire sur la question de savoir s'il devait y avoir des élections, s'il revenait aux Irakiens de rédiger la constitution", explique Hamzeh Hadad, analyste politique irakien, à BBC World.

"Je pense qu'il aurait fallu faire plus d'efforts pour leur donner un rôle plus tôt, et accepter le fait que l'Irak s'était débarrassé de Saddam, et que c'était maintenant aux Irakiens de choisir qui dirigerait les Irakiens", ajoute-t-il.

Le manque de planification post-invasion a été cité comme l'un des principaux échecs qui continuent de se répercuter aujourd'hui.

Pour Jeremy Bowen, correspondant de BBC News, qui a couvert les deux guerres en Irak, l'invasion de mars 2033 a été une catastrophe pour le pays et son peuple :

"Saddam Hussein était un tyran qui méritait d'être renversé - il avait emprisonné et assassiné des milliers d'Irakiens, notamment en utilisant des armes chimiques contre les Kurdes rebelles - le problème était la manière dont cela a été fait, la façon dont les États-Unis et le Royaume-Uni ont ignoré le droit international, et la violence qui s'est emparée de l'Irak après que l'administration Bush n'a pas réussi à élaborer un plan pour combler le vide créé par le changement de régime".

Une "pépinière" d'extrémistes

L'une des décisions les plus controversées des États-Unis a été de démobiliser l'armée irakienne.

Des milliers de personnes ayant une expérience militaire se sont retrouvées sans emploi et beaucoup ont choisi de rejoindre l'insurrection. Des groupes subversifs ont commencé à émerger, transformant l'Irak en une pépinière d'extrémistes djihadistes.

L'État islamique d'Irak (ISIS) a émergé de ce chaos, prêtant allégeance à Al-Qaïda, et reste un facteur de violence et d'incertitude au Moyen-Orient.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Oussama ben Laden était le chef d'Al-Qaïda.

Des groupes rebelles sont également apparus dans la région chiite pour attaquer l'armée américaine, comme l'Armée al-Mahdi, une milice dirigée par le religieux Muqtada al-Sadr.

Ce n'est qu'à la fin de l'année 2011 que les troupes américaines ont quitté l'Irak, estimant alors que la lutte contre ces groupes rebelles était sous contrôle.

Mais l'insurrection de certaines de ces factions extrémistes a contraint les États-Unis à renvoyer des troupes à plusieurs reprises.

Ces dernières années, cependant, l'Irak a retrouvé une certaine stabilité et, avec elle, une partie de son poids dans la région.

"Surtout après la défaite d'IS en 2017, l'Irak a commencé à jouer un rôle plus important au niveau régional. Il commence à jouer le rôle de médiateur entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Il commence à organiser des conférences régionales et internationales à Bagdad, et je pense que c'est très important", déclare Hamzeh Hadad.

Cependant, malgré les progrès, deux décennies après l'invasion, l'Irak est toujours en proie à une grave crise économique et politique et, surtout, à une blessure sociale qui semble encore loin d'être cicatrisée.

Pour Jeremy Bowen, l'Irak est plus stable depuis le début de l'année qu'il ne l'a été depuis longtemps. Mais les Irakiens ressentent chaque jour les conséquences de l'invasion.

"L'un des signes de la gravité des 20 dernières années est que la nostalgie de l'époque de Saddam est bien ancrée en Irak, et pas seulement au sein de la communauté sunnite", conclut-il.