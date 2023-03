Vladimir Komarov : le cosmonaute qui était sur le point de faire ses premiers pas dans l'espace et qui s'est écrasé sur Terre

Au plus fort de la guerre froide, deux superpuissances s'affrontaient pour envoyer leur homme sur la lune. Cependant, avant l'historique "un petit pas pour l'homme", il y a eu un saut quantique dans les vols spatiaux.

Dès son plus jeune âge, il fait preuve d'un talent naturel pour les mathématiques et d'un vif intérêt pour l'aviation.

"Pour les Soviétiques, Komarov était parfait", explique Richard Hollingham, écrivain scientifique et co-animateur du podcast "Space Boffins".

"C'était un excellent pilote et un grand patriote. C'est probablement pour cette raison qu'il a été sélectionné pour deux missions spatiales très prestigieuses.

Le premier vol

Dans les années 1960, les hostilités entre les États-Unis et l'URSS sont à leur comble.

Alors que la technologie de l'aviation continue de progresser, les deux superpuissances rivalisent pour être les premières à atteindre la lune, dans ce qu'on appelle la course à l'espace.

Laika, le premier être vivant à aller dans l'espace... et à ne pas en revenir.

Les cosmonautes, comme Komarov et le premier homme dans l'espace, Youri Gagarine, ont reçu un entraînement très intensif.

"Ils étaient placés dans des chambres d'isolement. Ils ont été soumis à des forces g très élevées. Ils ont même été abandonnés dans une forêt avec seulement une hache et quelques allumettes pour voir comment ils survivraient dans la nature si leur vaisseau spatial déviait de sa trajectoire", explique M. Hollingham.

Estampille commémorative de Voskhod 1 avec les cosmonautes Vladimir Mikhaylovich Komarov, Konstantin Petrovich Feoktistov et Boris Borisovich Yegorov.

Soyouz et Apollo

Un jour après le vol historique de Komarov, Leonard Brejnev est élu président du parti communiste et un nouveau plan ambitieux est lancé : le programme spatial Soyouz.

"Ils devaient se rencontrer et s'amarrer en orbite, Komarov devait être transféré dans l'autre vaisseau spatial et ils devaient revenir sur Terre à bord".

"En 1967, le programme était un désastre, et il n'était pas question d'autoriser le vol dans ces vaisseaux spatiaux, mais il y avait une énorme pression politique à l'occasion du 50e anniversaire de la révolution russe pour faire décoller ce vaisseau spatial.

"J'ai parlé à de nombreux ingénieurs qui ont travaillé sur Apollo et ils m'ont dit qu'ils savaient que le vaisseau spatial Apollo 1 n'était pas prêt.

"Pourtant, trois astronautes ont pris place à bord d'Apollo 1 sur la rampe de lancement, le vaisseau a pris feu et ils sont morts.

Edward H. White II, Virgil I. "Gus" Grissom et Roger B. Chaffee qui sont morts, en janvier 1967, lors d'un essai de lancement simulé de routine à bord de la fusée lunaire Apollo Saturn V, lorsqu'un court-circuit a enflammé l'environnement d'oxygène pur.

Krasnoznamensk, nous avons un problème

Face aux innombrables problèmes rencontrés à bord de Soyouz 1, le plan de lancement de Soyouz 2 a été annulé et Komarov a reçu l'ordre d'essayer de rentrer dans l'atmosphère terrestre.

"Il semblait qu'il allait réussir à rentrer après cette mission désastreuse, mais les parachutes ont lâché et il s'est écrasé sur la Terre.

"Il est probablement mort sur le chemin du retour à cause de la force de gravité.

Mythes

Il est souvent affirmé que pendant la rentrée atmosphérique, Komarov était en communication avec le contrôle au sol et transmettait des messages très critiques, mais Hollingham en doute.

"La version selon laquelle il maudirait l'Union soviétique, qu'il dirait que des leçons peuvent être tirées, me semble très improbable.

"Tout d'abord, il n'aurait pas été possible de l'entendre, principalement parce qu'il traversait l'atmosphère.

On a dit que Komarov savait probablement qu'il ne reviendrait pas vivant et qu'il avait exigé, en cas de décès, que son corps soit exposé dans un cercueil ouvert afin d'embarrasser les dirigeants soviétiques.

"Pour moi, 1967 est vraiment une année cruciale dans la course à l'espace.

"Les deux parties ont dû s'arrêter, réfléchir et revenir au point de départ.

Le nom de Vladimir Komarov est l'un des 6 cosmonautes et 8 astronautes figurant sur la plaque accompagnant la sculpture "The Fallen Astronaut" de l'artiste belge Paul Van Hoeydonck, laissée sur la lune par l'équipage d'Apollo 15 en 1971.

* Cet article est adapté de la vidéo BBC Reel "Vladimir Komarov : The cosmonaut who fell to Earth". Si vous souhaitez la visionner, cliquez ici.