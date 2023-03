Donald Trump : Que se passera-t-il si l'ancien président américain est arrêté cette semaine ?

il y a une heure

De quoi Trump est-il accusé ?

L'équipe de M. Trump en a eu vent et son avocat Michael Cohen a versé 130 000 dollars à Mme Daniels pour qu'elle se taise.

Cela n'a rien d'illégal. Cependant, lorsque M. Trump a remboursé M. Cohen, le dossier du paiement indique qu'il s'agissait de frais juridiques. Selon les procureurs, cela revient à dire que M. Trump a falsifié des documents commerciaux, ce qui constitue un délit - une infraction pénale - à New York.

Les procureurs pourraient également alléguer qu'il s'agit d'une infraction à la loi électorale, car sa tentative de dissimuler les paiements effectués à Mme Daniels était motivée par le fait qu'il ne voulait pas que les électeurs sachent qu'il avait eu une liaison avec elle. Couvrir un crime en falsifiant des documents constituerait un crime, ce qui est une accusation plus grave.

Même les partisans des poursuites reconnaissent que, dans un cas comme dans l'autre, l'affaire est loin d'être claire. Il existe peu de précédents en la matière, et les tentatives passées d'inculper des hommes politiques pour avoir franchi la frontière entre le financement des campagnes et les dépenses personnelles se sont soldées par un échec.

"Ce sera difficile", déclare Catherine Christian, ancienne procureure financière du procureur de la ville de New York.

Sera-t-il réellement inculpé ?

C'est au procureur de la ville de New York, Alvin Bragg, qu'il appartient de décider s'il y a lieu d'engager des poursuites. Il a constitué le grand jury pour déterminer s'il y avait suffisamment de preuves pour engager des poursuites, et il est le seul à savoir si - ou quand - une mise en accusation sera annoncée.

Michael Cohen et son ancien conseiller juridique Robert Costello ont tous deux témoigné ces derniers jours.

Que se passe-t-il si M. Trump est arrêté ?

Cela signifie qu'il pourrait quitter sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride, pour se présenter au tribunal de New York, avec un enregistrement formel, ses empreintes digitales et sa photo d'identité.

Compte tenu du caractère historique d'une telle démarche et des problèmes de sécurité qu'elle soulève, la manière dont elle se déroulerait est incertaine et ferait probablement l'objet de négociations entre le bureau du procureur et l'équipe de M. Trump.