Guerre en Ukraine : Quel soutien la Chine apporte-t-elle à la Russie ?

il y a 58 minutes

Les présidents Poutine et Xi se sont rencontrés en février et ont discuté du renforcement des liens.

La Chine est devenue un partenaire commercial de plus en plus important pour la Russie, qui cherche à atténuer l'impact des sanctions économiques imposées par certains pays en réponse à son invasion.

La Chine fournit-elle des armes à la Russie ?

"Les armes chinoises sont de plus en plus perfectionnées", explique Siemon Wezeman, de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm.

Les États-Unis affirment que des entreprises chinoises ont déjà fourni un "soutien non létal" à la Russie et qu'ils disposent de nouvelles informations suggérant que Pékin pourrait bientôt fournir un "soutien létal".

"Il est prouvé que la Chine est le plus grand exportateur de semi-conducteurs vers la Russie, souvent par l'intermédiaire de sociétés écrans à Hong Kong et dans les Émirats arabes unis", explique-t-elle.

Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a un an, les pays occidentaux ont imposé des sanctions strictes à la Russie, interdisant les importations de pétrole et les exportations de produits de haute technologie.

De nombreuses entreprises occidentales ont complètement coupé leurs liens avec la Russie, et ses échanges avec les États-Unis, le Royaume-Uni et les pays de l'UE se sont effondrés au cours de l'année 2022.

Quelle quantité de pétrole et de gaz la Chine achète-t-elle à la Russie ?

En 2022, la Russie a exporté deux fois plus de gaz de pétrole liquéfié (GPL) vers la Chine que l'année précédente. Elle a également livré 50 % de gaz naturel en plus via le gazoduc Power of Siberia, et 10 % de pétrole brut en plus.