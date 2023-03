Guerre Ukraine - Russie : Comment le dessin d'un enfant russe a déclenché une enquête de police

il y a une heure

Au centre de la ville russe de Yefremov se trouve un mur couvert d'images de guerre. Des photos géantes de soldats russes masqués, armés de fusils, et des lettres Z et V surdimensionnées, symboles de la soi-disant "opération militaire spéciale" menée par la Russie en Ukraine.

Olga Podolskaya, conseillère municipale, me montre une photo sur son téléphone portable. Il s'agit d'un dessin d'enfant. À gauche, un drapeau ukrainien avec l'inscription "Gloire à l'Ukraine" ; à droite, le tricolore russe et l'inscription "Non à la guerre !" Alors que des missiles fusent en direction de la Russie, une mère et son enfant se dressent, défiants, sur leur passage.