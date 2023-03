Guerre Ukraine - Russie : Pourquoi l'aviation ne joue-t-elle pas un rôle important dans la guerre en Ukraine ?

Pavel Aksenov

Service russe de la BBC

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'Ukraine utilise de vieux MiG-29 soviétiques, mais comment son armée de l'air pourra-t-elle combattre lorsque les ressources de ces appareils seront épuisées ?

Les avions de combat occidentaux sont devenus un véritable fléau pour les commentateurs pro-russes sur les réseaux sociaux, qui craignent de futures opérations à grande échelle de la part de l'AFU. Même le correspondant de VGTRK, Pavel Zarubin, dans une récente interview de Vladimir Poutine posant une question au président, a déclaré que les livraisons d'avions de combat à l'Ukraine avaient déjà commencé - bien qu'on n'en parle pas encore.

Cependant, tout comme en Ukraine et en Occident, les avions russes suscitent des craintes. Le 14 février, le Financial Times a rapporté, en citant des sources anonymes, que la Russie acheminait des avions et des hélicoptères vers les frontières de l'Ukraine en vue de lancer une offensive majeure. Cette publication a eu un tel effet qu'elle a été commentée par le secrétaire américain à la Défense, qui a déclaré qu'il ne disposait pas de telles données.

L'avion est considéré par beaucoup comme une arme miracle capable de changer le cours de la guerre. Il faut dire qu'il y a des raisons à cela. Il y a eu, dans l'histoire récente, des guerres dans lesquelles les avions ont joué un rôle décisif.

Le 27 février 1991, l'aviation américaine a attaqué par deux autoroutes des colonnes militaires irakiennes qui se retiraient du Koweït. Des centaines d'équipements militaires ont été détruits.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'"autoroute de la mort" est devenue l'un des symboles de la puissance de l'aviation moderne (la photo montre le résultat de l'intervention de l'aviation américaine en Irak, en 1991).

Cette dévastation a été appelée plus tard "l'autoroute de la mort" - les photos publiées de voitures et de véhicules blindés mutilés et de cadavres de soldats ont fait forte impression.

Puis il y a eu les campagnes aériennes de l'OTAN en Yougoslavie, en Libye, l'opération russe en Syrie - les guerres des dernières décennies n'ont fait que renforcer l'image de l'aviation militaire, qui semblait capable, sinon de résoudre l'issue de tout conflit, du moins d'approcher la victoire.

L'invasion russe de l'Ukraine a été la première guerre dans laquelle cette image a été fortement ternie.

Une défense antiaérienne impénétrable

Un an après le début de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, la guerre s'est transformée en une confrontation dans laquelle aucune des deux parties n'est en mesure de planifier et d'exécuter une opération aérienne. La Russie et l'Ukraine n'utilisent des avions et des hélicoptères que pour soutenir les forces terrestres à un niveau tactique, craignant de voler loin derrière les lignes de front.

Dans le cas de l'armée de l'air ukrainienne, cela s'explique facilement par le manque d'avions de combat, de pilotes expérimentés et de personnel au sol. Mais, étonnamment, l'armée de l'air russe, bien plus nombreuse et mieux équipée, semble elle aussi incapable de monter une opération aérienne complète.

C'est le résultat d'une tactique utilisée par les forces antiaériennes ukrainiennes depuis le début de l'invasion : elles ont activement déplacé les complexes terrestres et ont essayé de maintenir leurs radars à un niveau moindre afin de les rendre difficiles à détecter et à détruire.

Bien que l'UFA dispose principalement de vieux systèmes de défense aérienne et de radars soviétiques, les Ukrainiens ont été en mesure de construire un système de défense aérienne échelonné à moyenne et courte portée. Ce système était difficile à maîtriser à haute altitude, où les avions étaient la proie des S-300 et des Buk, et à basse altitude, où les cibles étaient interceptées par des systèmes portables de fabrication occidentale.

Crédit photo, Getty Images Légende image, En tentant de percer la ligne de front à basse altitude, les avions se retrouvent à portée des systèmes antiaériens portables.

La deuxième raison est le manque d'expérience et de capacité de l'armée russe à mener des campagnes de défense antiaérienne.

Le commandant du bataillon ukrainien de missiles antiaériens S-300, Aleksandr, a déclaré à BBC News Ukraine qu'il ne s'attendait pas à une telle témérité de la part des pilotes russes.

"Pour une raison qui m'est inconnue, ils ont décidé que nous n'avions aucun système de défense aérienne. Ils sont allés de l'avant et cela a été une agréable surprise pour nous. Nous avons constaté qu'il était très facile de les abattre. Au début de la guerre, ils n'utilisaient même pas le brouillage. Pour nous, c'était comme des bonbons de Noël", a-t-il déclaré.

"Plus tard, au cours des trois mois de la guerre, j'ai eu presque un seul avion. C'était dans la direction de Donetsk, Kharkov, un peu à Zaporizhzhya, quand nous étions sur le front de Mariupol. C'est là que nous avons abattu leurs nouveaux avions : Su-35, Su-34 et Su-30", a-t-il déclaré.

Pour éviter d'être touchés par les "gros" missiles antiaériens, les pilotes russes ont commencé à voler à basse altitude, se retrouvant ainsi à portée des nombreux systèmes portables que les pays occidentaux avaient fournis à l'Ukraine avant la guerre. Par ailleurs, les vols à basse altitude laissent moins de possibilités au pilote de manœuvrer et, s'il est touché, de s'échapper en parachute.

Cependant, l'aviation ukrainienne se trouve exactement dans la même situation : la défense aérienne de la ligne de front russe s'est révélée être un adversaire trop dangereux pour elle. Selon des sources ouvertes, l'Ukraine a perdu 61 avions depuis le début de l'invasion, dont la moitié environ a été abattue par des systèmes de défense aérienne.

Les raisons des échecs de l'aviation ukrainienne ne doivent pas être attribuées uniquement à une pénurie d'avions ou à un manque de pilotes expérimentés - les défenses aériennes russes se sont également révélées suffisamment efficaces pour "fermer le ciel" au-dessus du territoire contrôlé par l'Ukraine aux pilotes ukrainiens.

Cela n'est pas surprenant, puisque les deux armées sont issues des forces armées soviétiques, dont la défense aérienne était basée sur des systèmes terrestres.

"La mise au point d'un système de défense aérienne à échelons de la fin de l'ère soviétique est une tâche qui, en principe, n'a jamais été résolue par qui que ce soit, et la Russie, en outre, ne s'est jamais préparée, en principe, à des opérations de combat contre elle-même - les systèmes de défense aérienne ukrainien et russe sont des frères ennemis, mais le système russe a eu le temps de se moderniser, tout en restant dans la même logique de développement", a déclaré à la BBC un expert militaire russe qui a souhaité garder l'anonymat.

À l'Ouest, l'organisation de la défense aérienne était au contraire basée sur l'aviation, qui était entraînée à la fois à résister à l'assaut aérien russe et à percer les défenses aériennes basées au sol.

Aujourd'hui, un an après le début de l'invasion russe, l'Ukraine et la Russie ont appris à défendre leur ciel de manière encore plus efficace. Alors que les missiles de croisière et les drones russes parviennent encore à atteindre leurs cibles et que les drones ukrainiens trouvent des ouvertures dans les défenses aériennes et s'enfoncent profondément dans le territoire russe, les avions pilotés ont beaucoup plus de mal à le faire.

Aucune des deux parties n'a d'expérience en matière de franchissement des défenses aériennes terrestres. Pour la Russie, une telle opération s'accompagne de pertes très élevées, que le commandement de l'armée de l'air considère apparemment comme inacceptables, puisqu'il n'a même pas tenté une opération similaire depuis un an.

Mais l'Ukraine, dont les dirigeants insistent sur la nécessité de disposer d'avions de combat occidentaux, sera-t-elle capable de planifier, de préparer et d'exécuter une telle opération, sans laquelle il n'y a pas d'"autoroute de la mort" à proprement parler ?

Opération aérienne

La façon dont l'aviation est utilisée dans la guerre en Ukraine aujourd'hui est très différente de ce que l'on a pu observer dans les guerres des dernières décennies. Cet instrument sophistiqué, coûteux et très efficace est utilisé au même titre que les obusiers et les mortiers.

Crédit photo, USAF Légende image, Les F-16 peuvent remplacer partiellement l'artillerie, mais doivent pour cela "dégager le ciel".

Le F-16C peut transporter 7,7 tonnes de munitions sur 11 points d'accrochage, le MiG-29 peut en transporter 3 tonnes sur 6 points d'accrochage. Par ailleurs, le pilote de chasse peut utiliser ces armes avec plus de précision et d'efficacité que l'artilleur au sol.

La guerre d'Ukraine s'est rapidement transformée en guerre d'artillerie, ce qui a entraîné une "famine d'obus" : les forces russes et ukrainiennes ont commencé à manquer d'obus. Cette situation est évidente dans la situation actuelle, où les forces russes tentent de mener des offensives "rampantes", en enfonçant lentement la défense ukrainienne.

Mais si l'un des deux camps tente une offensive décisive, la "faim d'obus" constitue un problème encore plus grave : pour percer les défenses ennemies, il faut recourir à des tirs d'artillerie massifs, ce qui entraîne la dépense d'un grand nombre d'obus au cours de la première phase de la percée.

Ceux-ci pourraient être partiellement remplacés par des bombardements aériens. Cependant, pour soutenir l'offensive depuis les airs, il faudrait organiser une opération aérienne de grande envergure, qui ne se limiterait pas à une série de frappes contre des cibles terrestres.

Pour que les chasseurs-bombardiers puissent détruire les bastions ennemis, les colonnes de réservistes que l'ennemi fera entrer pour neutraliser les troupes qui avancent, les quartiers généraux, les centres de communication et d'autres cibles, il faut que les opérations aériennes soient assurées.

Pour ce faire, deux autres opérations doivent être menées : la conquête de l'espace aérien au-dessus du territoire contrôlé par l'ennemi et la suppression des défenses aériennes. Sinon, le groupe de chasseurs n'atteindra tout simplement pas sa cible - il sera détruit par les avions intercepteurs et les SAM basés au sol.

Chacune de ces trois tâches - l'attaque au sol, le combat aérien et la suppression de la défense aérienne - est en soi incroyablement complexe et nécessite une formation spécifique pour le personnel navigant.

Même en combat aérien, il peut y avoir une grande variété de cibles - des chasseurs agiles qui nécessitent des tactiques spéciales, des radars volants qui nécessitent des missiles à longue portée et leurs propres tactiques spéciales, des avions d'attaque et des bombardiers ennemis - et chacune de ces cibles nécessite une formation et des compétences différentes pour y faire face.

La défaite des défenses aériennes est une tâche encore plus complexe, qui exige la coordination la plus poussée de plusieurs groupes d'aéronefs, qui effectuent une variété de tâches : distraire l'ennemi, mener une guerre électronique, détruire des complexes de missiles et des radars.

Mais lorsque toutes ces opérations distinctes sont combinées en une seule, l'organisation, la gestion, la formation des pilotes, le personnel de commandement et, enfin, le quartier général qui planifie l'opération sont encore plus complexes.

À cela s'ajoute la nécessité d'une coordination entre l'aviation et les forces terrestres, qui doit être non seulement répétée à l'avance, mais aussi préparée à improviser, à travailler dans un environnement en constante évolution. En outre, l'état de préparation du personnel au sol, la logistique et d'autres éléments sont également importants.

En Occident, deux scénarios de combat de base sont envisagés dans le domaine de l'aviation : le refus d'accès à l'espace aérien et l'acquisition d'une position dominante. En d'autres termes, la défense et l'offensive.

L'armée de l'air de l'AFU a montré qu'elle était capable de fermer son ciel aux avions ennemis, en faisant preuve d'un très haut niveau de compétence non seulement au niveau des pilotes, mais aussi au niveau de l'état-major et de la capacité à coordonner les avions et les moyens terrestres. Cependant, tout comme au sol, dans les airs, il est plus facile de défendre que d'attaquer. Et si le premier scénario défensif de l'UFA a été couronné de succès, cela ne signifie pas qu'elle puisse faire face au second.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La Russie dispose de nombreux chasseurs modernes, contre lesquels les vieux MiG ne peuvent pas résister.

Il en va de même pour l'aviation russe, qui est toutefois en meilleure position : la Russie dispose déjà de chasseurs modernes, de radars aéroportés et d'infrastructures d'aérodromes. En outre, l'armée de l'air utilise des avions qui ont été ou sont produits en Russie, ce qui signifie qu'il est plus facile de les maintenir en état de combattre.

Peut-être que les pilotes russes n'ont tout simplement pas l'expérience nécessaire pour mener de telles opérations. Les sorties de combat en Syrie se sont déroulées en l'absence de défenses aériennes, tandis que la guerre en Ukraine est menée au niveau des frappes tactiques contre des cibles de la ligne de front.

Comme le souligne un expert militaire russe, le manque de commandants militaires expérimentés constitue un autre problème majeur : "Dans la pratique, cette approche des opérations de combat nécessite une série de décisions organisationnelles audacieuses, assorties d'une prise de responsabilité. La question de la présence des bonnes personnes aux échelons les plus élevés du commandement et du contrôle reste ouverte. Techniquement, tous les moyens sont là.

Installations

Pour mener une opération aérienne, il est nécessaire de disposer d'armes et d'équipements appropriés. Et les avions de combat modernes ne représentent qu'une petite partie des ressources nécessaires.

Par exemple, dans la gestion des combats aériens modernes, les avions de détection lointaine (AWACS) participent généralement à l'opération. Souvent appelés radars volants, ils ne se contentent pas de surveiller l'espace aérien, mais agissent en fait comme des postes de commandement qui coordonnent le travail des avions de combat.

Un tel poste de commandement aérien fournit une image précise de l'espace aérien en temps réel au centre de commandement des opérations aériennes, sans lequel il est très difficile de contrôler la bataille.

La Russie possède des avions similaires, et l'un d'entre eux a été touché par un drone au Belarus à la fin du mois de février - parmi les nombreux avions présents sur un aérodrome militaire, l'opérateur du drone l'a choisi comme la cible la plus importante.

L'armée de l'air des forces armées ukrainiennes peut recevoir des informations des avions AWACS Boeing E-3 Sentry, mais ils ne volent pas dans l'espace aérien de l'Ukraine, mais sont en service en Pologne ou en Roumanie. Cependant, la portée du radar E-3 est de 375,5 kilomètres. La distance la plus courte entre la frontière roumaine et la ligne de front la plus proche dans la région de Kherson est d'environ 280 kilomètres. Que se passera-t-il si les combats aériens commencent au nord, où la distance avec le pays membre de l'OTAN le plus proche est plus grande ?

La portée des AWACS est une valeur conditionnelle. Les gros avions sont vus de plus loin, les petits sont moins bien vus. Mieux encore, il voit les sources du signal radar - radars au sol et radars volants. Mais pour une maîtrise totale du combat aérien, il doit être plus proche.

Le combat aérien moderne est une combinaison très complexe d'actions de différents groupes de combattants. Certains engagent la bataille, d'autres attaquent à un moment décisif, et il existe même une tactique d'embuscade, dans laquelle les avions de combat restent près du sol, où ils sont moins visibles pour les radars.

Crédit photo, JAM STA ROSA Légende image, Les HIMARS sont très efficaces, mais remplaceront-ils les avions ?

Toute cette combinaison tactiquement complexe est coordonnée depuis le poste de commandement, dont les "yeux" sont des radars. Et plus ils sont élevés et proches du lieu du combat aérien, mieux c'est.

L'Ukraine n'a pas de radars volants en service.

Les doutes de l'Occident

Kiev n'a pas reçu de refus ferme et sans équivoque de la part des pays occidentaux aux demandes de fourniture d'avions de combat modernes - cette question continue d'être débattue.

Le débat sur l'utilité des avions étrangers pour l'Ukraine a lieu non seulement lors de réunions confidentielles, mais aussi dans la presse militaire spécialisée et dans la communauté des experts.

Un point de vue commun est que l'Ukraine n'a pas besoin de transférer des chasseurs modernes, mais plutôt de se concentrer sur des missiles dont la portée permettrait aux Ukrainiens d'atteindre en toute confiance des cibles dans la profondeur opérationnelle. Par exemple, les munitions GLSDB d'une portée de 150 kilomètres ou même les missiles MGM-140 ATACMS d'une portée allant jusqu'à 300 km.

L'un des partisans de ce point de vue est le chef de la commission des forces armées du Sénat américain, Jack Reid, diplômé de West Point. Début février, l'édition américaine d'Air & Space Forces, publiée par l'American Aerospace Association, a publié un article citant ses déclarations dans un débat sur la nécessité de fournir des F-16 à l'Ukraine.

Selon M. Reed, les pilotes militaires ukrainiens ne peuvent même pas utiliser à 100 % les vieux avions soviétiques dont ils disposent en raison du danger que représente la défense aérienne russe.

"Ils décollent et volent au niveau de la cime des arbres jusqu'à ce qu'ils atteignent leur cible, sautent à la hauteur la plus sûre où ils peuvent larguer des munitions [...] Ils ont perdu quelques pilotes à cause de cela", a déclaré le sénateur.

Ils ont perdu quelques pilotes à cause de cela", a déclaré le sénateur. "Vous devez vous demander ce que le F-16 ajouterait à cela. Vous ne pourrez pas profiter de son rayon d'action, de son altitude et d'autres avantages, parce que l'espace aérien ne le permet pas du tout", déclare Jack Reid. Il préconise le transfert de missiles ATACMS à l'Ukraine.

Un autre partisan de cette idée est un expert militaire, ancien pilote militaire américain, Maximilian Bremer. Il a publié un article dans la publication en ligne Defense News, dans lequel il écrit que "toute tentative de l'Ukraine d'obtenir la supériorité aérienne pourrait être une erreur coûteuse".

"Au lieu de cela, l'Ukraine devrait s'en tenir fermement à sa stratégie de refus d'accès à l'espace aérien, qui a fait ses preuves, et la coalition internationale qui soutient l'Ukraine devrait continuer à lui fournir des systèmes de défense aérienne et des munitions", a-t-il déclaré. Selon M. Bremer, l'Occident devrait fournir davantage de systèmes de défense aérienne à Kiev qu'il ne le fait actuellement.

"Jusqu'à la limite"

Toutefois, à Kiev, on pense différemment. Les dirigeants ukrainiens ne cessent de rappeler à l'Occident que les forces armées ukrainiennes ont besoin d'avions de combat. Et Kiev a ses propres arguments.

Tout d'abord, l'Ukraine utilise de vieux MiG-29 et Su-27 soviétiques, qui arrivent en fin de vie.

"Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous battre sur un pied d'égalité avec les avions dont nous disposons [...] Il s'agit d'équipements soviétiques obsolètes - moralement et physiquement obsolètes. Nous ne sommes pas les fabricants de ces équipements. Il est clair qu'il fonctionne à la limite de ses capacités. Il est possible d'en tirer le maximum", a déclaré Yuriy Ignat, représentant officiel de l'armée de l'air des forces armées ukrainiennes, lors d'une interview accordée à la BBC.

La tactique de la défense aérienne ukrainienne, grâce à laquelle les avions russes n'osent pas voler loin derrière la ligne de front, comprend non seulement l'utilisation de systèmes terrestres, mais aussi de l'aviation, qui opère en conjonction avec le système de défense aérienne. Lorsque les ressources des avions ukrainiens seront épuisées, il sera plus facile pour les chasseurs et les bombardiers russes de faire face à la défense aérienne ukrainienne.

Selon Ignat, les chasseurs occidentaux permettront également à l'Ukraine d'intercepter plus efficacement les missiles de croisière et les drones que l'armée russe tire sur le territoire du pays.

En outre, les chasseurs occidentaux, en particulier les F-16, peuvent transporter des armes plus modernes. Les Ukrainiens utilisent déjà le missile antiradar AGM-88 HARM, qu'ils ont réussi à adapter pour qu'il puisse être lancé à partir de leurs MiG. Ces missiles visent le signal radar et sont utilisés pour combattre les systèmes de missiles antiaériens.

Selon Ignat, l'apparition de chasseurs équipés de tels missiles oblige les opérateurs russes à désactiver leurs radars, ce qui permet de frapper des cibles au sol.

Si l'Ukraine reçoit des F-16, elle sera en mesure d'utiliser un autre missile à longue portée, l'AIM-120 AMRAAM, d'une portée de plus de 160 kilomètres. Les dernières modifications de ce chasseur américain sont équipées d'un système numérique moderne de contrôle des tirs, d'un puissant radar qui permet de voir l'ennemi plus loin et, en fait, d'utiliser des missiles à longue portée.

Par exemple, les F-16 pourront combattre les avions russes qui utilisent des bombes guidées. Ces munitions peuvent être larguées à plusieurs dizaines de kilomètres de la cible sans entrer dans la zone de couverture de la défense aérienne. Vendredi dernier, des chasseurs russes Su-35 ont utilisé de telles bombes aériennes contre des cibles dans la région de Sumy.

Enfin, le F-16 peut transporter de nombreuses bombes et missiles différents, y compris des missiles navals, ce qui lui permet de ne pas pénétrer dans la zone de défense aérienne russe et de ne pas se mettre en danger.

Il s'agit là d'arguments raisonnables en faveur de la remise de chasseurs occidentaux à l'Ukraine, mais ils ne permettent pas de parler d'un tournant décisif dans la guerre aérienne. Les forces armées ukrainiennes parviennent réellement à résister aux derniers Su-30 et Su-35 russes sur des MiG-29 très anciens et plus primitifs.

Les nouveaux appareils rendront l'aviation ukrainienne plus efficace au niveau tactique et renforceront la défense aérienne du pays, mais le commandement des forces armées de l'Ukraine a-t-il des plans pour des raids décisifs et des opérations de masse ?

L'aviation ukrainienne pourra-t-elle abattre des bombardiers et des radars volants, frapper des navires russes et des bases côtières de la flotte de la mer Noire, détruire des ponts devant les colonnes de réservistes russes qui seront attirées vers le lieu de l'offensive ukrainienne ?

Où trouver des pilotes ?

Les opérations massives nécessitent non seulement une multitude de combattants, des plans audacieux et une préparation minutieuse du quartier général, mais aussi un grand nombre de pilotes entraînés.

Bien que la presse rapporte que la formation du personnel navigant de l'armée de l'air ukrainienne à l'étranger est déjà en cours, les représentants des forces armées eux-mêmes affirment que les pilotes ne sont pas encore formés.

Comme le général Sergiy Golubtsov, commandant de l'armée de l'air ukrainienne, l'a déclaré au Times lors d'une interview, deux pilotes ukrainiens sont récemment rentrés des États-Unis et ont testé la possibilité même de s'entraîner sur le F-16.

"Ils ont passé trois semaines là-bas et ont été formés sur le simulateur de F-16 pour apprendre à voler à deux en utilisant des armes. Les résultats ont été très bons : Les pilotes ukrainiens peuvent apprendre à piloter et à contrôler les systèmes d'armes sur le F-16 en moins de six mois", indique son édition.

Il s'agit évidemment de travailler sur des F-16D biplaces, où le deuxième membre de l'équipage s'occupe des armes.

Comme le souligne Yuriy Ignat, cette vérification a permis de constater que les pilotes ukrainiens pourront maîtriser les nouveaux appareils en moins de six mois. Selon lui, les forces armées ukrainiennes ont déjà préparé le premier groupe de "plusieurs dizaines" de pilotes qui sont prêts à partir s'entraîner aux États-Unis.

Il a également déclaré que les spécialistes de l'armée de l'air qui ne volent pas sont déjà formés à l'étranger : "Le personnel militaire ukrainien est formé dans toute l'Europe. Ce sont des dizaines de milliers de personnes qui sont acceptées par l'Espagne, la France, l'Italie, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Il s'agit du personnel de l'armée de l'air, en particulier ", ceux qui sont formés aux systèmes de défense aérienne, il y en a beaucoup. Comme d'autres spécialistes, on dit qu'il y a des officiers de contrôle de combat qui, depuis l'armée de l'air, vont contrôler les actions de l'aviation sur le terrain".

Pour assurer les vols de combat, ces spécialistes sont nécessaires plusieurs fois plus que les pilotes. Selon l'un des experts russes, pour 200 avions, il faudrait "environ 10 000 personnes et plusieurs milliers de pièces d'équipement et de machines diverses".

Auparavant, la presse ukrainienne a cité les propos d'Ignat, qui a déclaré que l'Ukraine avait idéalement besoin de "cinq brigades de chasseurs" pour protéger entièrement le ciel, ce qui, selon les journalistes ukrainiens, pourrait représenter jusqu'à 180 avions. Dans le même temps, le président de la Cour suprême n'a pas dit que Kiev s'attendait à recevoir tout cela dans un avenir proche.

Néanmoins, l'Ukraine pourrait ne pas disposer de suffisamment de pilotes expérimentés, même si elle reçoit des appareils occidentaux. Et même si les pilotes qui ont déjà une expérience du combat sont transférés vers ces appareils, il est difficile de se recycler pour un nouveau type d'avion, et l'apprentissage du combat sur cet appareil est encore plus difficile et plus long.

La presse ukrainienne et internationale a déjà évoqué la possibilité d'attirer des pilotes volontaires étrangers ayant une expérience de combat spécifiquement sur F-16 (ou sur les avions que l'Ukraine pourrait obtenir).

Ignat n'exclut pas cette possibilité. "Pourquoi pas ? Tant pour les pilotes que pour le personnel technique. Je pense que s'ils expriment le désir de prendre le parti du bien et de la lumière - ils peuvent le faire selon la procédure établie, je pense qu'il n'y a pas de problème", a-t-il déclaré à la BBC -si.

Toutefois, on ne sait pas comment et combien de pilotes militaires formés dans l'ouest de l'Ukraine pourront être formés, ni quand cela se produira. Ces informations sont tellement confidentielles que, sur la base de données provenant de sources ouvertes, on ne peut pas être sûr que des dizaines de pilotes prêts au combat apparaîtront en Ukraine dans les mois à venir, ou que cela ne se produira pas.

Cependant, le commandement des forces armées ukrainiennes a déjà habitué les observateurs au fait qu'il peut avoir le plan le plus inattendu qui confondra l'ennemi.