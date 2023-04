Virus : Les scientifiques proposent un moyen "plus efficace" de découvrir et de prévenir les pandémies

José Carlos Cueto

BBC News Mundo

il y a 47 minutes

Crédit photo, Getty Images

Partout dans le monde, les scientifiques s'aventurent dans les habitats des animaux sauvages pour étudier les virus circulant dans leur corps.

Les gouvernements et les institutions allouent des millions de dollars à cette recherche avec laquelle ils tentent de prédire quel sera le prochain agent pathogène susceptible de provoquer une pandémie.

L'origine du SRAS-CoV - 2 n'a pas été clarifiée, mais les preuves scientifiques continuent de pointer vers la théorie du débordement , dans laquelle un virus animal a réussi à sauter aux humains et à se propager de manière incontrôlable.

La plupart des agents pathogènes proviennent d'animaux et la théorie des déversements est à la base de multiples enquêtes de surveillance et de prévention.

Mais pour le scientifique Gregory Gray, consacrer autant de ressources à cette idée revient à "chercher une aiguille dans une botte de foin".

" Les déversements arrivent tout le temps et très peu parviennent à devenir une pandémie", explique cet épidémiologiste de l'université du Texas aux États-Unis à BBC Mundo.

Gray et d'autres experts proposent une autre façon de surveiller et de prévenir les pandémies Une qui remet en question en quelque sorte notre façon de penser à ses origines et la façon dont nous les traitons.

En quoi consiste-t-elle ?

Ces scientifiques partent du principe que la recherche sur des milliers de virus animaux est coûteuse et souvent inefficace.

"Intéressant d'un point de vue scientifique, mais je ne pense vraiment pas que nous puissions prédire lesquelles deviendront des pandémies", a déclaré le biologiste Stephen Goldstein, de l'Université de l'Utah aux États-Unis, à BBC Mundo.

Crédit photo, Getty Images

Goldstein, comme Gray, insiste sur le fait que les déversements se produisent tout le temps.

"Mais la plupart ne dépassent pas le premier receveur", explique Goldstein.

En effet, même si un virus est capable de s'adapter à un humain, il faut généralement du temps - plusieurs années - et plusieurs autres déversements pour qu'une variante émerge qui se propage efficacement et devienne une pandémie.

Et c'est dans cet espace de temps que ces scientifiques recommandent de se concentrer.

"Si nous surveillons et étudions les personnes en contact fréquent avec les animaux, comme les travailleurs agricoles ou les marchands d'animaux vivants , en particulier lorsqu'ils tombent malades, nous pourrions identifier les agents qui les rendent malades", donne Goldstein en exemple.

Crédit photo, Gregory Gray Légende image, Gregory Gray, de l'Université du Texas aux États-Unis, fait partie d'un groupe de scientifiques appelant à un changement dans la façon dont les pathogènes émergents sont étudiés.

"Au lieu de chercher des milliers de virus chez les animaux, ici on regarde ce qui se répand déjà. Ça nous rapproche des virus préoccupants car on saurait déjà qu'ils peuvent infecter les gens", ajoute-t-il.

"C'est la base de notre argument. Réduisez les données et détectez les agents pathogènes à leurs débuts qui ont déjà causé la maladie. À partir de là, nous pouvons prendre des mesures d'intervention contre les plus menaçants", déclare Gray.

Il n'y a pas beaucoup d'études au cours des dernières décennies qui ont examiné les accidents vasculaires cérébraux chez les personnes pour déterminer leur fréquence.

Et lorsque des patients atteints d'une mystérieuse pneumonie arrivent aux urgences , les médecins recherchent des agents pathogènes connus. Ils ne peuvent pas détecter les virus qui n'ont pas été découverts.

C'est le type de cas que ces scientifiques demandent à étudier davantage.

Resserrer le nœud coulant

Grâce à une vidéoconférence, Gray montre un graphique des virus qui ont causé le plus de décès au cours du siècle dernier. La plupart sont respiratoires.

La grippe espagnole de 1918, le SRAS de 2003, la grippe H1N1 de 2009 et le SARS-Cov-2 de 2020 en sont quelques exemples.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les tests de diagnostic pour les patients se concentrent sur les virus connus et "ignorent" souvent les nouveaux agents pathogènes.

Pour cette raison, Gray pense que le siège des virus les plus menaçants peut être réduit si nous concentrons davantage de recherches sur les virus respiratoires.

"Ceux-ci se propagent plusieurs fois sans symptômes et nous ne pouvons pas très bien les contrôler . Ils se transmettent avant que nous puissions isoler les patients", explique l'expert.

"Lorsque la surveillance de l'interface homme-animal n'est pas possible, une option efficace consiste à surveiller les nouveaux virus respiratoires chez les patients atteints de pneumonie dans les régions de contact fréquent avec les animaux. S'ils sont découverts, leur risque pour l'homme peut être évalué et, si indiqué, des stratégies d'atténuation initiées" , se défend Gray dans une étude.

Lignée sur des décennies

Gray soutient que l'étude approfondie des animaux n'a pas pu empêcher la pandémie de covid-19. La grippe A de 2009 non plus.

Lorsque les variantes qui se sont propagées à travers le monde sont apparues, il était déjà trop tard .

Mais certaines études suggèrent que, dans le cas du SRAS-CoV-2, il aurait pu attendre des décennies dans le corps d'un animal avant que la variante mortelle n'apparaisse.

Une recherche publiée dans la revue Nature en 2020 suggère que la lignée qui a donné naissance au SRAS-CoV-2 pourrait avoir circulé inaperçue parmi les chauves-souris depuis 1969 environ.

Crédit photo, Getty Images

"Si c'est le cas, il a fallu beaucoup de temps pour devenir hautement transmissible chez l'homme ", explique Gray.

"Certains virologues diraient que parmi les milliers de coronavirus, il semble que quelques-uns se transmettent aux humains, mais si nous surveillons les humains exposés aux animaux et proposons de nouveaux virus, en fonction de leur évolution biologique, nous pouvons faire quelque chose avant qu'ils ne débordent. nous en appartements. d'urgence", insiste l'expert.

Avantages et inconvénients

Gray reconnaît que la théorie qu'il défend comporte des risques.

"Si on mettait toutes nos ressources dans des virus de type respiratoire, on pourrait ignorer d'autres menaces. C'est pourquoi on préconise aussi de développer d'autres technologies comme le séquençage massivement parallèle ", explique-t-il.

David Heymann, épidémiologiste à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, convient que les bases de données créées à partir de l'étude des virus animaux ne sont pas très efficaces pour prédire les pandémies.

Mais il souligne que si "un nouveau virus émerge, vous pouvez comparer sa séquence avec cette base de données, identifier quels animaux sont porteurs de ce virus et peut-être faire une liste d'animaux d'où il pourrait provenir", explique Heymann à BBC Mundo.

Goldstein, de l'Université de l'Utah, met également en garde contre les remises en cause de la théorie qu'il défend si elle devait être davantage mise en œuvre.

"Vous avez toujours besoin de ressources, c'est cher et cela nécessite une logistique et une coordination mondiale . Et même si vous identifiez les virus qui se propagent, décider quoi faire à ce sujet n'est pas si facile", dit-il.

Après tout, il faudrait fabriquer des vaccins contre des infections dont la portée reste hypothétique.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'étude des animaux, bien qu'il soit difficile de prévoir les pandémies, est toujours importante pour comprendre la complexité des environnements où des déversements d'agents pathogènes peuvent se produire.

"Pour fabriquer des vaccins, vous avez besoin d'essais cliniques sur l'homme, et c'est un défi de les faire pour des virus qui, bien qu'inquiétants, n'ont pas provoqué d'épidémies", déclare Goldstein.

D'autre part, Konstans Wells, bioscientifique à l'Université de Swansea au Royaume-Uni, prévient qu'il est tout aussi important d'évaluer comment différents comportements humains et interactions homme-animal contribuent aux infections virales animales dans différents contextes.

"Par exemple, les touristes ou les populations urbaines peuvent être exposés aux chauves-souris d'une manière différente des chasseurs ou des collectionneurs de guano . Il est toujours pertinent de voir comment ces variations d'environnements et d'interactions affectent la circulation du virus", explique-t-il.

Sans enlever le fait que des efforts sont faits pour concentrer la recherche sur les virus les plus menaçants, Wells rappelle la complexité de ces interactions.

Il pense qu'il est "tout aussi important de travailler sur l'identification des soi-disant 'angles morts' : des espèces et des environnements inconnus qui peuvent faciliter les déversements d'agents pathogènes".