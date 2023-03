Shou Zi Chew : Qui est le PDG de TikTok ?

il y a une heure

Ce Singapourien de 40 ans a témoigné jeudi devant la commission de l'énergie et du commerce de la Chambre des représentants des États-Unis au sujet des pratiques de l'application en matière de sécurité des données et de protection de la vie privée, ainsi que de ses liens présumés avec Pékin.

On sait peu de choses sur son mode de fonctionnement, ni même sur le pouvoir qu'il détient réellement au sein de l'entreprise.

Vanessa Pappas, directrice de l'exploitation, a été le visage public de TikTok et a été interrogée par le Congrès en septembre dernier sur les flux de données américaines vers la Chine.

En septembre dernier, un article du New York Times, citant d'anciens cadres de TikTok et de ByteDance, a également suggéré que la capacité de M. Chew à prendre des décisions était limitée et que le fondateur de ByteDance, Zhang Yiming, tenait les rênes de l'entreprise.