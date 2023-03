Tremblement de terre en Turquie : Les survivants à la recherche de leurs proches disparus

Fundanur Ozturk, Berza Simsek

BBC News Turkish, Gaziantep et Antakya

il y a 55 minutes

Légende image, Orhan Kosker n'a pas pu retrouver la trace de ses deux neveux disparus dans les décombres de Gaziantep.

Sept semaines se sont écoulées depuis que deux énormes tremblements de terre ont frappé la Turquie et le nord de la Syrie, et Orhan Kosker n'a pas cessé de rechercher ses neveux.

Ismet et Sirac, âgés de 13 et 9 ans, dormaient dans leur maison de la ville de Gaziantep, dans le sud-est de la Turquie.

Leur mère, leur père et leur sœur ont tous été tués dans le tremblement de terre. Leurs corps ont été retrouvés neuf jours plus tard et retirés des décombres.

Mais il n'y avait aucune trace des deux garçons.

Gaziantep est l'une des 11 villes turques qui ont subi des destructions massives le 6 février.

Rien qu'en Turquie, 50 000 personnes ont trouvé la mort. Près de 6 000 autres personnes ont perdu la vie dans les régions du nord et de l'ouest de la Syrie.

Pour la Turquie, le coût financier est estimé à plus de 100 milliards de dollars.

À la recherche d'êtres chers

Alors que des efforts considérables sont déployés pour permettre aux victimes du tremblement de terre de retrouver une certaine normalité, des centaines de familles sont toujours à la recherche de leurs proches disparus, dans l'espoir de les retrouver morts ou vivants.

Légende image, La mère, le père et la sœur d'Ismet et de Sirac ont tous été tués dans le tremblement de terre.

Des témoins oculaires ont raconté à Orhan que l'immeuble de ses neveux s'était effondré au bout d'une minute ou deux et que de nombreuses personnes avaient réussi à s'échapper. Il est convaincu que les garçons auraient pu survivre eux aussi.

Ligne d'assistance

Depuis les tremblements de terre, près de 2 000 enfants non accompagnés ont été sauvés des décombres et enregistrés auprès des autorités, selon les chiffres officiels fournis par le ministère de la famille et des affaires sociales.

Près de 200 d'entre eux n'ont pas encore été identifiés et n'ont pas encore retrouvé leur famille.

Le ministère turc de la santé a mis en place un service d'assistance téléphonique pour les victimes du tremblement de terre et les proches des disparus.

Orhan a déclaré qu'il appelait cette ligne tous les jours pour vérifier la liste des enfants récemment identifiés, au cas où ses neveux y figureraient. Sa famille a également remis des échantillons d'ADN.

"Nous voulons retrouver nos enfants même s'ils sont morts. Même si nous ne trouvons que leurs os, nous continuerons à chercher. Que Dieu nous aide", a-t-il déclaré.

Il n'existe pas de chiffre officiel concernant le nombre de personnes disparues en Turquie à la suite des tremblements de terre. Mais on estime qu'au moins 1 400 corps n'ont pas encore été identifiés.

Disparu depuis un mois

Pour Abdulkudus Kazan, la recherche de sa sœur Hicran a été accablante.

Légende image, Le certificat de décès de Hicran Karadag indique que son corps a été laissé à l'air libre pendant deux jours.

Hicran Karadag, 44 ans, a été sauvée des décombres de son appartement dans les heures qui ont suivi le tremblement de terre. Elle a été transportée à l'hôpital en ambulance, mais pendant le mois qui a suivi, sa famille n'a pas pu savoir si elle était vivante ou morte.

Ils l'ont cherchée dans des dizaines de villes.

Finalement, ils ont été informés que près de 1 000 victimes des tremblements de terre avaient été enterrées dans un cimetière à Narlica, juste à l'extérieur de la ville d'Antakya.

Une fosse commune

Abdulkudus s'est rendu sur le site nouvellement construit, une fosse commune pour les victimes disparues.

Légende image, Il n'y a pas de chiffre officiel de disparus en Turquie suite aux deux tremblements de terre.

Avant que les corps non identifiés ne soient enterrés au cimetière, les autorités turques avaient pris des photos, recueilli des échantillons d'ADN et relevé des empreintes digitales. Chaque victime non identifiée portait un numéro sur sa tombe.

Abdulkudus a passé en revue quelque 1 500 photographies à la recherche de sa sœur. Elle a même ouvert des sacs mortuaires et vérifié des cadavres pour voir si Hicran s'y trouvait.

C'est avec des larmes de soulagement autant que de tristesse qu'elle a appris qu'un échantillon d'ADN prélevé sur le site correspondait à un corps qui avait été enterré dans le cimetière.

Le certificat de décès indique que Hicran a perdu la vie à la suite d'un arrêt cardio-vasculaire dû à un traumatisme corporel et crânien. Il n'est pas précisé si elle a été soignée à l'hôpital.

Toutefois, le certificat mentionnait que son corps avait été laissé à l'air libre sur un parking de l'hôpital de campagne pendant deux jours. Elle a ensuite été enterrée sans avoir été identifiée.

"Il est très difficile de rechercher un parent disparu", a déclaré sa sœur.

"Vous ne savez pas s'ils sont morts ou vivants, alors vous gardez toujours espoir.