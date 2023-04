Intimidation en ligne en Chine : Les trolls font des ravages

Kelly Ng

BBC News, Singapour

il y a 59 minutes

Crédit photo, Zheng Linghua's Weibo account Légende image, Zheng Linghua a été la cible de trolls

Six mois après avoir partagé sur les réseaux sociaux chinois une photo célébrant son admission à l'université avec son grand-père alité, Zheng Linghua est décédée.

La jeune femme de 23 ans avait partagé l'image sur la plateforme Xiaohongshu - arborant des cheveux roses et visiblement excitée, elle annonçait au monde entier qu'elle avait obtenu une place pour étudier la musique à l'Université normale de Chine de l'Est.

"Grand-père est mon pilier depuis que je suis toute petite... L'une des raisons qui m'ont poussée à m'inscrire à des études supérieures était que mon grand-père puisse me voir entrer et être fier de moi", a-t-elle écrit.

Mais sa joie a été de courte durée.

En l'espace de quelques jours, elle est devenue la cible de brimades en ligne. Sa photo a été partagée avec de fausses légendes, souvent insultantes. Elle est ensuite devenue la cible de railleries incessantes, certains la traitant de "fille de boîte de nuit" et d'"esprit maléfique".

On ne sait pas exactement comment Zheng est morte, mais un de ses amis a annoncé la nouvelle sur Xiaohongshu : "À cause des brimades en ligne et à l'école, la vie de Zheng Linghua s'est arrêtée le 23 janvier 2023".

Si les "cyberintimidations" se produisent partout, la culture collectiviste de la Chine et l'absence de pression sur les entreprises de réseaux sociaux pour qu'elles mettent un terme aux abus confèrent au phénomène une ampleur particulière. Un sondage réalisé auprès de plus de 2 000 utilisateurs de réseaux sociaux en Chine a révélé qu'environ quatre personnes interrogées sur dix ont été victimes d'une forme ou d'une autre d'abus en ligne. L'enquête a également révélé que 16 % des victimes avaient des pensées suicidaires. Près de la moitié ont souffert d'anxiété, 42 % d'insomnie et 32 % de dépression.

Mlle Zheng avait initialement prévu d'intenter une action en justice contre ses agresseurs en ligne - l'un de ses messages sur Weibo en septembre dernier portait sur la manière de poursuivre en justice les personnes qui vous attaquent follement derrière leur écran.

Mais elle a ensuite été diagnostiquée comme souffrant d'une dépression et a reçu des médicaments à cet effet, ce qu'elle a révélé sur ses réseaux sociaux, expliquant en détail comment elle avait lutté contre des troubles du sommeil et de l'alimentation. En novembre, elle a partagé des photos d'elle dans une salle d'hôpital avec la légende : "lutte active contre la dépression".

Intimidation en ligne

Sa mort est la dernière d'une série de décès liés au harcèlement en ligne en Chine.

En janvier 2022, Liu Xuezhou, originaire de la ville de Xingtai, s'est suicidé après que ses retrouvailles avec ses parents biologiques eurent mal tourné. Alors que leur dispute se déroulait en ligne, certaines personnes l'ont accusé d'être égoïste. Le jeune homme de 17 ans, orphelin à l'âge de quatre ans, a laissé derrière lui une note détaillant ses expériences passées en matière d'intimidation et de dépression.

Le professeur d'histoire Liu Hanbo, de la province centrale du Henan, est décédé en novembre de la même année après que des trolls se sont introduits à plusieurs reprises dans ses cours en ligne. Ils proféraient des insultes, mettaient de la musique à fond et envoyaient des messages sur les conversations de groupe. Les autorités ont exclu tout acte criminel dans la mort de Liu, mais ont déclaré qu'elles enquêteraient pour savoir si elle avait été victime de harcèlement en ligne.

Le mois dernier, l'influenceur en ligne Sun Fanbao s'est suicidé. Sa femme a déclaré que l'homme de 38 ans avait été insulté à plusieurs reprises par l'un de ses disciples et qu'il était devenu dépressif au cours des mois qui ont précédé sa mort. Sun était devenu célèbre en 2021 après avoir documenté son voyage de 4 000 kilomètres du Shandong au Tibet à bord d'un tracteur.

Le collectivisme et l'absence de responsabilité

Dans les cultures collectivistes telles que la Chine, les personnes perçues comme allant à l'encontre de la norme ont tendance à être sévèrement punies, affirment les experts. Ce qui aggrave la situation, ajoutent-ils, c'est l'omniprésence d'une culture de la honte.

"Un fort sentiment de collectivisme en Chine peut signifier que la cyberintimidation, lorsqu'elle est perpétrée comme un acte symbolique de violence ou d'agression envers une autre personne dans un cadre public, peut conduire à des mesures drastiques, comme le suicide, pour échapper à ce sentiment d'humiliation", explique K Cohen Tan, vice-proviseur à l'université de Nottingham Ningbo (Chine).

Crédit photo, Getty Images Légende image, Selon des experts, les entreprises chinoises de réseaux sociaux ne font pas assez pour protéger les utilisateurs contre les abus

En lisant les messages et les commentaires, il est difficile de savoir ce qui a attiré les trolls vers Zheng. Il se pourrait bien que ce soit ses cheveux roses non conventionnels, qui semblent avoir dérangé certains de ses agresseurs en ligne. D'autres ont même suggéré qu'elle avait une relation amoureuse avec un homme âgé, une référence possible à son grand-père.

Selon le Dr Tan, les cyberintimidateurs "stigmatisent généralement les individus pour leurs actions ou leurs choix personnels", ce à quoi s'ajoute "l'instinct grégaire". L'effet combiné, dit-il, "donne aux victimes un sentiment d'impuissance".

Le journal de Wuhan

Si le vitriol en ligne n'est pas toujours politiquement chargé, le gouvernement chinois "tolère un type spécifique de cyberintimidation" de la part des nationalistes de droite, affirme Fang Kecheng, professeur de journalisme à l'université chinoise de Hong Kong.

Les personnes visées par ces attaques sont souvent celles qui sont considérées comme ternissant l'image de la Chine aux yeux du monde.

Michael Berry, qui a traduit Wuhan Diary, un journal publié par l'écrivain Fang Fang pendant la période où elle a été enfermée par le Covid à Wuhan, a été la cible de ce type d'attaques.

"Certains ont menacé de nous tuer, moi et ma famille, si jamais nous revenions en Chine", a déclaré M. Berry dans une interview accordée à WhyNot, un magazine basé aux États-Unis. "Beaucoup de ces messages contenaient de graves menaces et témoignaient d'une profonde haine. Certains utilisateurs m'envoyaient des menaces de ce type tous les jours".

Fang Fang a également fait l'objet de réactions négatives en ligne, certains l'accusant de donner aux étrangers "une épée géante" pour attaquer la Chine.

Fan Jiayang, rédactrice du magazine The New Yorker, et sa mère ont également été attaquées en ligne par des nationalistes chinois, qui les ont qualifiées de traîtresses, après qu'elle a rendu public le combat de sa mère contre la SLA, une maladie du motoneurone, au beau milieu de la pandémie.

Nombreux sont ceux qui pensent que les plateformes de réseaux sociaux en Chine devraient être tenues de rendre davantage de comptes, comme c'est le cas ailleurs dans le monde.

"Il a été très difficile pour les victimes d'obtenir une protection juridique et des réparations", explique le professeur adjoint Fang. "Il y a eu très peu d'affaires dans lesquelles les délinquants et les plateformes ont été punis.

Cela s'explique en partie par le fait que le harcèlement en ligne n'est pas considéré comme un problème prioritaire par les entreprises de médias sociaux ou par Pékin, qui gère au contraire une vaste machine de censure pour étouffer la dissidence ou toute forme de conversation politique.

Termes de recherche censurés

Les plateformes de médias sociaux en Chine respecteraient une liste croissante de termes de recherche censurés. Récemment, ces termes comprenaient des mots comme "Urumqi" et "Shanghai", des villes où des manifestations anti-Covid ont eu lieu.

"La Chine dispose de solides outils technologiques pour contrôler le contenu en ligne. Ces ressources devraient être davantage consacrées à la lutte contre la cyberintimidation. [Le gouvernement ne devrait pas tolérer la culture qui consiste à encourager les campagnes de haine en ligne", déclare Jonathan Sullivan, spécialiste de la Chine et politologue à l'université de Nottingham.

Crédit photo, Douyin screengrab Légende image, Le voyage de 4 000 kilomètres en tracteur de Sun Fanbao, de Shandong au Tibet, a fait de lui une célébrité sur Internet.

Certains appellent également à une plus grande sensibilisation du public à la sécurité en ligne.

Les écoles devraient mettre en œuvre des programmes d'apprentissage émotionnel et social qui apprennent aux élèves à résoudre les désaccords et à prendre des décisions responsables, a déclaré Janis Whitlock, qui dirige le programme de recherche sur l'automutilation et le rétablissement à l'université de Cornell.

Plus fondamentalement, les soins de santé mentale devraient être renforcés en Chine, selon le Dr Sullivan.

L'impact du Covid

Selon les experts, près de trois années de verrouillage strict et abrupt de Covid pourraient également avoir augmenté le temps passé en ligne, entraînant une augmentation des cas d'intimidation.

"Que faire d'autre si l'on est enfermé pendant des mois ? Cette situation a également entraîné une augmentation exponentielle de la violence en ligne et de la cyberintimidation. Cela s'explique en partie par le fait que les gens n'avaient pas de travail, étaient frustrés et en colère", explique le Dr Berry.

"Les gens avaient besoin d'un exutoire pour se défouler. Et dans de nombreux cas, ils se tournent vers la "justice du clavier", déchaînant des attaques contre des célébrités et d'autres personnalités publiques", ajoute-t-il.

Dans l'un de ses derniers messages sur Weibo, en octobre, Mme Zheng a évoqué les "événements noirs" qu'elle a vécus l'année dernière. Elle a notamment évoqué les abus en ligne, la violence sur Internet, la dépression et les demandes d'admission à des études supérieures.

"Oui, ma vie dramatique se déroule à un rythme rapide et fluctue beaucoup. Mais ces choses m'ont aidée à trouver le courage de traverser les hauts et les bas de la vie, et de ne pas perdre le nord... L'année prochaine sera certainement meilleure", a-t-elle écrit.

À ce moment-là, elle avait teint ses cheveux roses en noir.

Zheng est devenue silencieuse sur les médias sociaux peu après, mais jusqu'au mois dernier, ses amis et ses partisans ont laissé des commentaires sur son compte Weibo, beaucoup exprimant leur regret et leur choc face à sa mort.

"Je n'arrive pas à y croire. Tu étais un être humain tellement merveilleux", a écrit l'un d'entre eux.