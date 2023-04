Psychologie : ce que disent nos secrets

Dalia Ventura

BBC News Mundo

il y a 15 minutes

Crédit photo, Getty Images

"Rien ne nous pèse autant qu'un secret", écrivait au XVIIe siècle le fabuliste français Jean De La Fontaine.

Cette métaphore, répétée de diverses manières par beaucoup d'autres, a été le point de départ d'une enquête d'une décennie au cours de laquelle le psychologue Michel Slepian de l'Université de Columbia, aux États-Unis, a scruté les recoins les plus intimes de la vie de quelque 50 000 personnes de 26 pays.

"Mes études originales demandaient si les gens pensaient vraiment de cette façon", a-t-il déclaré à BBC Mundo.

"Et bien sûr, en pensant aux secrets, ils ont montré un sentiment de fardeau. Ils ont donné le même genre de réponses que ceux qui portent un poids physique."

A lire aussi :

Voulant approfondir le sujet, il a recherché de la littérature scientifique sur les secrets et "s'est rendu compte que nous ne savions vraiment rien".

Ce n'était pas qu'ils n'avaient pas été abordés, mais que "les psychologues ont simplement supposé qu'ils savaient à quoi ressemblaient les secrets et les ont recréés en laboratoire au lieu de regarder à quoi ils ressemblaient dans le monde réel.

"Nous n'avions pas de réponses satisfaisantes à certaines des questions les plus élémentaires, comme quels secrets les gens gardent-ils ou à quelle fréquence les gardent-ils et que se passe-t-il lorsqu'un secret leur vient à l'esprit. "

Il partit donc à leur recherche.

Tout d'abord, il y avait une question à laquelle Slepian et son équipe devaient répondre.

Qu'est-ce qu'un secret ?

Cela semble facile, mais réfléchissez : il y a des choses dont nous ne parlons pas, mais sont-elles toutes secrètes ?

Crédit photo, Getty Images

"Il y a toutes sortes de pensées et d'expériences que nous avons eues que les gens ne connaissent pas, mais cela ne veut pas dire qu'elles sont secrètes."

Il y a des sujets que vous ne confieriez qu'à votre entourage le plus proche ou dont vous n'aborderiez pas dans certains espaces ; "Mais cela a plus à voir avec la notion de vie privée".

Selon Slepian, auteur de "La vie secrète des secrets", ce qui distingue un secret, c'est l'intention.

"Je définis le secret comme l'intention de cacher des informations à une ou plusieurs personnes : dès l'instant où vous avez l'intention de ne pas dire quelque chose à une autre personne, un secret naît ."

Et cela ne dépend pas du fait que vous ayez été ou non dans une situation où vous vous taisiez.

"Ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu à cacher ce secret dans une conversation que vous ne l'avez pas.

"En fait, nous constatons que ce n'est pas très souvent que nous devons garder un secret dans une conversation, mais il est très courant de se retrouver à penser à son secret, voire à le ruminer."

38 secrets

Slepian a commencé par demander à un millier de personnes de lui révéler un secret qu'elles gardaient.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les cinq secrets les plus courants sont : les mensonges que nous avons racontés (69 %), le désir amoureux (61 %), le sexe (58 %) et nos finances et notre argent (58 %).

"A partir de cet ensemble de 1 000 secrets, nous avons développé une liste de 38 catégories très bien représentées par les données."

Après avoir interrogé un autre groupe d'un millier de personnes, ils ont vérifié que cette liste était valide. Et ils ont continué à le confirmer.

"Lorsque nous posons la question ouverte "quel est le secret que vous gardez", 92 % des réponses correspondent à l'une des 38 catégories.

Non seulement cela : lorsque la liste est présentée aux répondants, "plus de 97 % des personnes déclarent qu'elles détiennent actuellement l'un des secrets de la liste, et en moyenne, les personnes déclarent détenir 13 secrets de cette liste à un moment donné ", a-t-il déclaré à BBC Mundo.

Cette liste de 38 secrets va de choses comme blesser une autre personne émotionnellement ou physiquement et s'automutiler, ainsi que la consommation de drogue ou tout type de vol, à une surprise planifiée pour quelqu'un ou un passe-temps occulte.

Heureusement, tous les secrets ne comptent pas.

"Ce que j'appelle les "secrets positifs" ne nuisent pas à notre santé et à notre bien-être ; en fait, ils peuvent l'améliorer. Ils nous font nous sentir excités et énergisés.

"Nous parlons de secrets sur des choses comme une demande en mariage ou une grossesse. Ce sont des choses qui nous rendent heureux."

Il y en a aussi qui ressemblent plus à des plaisirs secrets, des choses qu'on ne dit pas aux gens parce qu'on pense qu'ils ne comprendront pas ou ne partageront pas.

"Peut-être que vous aimez regarder des dessins animés pour enfants ou des feuilletons télévisés, ou que vous consommez des drogues récréatives.

"Quand les gens gardent des secrets pour lesquels ils se sentent bien et sentent qu'ils ne prennent pas de mauvaises décisions, même s'ils ne veulent pas que les autres le sachent, ils montrent qu'il existe une sorte de solitude heureuse, autonome et libre.

Mais il y a beaucoup de secrets qui causent de l'anxiété, et le but de la mission de Slepian n'était pas seulement de savoir lesquels les gens gardaient : il voulait comprendre pourquoi ils pèsent si lourd, et en tant que psychologue, comment les alléger.

3D

Avec toutes les informations qu'il avait amassées, Slepian a poursuivi son analyse avec son équipe, mais cette fois en essayant de trouver un ordre raisonnable pour ces 38 catégories, en créant une carte 3D des secrets découverts.

En consultant le public pour les positionner dans l'espace, il a trouvé qu'il y avait 3 dimensions, et que "chacune de ces dimensions décrivait une des raisons pour lesquelles penser aux secrets était nocif.

"Un secret moral peut nous blesser en nous faisant honte".

"Un secret relationnel (impliquant d'autres personnes) peut nous faire nous sentir isolés".

"Et penser à ceux qui sont liés à nos objectifs ou à nos aspirations peut nous blesser en nous faisant sentir en insécurité ou en ne sachant pas quoi faire"."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les secrets peuvent nous faire sentir honteux, isolés ou malhonnêtes.

Selon Slepian, 95% des personnes interrogées indiquent que le simple fait d'identifier comment un secret les blesse les aide à "se sentir plus capables d'y faire face et de trouver une voie à suivre".

Dans la première dimension, comprendre, par exemple, que vos erreurs passées ne reflètent pas qui vous êtes aujourd'hui ou votre comportement futur, peut vous aider à vous sentir mieux.

Ou, dans le second, si la principale raison pour laquelle vous ne révélez pas ce que vous savez est que cela blesserait quelqu'un que vous aimez, même si c'est encore difficile de le garder, c'est un soulagement de savoir que c'est pour le bien des autres.

Mais il y a quelque chose qui aide encore plus.

Le secret pour éclaircir les secrets

L'impulsion est de penser que si vous avez des secrets toxiques, il vaut mieux les avouer.

Et peut-être que oui, mais pas toujours : parfois, être honnête peut vous libérer mais affecter profondément les autres sans en tirer profit, ou vous exposer, sans rien résoudre.

Cependant, cela ne signifie pas qu'il est préférable de garder le silence.

En fait, Slepian souligne : "Le problème avec le fait de ne parler d'un secret à personne, c'est qu'il est très facile de trouver des manières nuisibles d'y penser".

Le secret pour en venir à bout ?

"Une façon plus saine de gérer les secrets consiste à en parler avec les autres, car ils peuvent remettre en question nos modes de pensée improductifs et nous apporter un soutien social et émotionnel, des choses que vous ne pouvez pas trouver par vous-même."

Mais qui est la confidente idéale ?

Les recherches de Slepian indiquent qu'il est préférable de trouver quelqu'un qui, en plus d'être discret, vous jugez compatissant, empathique, affectueux, sans jugement, gentil et avec un sens de la moralité similaire au vôtre, puisque cela ne lui sert à rien d'être scandalisé par ce que vous allez révéler.

Avant de le faire, oui, rappelez-vous que vous ne pouvez pas penser uniquement à vous-même.

Vous devez vous demander si vous n'allez pas impliquer cette personne dans votre problème : vous devez être sûr que ce que vous allez partager est le secret, pas le fardeau et l'angoisse de le garder.

"Trouver quelqu'un à qui parler de votre secret et choisir la bonne personne peut faire toute la différence ."