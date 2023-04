Russie - Chine : Du conflit armé à "l'amitié sans limites"

Crédit photo, Getty Images

Lorsque Mao Zedong s'est rendu pour la première fois en Union soviétique, Josef Staline l'a fait attendre dans une datcha à l'extérieur de Moscou pendant des semaines avant d'accepter de le rencontrer.

Le voyage que Xi Jinping vient d'effectuer en Russie n'aurait pas pu être plus différent.

Depuis ce traité sino-soviétique d'amitié, d'alliance et d'assistance mutuelle signé par Mao et Staline en 1950, jusqu'à "l'amitié illimitée" que Xi Jinping et Vladimir Poutine ont parcourue à Moscou cette semaine, 73 ans se sont écoulés, divers conflits idéologiques, brouilles, réconciliations et même une confrontation armée.

L'histoire de ces deux voisins est longue et mouvementée. Pendant des décennies, l'Union soviétique et la Chine ont été les deux grands pôles du communisme, face à face sur leur interprétation de la doctrine et sur leur influence mondiale.

Mais au début des années 50, la relation entre les deux ne pouvait pas être meilleure.

La guerre civile chinoise, qui a duré de 1927 à 1936 et a repris de 1945 à 1949, a vu les nationalistes et les communistes s'affronter pour le contrôle de la nation la plus peuplée du monde.

Avec la guerre froide en toile de fond, il n'est pas surprenant de savoir quel camp les États-Unis et l'Union soviétique ont choisi.

Tandis que le Kuomintang de Chiang Kai-shek recevait un soutien financier et en armement de Washington, qui envoyait même 50 000 soldats américains pour protéger certains points stratégiques, le Parti communiste chinois de Mao était soutenu par l'Union soviétique.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Parti communiste a remporté la guerre civile chinoise et a donné naissance à la République populaire de Chine.

Les forces du PCC étaient supérieures et ont réussi à chasser les nationalistes vers l'île de Taiwan, et en 1949, Mao a proclamé la naissance de la République populaire de Chine.

Pour Staline, la Chine communiste était le partenaire idéal pour contrer l'influence des États-Unis et étendre le bloc socialiste en Asie.

Et pour Mao, qui avait besoin de reconstruire un pays qui avait passé des années à se battre contre les Japonais (1937-1945) et qui avait plongé dans l'enfer de la guerre civile, l'aide soviétique était indispensable.

Deux fois en russie

Mao n'avait jamais quitté la Chine, et son premier voyage - des deux seuls qu'il ait effectués à l'étranger de toute sa vie - était en Union soviétique pour demander une aide économique (le second était également à Moscou).

Mais Staline ne lui a pas facilité la tâche.

"Mao n'était pas très content de la façon dont il a été traité par Staline, qui l'a fait attendre longtemps et qui n'a pas donné à la Chine tout ce qu'elle demandait", révèle à la BBC Mundo William Hurst, professeur de politique chinoise et directeur adjoint du Centre de géopolitique de l'Université de Cambridge.

En effet, il a fallu des semaines à Staline pour recevoir le chef de la nouvelle République populaire de Chine, qu'il a gardé dans une datcha à la périphérie de Moscou et avec des déplacements limités pendant tout ce temps.

L'URSS était une puissance et elle considérait la Chine comme un simple vassal qui pouvait se permettre de lui infliger un traitement aussi humiliant.

Quelques semaines plus tard, cependant, les deux ont réussi à signer le traité sino-soviétique d'amitié, d'alliance et d'assistance mutuelle, qui a conduit à l'atterrissage de cette aide indispensable, une sorte de "plan Marshall" communiste qui a aidé Pékin à contourner les sanctions occidentales.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La signature du traité sino-soviétique d'amitié, d'alliance et d'assistance mutuelle, qui comprend ce tableau, a été une manne pour les investissements soviétiques pour la Chine.

Moscou était la grande puissance et le modèle dont Mao Zedong voulait apprendre, et cela se reflétait dans la propagande de l'époque, qui répétait à cette époque un slogan : "L'Union soviétique d'aujourd'hui est comme notre futur".

Mais Moscou n'a pas seulement envoyé une assistance militaire et économique ou fourni des bourses d'études et du matériel technique, elle a également envoyé des milliers d'ingénieurs qui ont aidé à mettre en place un réseau industriel dans le pays.

Cependant, la relation a commencé à se dégrader à partir de 1958.

Et le communisme séparé

"A cette époque, la Chine a décidé de poursuivre un programme économique beaucoup plus radical avec sa stratégie du Grand Bond en avant, alors qu'en Union soviétique, Khrouchtchev avait réussi à consolider son pouvoir et à coincer les staliniens purs et durs", explique Hurst.

Staline était mort en 1953, portant au pouvoir Nikita Khrouchtchev, un "réformateur modéré", dit Hurst, "qui voulait renverser les excès économiques staliniens et se diriger vers quelque chose de plus proche d'une sorte de socialisme de marché".

Mao était tout le contraire.

Le Grand Bond en avant, que les historiens -et le Parti communiste chinois lui-même plus tard- ont décrit comme une grande erreur qui a causé la mort de millions de personnes, a cherché une industrialisation rapide du pays et s'est concentré sur la fabrication d'un produit pratiquement unique : l'acier.

Des millions de paysans se sont mobilisés pour cette entreprise, abandonnant la production agricole, ce qui a produit une famine dévastatrice.

Crédit photo, Bettmann Légende image, La deuxième et dernière visite que Mao Zedong a faite à l'étranger était, encore une fois à Moscou, où il a rencontré Nikita Khrouchtchev. Ils ont tous les deux fini par se détester.

"Quand il y avait des différences tactiques ou politiques, Mao avait l'habitude de chercher des raisons plus profondes et y voyait toujours des motifs idéologiques. Alors quand il a vu le comportement de Khrouchtchev, il a pensé qu'il y avait quelque chose de profondément faux avec le Parti communiste de l'Union soviétique, ce qu'il appelait le "révisionnisme", déclare Joseph Torigian, professeur à l'Université américaine de Washington, sur le podcast ChinaPower.

La politique de « coexistence pacifique » recherchée par le nouveau dirigeant soviétique avec l'Occident était considérée par Mao comme un abandon aux « ambitions impérialistes ».

Ce fossé qui s'est ouvert entre Mao et Khrouchtchev, qui se haïssaient profondément, s'est finalement concrétisé dans ce que l'on appelle la "rupture sino-soviétique" , qui a conduit à la rupture des relations diplomatiques et à une rivalité croissante entre les deux pays pour l'hégémonie dans le mouvement communiste international.

"À la fin des années 1960, la Chine a défini l'Union soviétique comme une menace au moins aussi grande que les États-Unis", explique William Hurst.

La vision de Moscou n'était pas très différente.

La Chine, qui avait lancé en 1966 la Révolution culturelle qui a conduit à des purges massives, était considérée par le successeur de Khrouchtchev, Leonid Brejnev, comme « particulièrement instable et dangereuse ».

Conflit armé

La méfiance mutuelle a conduit à diverses escarmouches frontalières qui ont culminé en 1969 avec la plus grande confrontation armée contemporaine entre les deux pays, l'incident sur la minuscule île fluviale de Zhenbao, dans la rivière Oussouri, qui borde les pays.

Les raisons pour lesquelles les troupes chinoises ont tendu une embuscade aux Soviétiques sur l'île en mars de cette année-là ne sont pas claires, bien que certains historiens pensent que Mao cherchait avec cette confrontation une mobilisation sociale qui rétablirait l'unité après les années de chaos de la Révolution culturelle.

Le conflit a fait des dizaines de morts des deux côtés.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La Révolution culturelle chinoise a été perçue par Moscou comme "instable et dangereuse".

L'Union soviétique ne s'attendait pas à l'attaque et ne pensait pas que les différences étaient insurmontables jusqu'en août de cette année-là, dans un autre coin du pays, à la frontière avec le Xinjiang, de nouveaux affrontements frontaliers éclatèrent.

"L'URSS a alors commencé à envoyer une série de signaux qui ont amené les Chinois à penser qu'une attaque nucléaire était possible et que, même si elle n'était pas probable, ils devaient au moins s'y préparer", explique Joseph Torigian.

Cela a provoqué un changement de mentalité à Pékin.

"Depuis lors, la Chine entame la politique du "troisième front", qui consiste à essayer de se défendre simultanément d'une attaque nucléaire des États-Unis et de l'Union soviétique, et commence à déplacer sa capacité industrielle vers le sud-ouest du pays et à construire toutes sortes de systèmes défensifs", explique le professeur de Cambridge.

Mais cette stratégie n'a pas duré longtemps. Pékin s'est rendu compte qu'il était impossible de traiter avec deux superpuissances à la fois. Comme le souligne William Hurst, "pour la Chine, cela commençait à avoir du sens de s'aligner sur les États-Unis contre l'Union soviétique, ce qui n'a bien sûr pas aidé à améliorer les relations avec Moscou dans les années 1970 et 1980".

Le président américain Richard Nixon , contrairement à d'autres politiciens américains, a vu cela comme une opportunité, dit Hurst.

Pour contrer le poids international de l'URSS, les États-Unis ont accepté de déplacer le siège aux Nations unies de la République de Chine - celle qui avait formé le Kuomintang sur l'île de Taïwan et que jusqu'alors de nombreux pays continuaient à considérer comme la gouvernement de Chine - à la République populaire de Chine.

Un an plus tard, en 1972, la visite historique de Nixon en Chine a eu lieu et, en 1979, les deux pays ont rétabli leurs relations diplomatiques.

La mort de Mao en 1976 a également déclenché une nouvelle direction pour le pays, qui s'est ouvert à une économie de marché sous la houlette de Deng Xiaoping, qui a promu l'idée encore prédominante du "socialisme à la chinoise ".

Dispute pour l'hégémonie du communisme international

La rupture sino-soviétique a également eu ses conséquences sur l'échiquier du communisme international.

Une grande partie de la bataille entre Moscou et Pékin pour le pouvoir dans le bloc communiste s'est déroulée sur le front idéologique, les deux puissances cherchant à influencer les partis, groupes ou guérillas communistes qui avaient émergé dans des régions très différentes du monde.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'Armée de libération nationale colombienne est née de la scission du Parti communiste du pays, qui a donné naissance à une branche maoïste.

Pékin et Moscou se sont également affrontés idéologiquement en Asie du Sud-Est. La Chine, par exemple, a soutenu les Khmers R du Cambodge, "que l'Union soviétique considérait comme extrêmement dangereux", explique le professeur de Cambridge.

C'est finalement le Vietnam, soutenu par les Soviétiques, qui envahit le Cambodge et renverse les Khmers rouges.

Disparition de l'URSS

Dans ce contexte, "pour la Chine, l'Union soviétique était la principale menace dans les années 1980", explique Hurst, ce qui l'a amené à coopérer étroitement avec les États-Unis et le Japon.

Mais en 1991, l'Union soviétique s'est effondrée et l'échiquier international a de nouveau été remanié.

A Pékin, ses dirigeants se méfiaient de Boris Eltsine, le nouveau président russe, sous la houlette duquel se sont déroulées des privatisations massives peu régulées, donnant l'ordre à des oligarques ultra-puissants. La Russie est entrée pleinement dans le capitalisme.

Mais l'alliance de facto qui s'était créée entre la Chine et les États-Unis n'avait plus de sens.

Crédit photo, FREDERIC J. BROWN Légende image, Vladimir Poutine puis le président chinois Jiang Zemin ont normalisé les relations avec le Traité de bon voisinage et de coopération amicale entre la République populaire de Chine et la Fédération de Russie.

En 2001, la Russie et la Chine ont signé un traité de bon voisinage et de coopération amicale.

"Depuis lors, Pékin essaie de trouver un équilibre entre les différentes puissances et de naviguer dans cet espace entre les États-Unis, la Russie et le Japon, mais aussi l'Inde ou l'Europe", explique le professeur de politique chinoise.

Au cours des 30 dernières années, les relations avec les États-Unis et le Japon se sont affaiblies, avant de se détériorer au cours de la dernière décennie.

"Il est donc important de maintenir une relation positive avec la Russie, même si la Chine n'est pas un allié de la Russie. La Chine n'a qu'une seule alliance formelle dans le monde, et c'est avec la Corée du Nord", a déclaré Hurst.

Mais, alliée ou non, « la Russie est extrêmement utile à la Chine », reconnaît l'expert.

Moscou est devenue un partenaire clé, fournissant à Pékin au cours des 20 dernières années une technologie clé pour développer son industrie aéronautique, par exemple, et un flux d'énergie continu, ce qui a aidé la Chine à diversifier et à équilibrer ses importations du Moyen-Orient et des États-Unis.

La Chine et la Russie entretiennent à nouveau des relations étroites, mais c'est désormais Moscou qui a fondamentalement besoin du soutien de Pékin, qui est un important fournisseur de biens de consommation, un partenaire commercial et en ce moment, après l'invasion de l'Ukraine, un lieu vers lequel se tourner pour contourner les sanctions occidentales.

Sept décennies après la visite historique de Mao à Moscou, les rôles se sont inversés.