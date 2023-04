mathématiques et histoire : L'extraordinaire concept de néant qui a conduit à l'invention du zéro

On raconte qu'un jour, il y a près de 2 300 ans, Alexandre le Grand, après avoir conquis la Perse, arriva sur les rives de l'Indus et trouva ce qu'il appela un gymnosophiste, c'est-à-dire un sage nu, assis sur un rocher regardant le ciel.

"Je n'éprouve rien. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? " répondit le gymnosophiste.

C'est une histoire racontée par le célèbre mythologue Devdutt Pattanaik pour illustrer les différences entre la culture occidentale et indienne.

Feu

Les trois grandes religions indiennes anciennes, le bouddhisme, l'hindouisme et le jaïnisme, avaient une approche exceptionnelle des nombres.

Dans son Śulbasūtra, Baudhayana (~800-~700 avant JC) a écrit les valeurs de π et √2, et un théorème très similaire à celui de Pythagore.

À cette époque, les rituels étaient une partie importante de la vie et la fabrication des autels du feu était régie par des spécifications exactes qui étaient consignées dans les Śulbasūtras, les plus anciens textes scientifiques de l'Inde.

Rédigés entre 800 avant JC et 200 avant JC, ils contiennent, entre autres...

Géants

En plus d'être à l'avant-garde de la géométrie, ils ont développé une obsession unique dans le monde antique avec des nombres gigantesques.

En Grèce, le nombre le plus élevé était la myriade, à 10 000.

En Inde, ils sont allés dans les milliards, quadrillions et plus.

Et les traces de ce vieil amour des grands non viables sont toujours vivantes.

"C'est 10¹⁷ ; 1 suivi de 17 zéros (100 000 000 000 000 000 ou 100 000 000 milliards) et signifie littéralement "à mi-chemin du ciel" .

"Et dans la tradition bouddhiste, les chiffres allaient beaucoup plus loin : 10⁵³ en fait partie."

"Il n'y a aucune raison pratique évidente", a déclaré Dani. "Je pense qu'il y a un certain type de gratification que les gens tirent de la réflexion sur ce genre de chiffres."

Et quelle meilleure raison que la gratification !

Or, les Jaïnas n'étaient pas loin derrière : le Raju, par exemple, est la distance parcourue par un Dieu en six mois s'il parcourt 100 000 yojana en un clin d'œil.

Et, comme si cela ne suffisait pas, ils ont envisagé et classé différentes variétés d'infini, ce qui est devenu fondamental pour le développement de la pensée mathématique abstraite deux millénaires plus tard.