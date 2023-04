Intelligence artificielle : comment détecter les images créées par l'IA

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'ancien président américain Donald Trump a posté cette image de lui générée par une intelligence artificielle, mais un examen plus approfondi montre qu'il lui manque des doigts.

Des Images d'une "arrestation " de l'ancien président américain ont fait le "buzz" ces dernières semaines. Après une minutieuse analyse, elles se sont revélées fausses.

De fausses images créées par des outils d'intelligence artificielle (IA) représentant Donald Trump sont apparues sur les médias sociaux au cours de la semaine écoulée.

Y a-t-il quelque chose que vous trouvez étrange ?

Légende image, Cette image semble réaliste, mais regardez de plus près le bras droit et le cou de Trump.

Les images qui circulent sur l'internet, comme celle ci-dessus, semblent hyperréalistes et ressemblent plus à des mises en scène artistiques qu'à des instantanés.En y regardant de plus près, on trouve des indices évidents que quelque chose ne va pas.Regardez le centre de l'image. Le bras de Trump est trop court et le policier à gauche tient quelque chose qui ressemble plus à une griffe qu'à une main humaine.

De même, si vous vous concentrez sur le cou de Trump, vous remarquerez que sa tête semble être superposée à l'image.Henry Ajder, expert en IA et présentateur de la série radiophonique de la BBC The Future Will be Synthesised, explique que la technologie actuelle n'est pas très performante pour reproduire certaines parties du corps, en particulier les mains."Si vous zoomez sur les images, vous pouvez souvent voir des incohérences, comme le nombre de doigts", explique-t-il.

Que disent les autres ?

Une simple consultation de certains sites d'information est un moyen sûr de vérifier que M. Trump n'avait pas été arrêté. Il a cependant été ni inculpé plus tard, la semaine suivant la diffusion de ces photos.L'inculpation de Trump a fait la une des journaux du monde entier. Et vous pouvez imaginer le tollé médiatique si l'ancien président avait fuit la police d'une manière ou d'une autre.Une autre bonne idée est de réfléchir au contexte dans lequel une image est partagée : qui la partage et quelles sont ses motivations ?Souvent, les gens partagent des images pour amplifier leurs opinions politiques, sans même vérifier que les photos sont authentiques, explique M. Ajder."Nous avons vu des exemples très grossiers d'autres contrefaçons, comme la séquence de Nancy Pelosi ralentie pour qu'elle ait l'air ivre", ajoute-t-il. "Il s'agissait d'une manipulation grossière, et pourtant beaucoup se sont laissés berner, ou du moins ont voulu y croire.

Légende image, Qu'est-ce qui n'est pas clair sur cette image ?

Qu'est-ce qui est flou ici ?

Regardez les visages dans la foule. Un examen plus approfondi des photos révèle d'autres détails douteux.Des tons de peau non naturels et des visages aux traits cireux ou flous sont autant d'indications que l'image est fausse.Sur l'image ci-dessus, une personne au visage flou est clairement visible en haut à droite. Les cheveux de Donald Trump apparaissent flous, alors que son visage est net.

Légende image, Ces policiers en ont-ils vraiment après Trump ou cherchent-ils autre chose ? Suivez les regards.

Sur cette image ci-dessus, les agents semblent poursuivre Trump, mais ils regardent dans une direction totalement différente.

