Crise cardiaque : Pourquoi son risque augmente-t-il chez les femmes ménopausées ?

Les maladies cardiaques sont une des principales causes de décès chez les femmes dans le monde, mais elles constituent un obstacle majeur au diagnostic et au traitement, avertit un cardiologue de renom.

Pour le docteur Susan Connolly, consultante à l'hôpital universitaire de Galway, en Irlande, il est essentiel que les femmes soient conscientes des risques de maladie cardiaque.

Selon la spécialiste, la perception selon laquelle les problèmes cardiaques touchent principalement les hommes doit être éradiquée.

Le risque commence à augmenter en raison des changements hormonaux qui interviennent à la ménopause, période de la vie où les femmes cessent d'avoir leurs règles.

"Avant la ménopause, le risque de maladie cardiaque est beaucoup plus faible chez les femmes que chez les hommes. Cependant, après la ménopause, [la probabilité de souffrir de problèmes cardiaques] s'égalise rapidement. On pense que cela est dû à la diminution des œstrogènes, une hormone protectrice", explique le cardiologue.

Les œstrogènes sont un groupe d'hormones qui jouent un rôle clé dans la santé reproductive des femmes, notamment aux stades de la puberté, des menstruations, de la grossesse et de la ménopause.

De violentes céphalées accompagnent généralement la ménopause.

Ces substances sont également importantes pour la santé du cœur, des os et du cerveau des hommes et des femmes, selon la Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis.

Pour la gynécologue Sandra McNeill, spécialiste des maladies cardiovasculaires, il est important que les femmes soient dans le meilleur état de santé possible lorsqu'elles atteignent la ménopause.

Cela implique de ne pas fumer, de contrôler son poids, de consommer modérément de l'alcool et de faire de l'exercice.

En raison de l'effet positif des œstrogènes, les femmes développent généralement une maladie cardiaque 10 ans plus tard que les hommes.

"Traditionnellement, on pensait que les problèmes cardiaques étaient l'apanage des hommes. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Les femmes sont même un peu mieux protégées par les œstrogènes jusqu'à la ménopause", explique la gynécologue.

Cependant, une fois que cette phase de la vie d'une femme est atteinte et que les niveaux d'œstrogènes chutent, le cœur souffre - et selon McNeill, les problèmes cardiaques chez les femmes sont même plus nombreux que chez les hommes.

En raison de l'effet positif des œstrogènes, les femmes développent généralement une maladie cardiaque dix ans plus tard que les hommes.

Et si la ménopause survient avant l'âge de 40 ans, le risque de maladie cardiaque dépasse celui observé chez les femmes du même âge qui ne sont pas encore entrées dans cette phase.

Des symptômes différents

"Il se peut que nous ne présentions pas les mêmes symptômes de maladie cardiaque que les hommes", prévient Mme McNeill.

Les signes "classiques" de crise cardiaque et d'autres affections sont généralement une oppression thoracique, une douleur au bras, des picotements et un essoufflement - qui peuvent également être ressentis par les femmes souffrant d'une maladie cardiaque.

Mais chez elles, ces signes ne sont pas les seuls à indiquer que quelque chose de grave se passe au niveau du cœur. Les femmes peuvent également signaler des nausées, de la fatigue, des indigestions, de l'anxiété et des vertiges.

"Les femmes ont tendance à se présenter plus tard [à l'hôpital] parce qu'elles ne réalisent pas qu'elles souffrent d'une crise cardiaque et ne se voient pas en danger", affirme Connolly.

Selon la cardiologue Susan Connolly, les maladies cardiaques sont la principale cause de décès chez les femmes dans le monde.

Reconnaître et traiter rapidement une crise cardiaque augmente les chances de survie.

Souvent, les femmes ne sont pas diagnostiquées aussi rapidement que les hommes.

Elles sont également plus susceptibles de souffrir de certaines maladies cardiaques plus difficiles à détecter, telles que la maladie microvasculaire coronarienne, le syndrome du cœur brisé ou la variante de l'angine de poitrine, explique la Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis (US National Library of Medicine).

Un retard dans le diagnostic peut entraîner un retard plus important dans les soins, ce qui peut rendre le traitement plus difficile et favoriser les complications thoraciques.

"Les maladies cardiaques sont les plus meurtrières pour les femmes dans le monde", déclare Connolly.

"Les femmes meurent deux fois plus souvent d'une maladie cardiaque que d'un cancer du sein. Il est donc essentiel que tout le monde soit conscient du risque, qui commence à augmenter à la ménopause", ajoute le cardiologue.

En plus de prendre soin de leur santé physique et mentale, les femmes qui veulent protéger leur cœur sont également invitées à surveiller leur taux de cholestérol, leur tension artérielle et leur taux de sucre dans le sang.