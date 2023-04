Guerre Ukraine - Russie : Vladimir Poutine fera-t-il un jour l'objet d'un procès pour crimes de guerre ?

On se demande si le mandat de la CPI a une force réelle et si le gouvernement d'un pays arrêterait vraiment M. Poutine.

Quelles sont les accusations contre Poutine ?

Qu'est-ce que la Cour Pénale Internationale ?

Basée à La Haye aux Pays-Bas, la CPI enquête et poursuit les personnes accusées de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.

Cependant, la Russie n'est pas signataire. Les États-Unis et la Chine non plus.

La CPI peut-elle arrêter Poutine ?

La porte-parole du Kremlin, Maria Zakharova, a rejeté les mandats d'arrêt contre M. Poutine et Mme Lvova-Belova comme "sans signification" et a déclaré qu'ils étaient "nuls et non avenus".