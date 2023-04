Donald Trump : Alvin Bragg : le procureur de Manhattan qui enquête sur l'ancien président

Par Sam Cabral

BBC News, Washington

il y a 42 minutes

Crédit photo, Getty Images

Alvin Bragg est entré dans l'histoire en 2021 en devenant le premier Noir élu procureur du comté de New York...

En quittant son bureau cette semaine, M. Bragg, 49 ans, ne disait rien, sachant qu'il s'était assuré une place dans les livres d'histoire en tant que premier procureur - au niveau fédéral, étatique ou local - à engager des poursuites pénales à l'encontre d'un ancien président américain.

Son bureau a enquêté sur un accord présumé de blanchiment d'argent entre Donald Trump et une star de films pour adultes.

L'affaire découle d'un paiement de 130 000 dollars (78 498 467 francs CFA) effectué par son avocat de l'époque, Michael Cohen, au profit de l'actrice pornographique Stormy Daniels au plus fort de l'élection présidentielle de 2016, prétendument en échange de son silence au sujet d'une liaison avec M. Trump.

L'ex-président républicain nie avec véhémence avoir commis des actes répréhensibles. Il s'est rendu sur sa propre plateforme de médias sociaux pour dire qu'il ne s'attendait pas à avoir un procès équitable à New York.

"Ils ont porté cette accusation fausse, corrompue et honteuse contre moi uniquement parce que je suis aux côtés du peuple américain et qu'ils savent que je ne peux pas avoir un procès équitable à New York", a-t-il écrit sur Truth Social.

Le procureur de Manhattan est un vétéran qui a pris ses fonctions au début de l'année 2022 sur la base d'un programme à deux volets : recourir aux alternatives à l'incarcération et intensifier les poursuites contre les délinquants en col blanc et la corruption publique.

Sa campagne pour le poste de procureur s'est fortement concentrée sur sa biographie personnelle et sur le désir de réforme des poursuites qu'elle a suscité. Né et élevé dans le quartier de Harlem à New York pendant l'épidémie de crack des années 1980, il a raconté que des policiers l'avaient menacé d'une arme, qu'il avait rencontré des victimes d'homicide devant sa porte et qu'un beau-frère avait vécu avec lui après une période d'incarcération.

L'avocat formé à Harvard s'est spécialisé dans la fraude en col blanc et les questions de droits civils, représentant notamment la famille d'Eric Garner, un homme noir mort aux mains de la police new-yorkaise en 2014.

Il a affirmé avoir aidé à poursuivre l'administration Trump plus de 100 fois au cours de son mandat de quatre ans. Il a également dirigé le procès intenté par New York contre le producteur de films en disgrâce Harvey Weinstein.

M. Bragg a de l'expérience en matière de poursuites à tous les niveaux du gouvernement. Il a précédemment occupé les fonctions d'assistant du procureur des États-Unis pour le district sud de New York, de procureur général adjoint de New York et d'avocat plaidant pour la municipalité de New York.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le bureau de M. Bragg a obtenu une condamnation contre l'organisation Trump l'année dernière.

Quelques jours après avoir pris ses fonctions, le procureur Bragg a détaillé ses nouvelles politiques en matière d'inculpation, de caution, de plaidoyer et de condamnation pour l'arrondissement de Manhattan. Il a déclaré que son bureau n'engagerait plus de poursuites pour certaines infractions de faible gravité, telles que la fraude aux transports publics et les délits liés au cannabis.

Le tollé soulevé par les forces de l'ordre locales et les chefs d'entreprise dans le contexte de la montée de la violence à New York a incité le procureur Bragg à présenter ses excuses et à revoir sa politique.

Depuis, il a présenté des statistiques montrant que les crimes majeurs ont diminué sous sa direction, mais ses détracteurs - dont M. Trump et ses alliés - l'accusent d'être un libéral "radical" indulgent envers les criminels.

M. Bragg a hérité de l'enquête sur M. Trump, précédemment menée par son prédécesseur, Cyrus Vance Jr, qui a ouvert le dossier il y a près de cinq ans, alors que M. Trump était encore à la Maison Blanche.

Au début de son mandat, deux procureurs de son bureau ont démissionné, l'un d'eux affirmant que l'enquête avait été "suspendue indéfiniment" par un procureur "malavisé", qui ne voulait pas poursuivre M. Trump.

Le bureau du procureur a répondu que l'affaire était en cours et qu'il "examinait des éléments de preuve qui n'avaient pas été explorés auparavant".

En décembre dernier, deux des sociétés de M. Trump ont été reconnues coupables d'infractions fiscales lors d'un procès pénal intenté par M. Bragg.

M. Trump lui-même n'a pas été inculpé, mais le directeur financier de la Trump Organization, Allen Weisselberg, purge actuellement une peine de cinq mois de prison.

En janvier dernier, M. Bragg a convoqué un grand jury pour évaluer les preuves dans l'enquête sur les pots-de-vin.