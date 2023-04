Les aliments génétiquement modifiés peuvent-ils être consommés sans danger ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des tomates génétiquement modifiées, qui ont une forte teneur en vitamine D, pourraient bientôt être vendues en Angleterre.

Le développement et la vente d'aliments génétiquement modifiés sont désormais autorisés en Angleterre, à la suite d'une récente modification de la législation locale.

Le gouvernement espère que la nouvelle technologie - la production d'aliments génétiquement modifiés - créera des emplois et augmentera la production alimentaire.

Toutefois, en raison de préoccupations liées à la sécurité et à l'environnement, cette autorisation n'a pas été étendue à d'autres régions du Royaume-Uni. Pourquoi ?

Les aliments génétiquement modifiés, qu'est-ce que c'est ?

Depuis de nombreuses années, les agriculteurs produisent de nouvelles variétés d'aliments à l'aide de techniques de sélection traditionnelles. Ils peuvent, par exemple, combiner un chou de grande taille mais peu savoureux avec un autre, petit mais délicieux, et créer ainsi le produit parfait.

Mais ce processus peut prendre des années. Obtenir la bonne combinaison des centaines de milliers de gènes du chou pour produire des cultures de grande taille et savoureuses nécessite des essais et des erreurs.

Les techniques génétiques éliminent l'élément aléatoire de l'équation. Elles permettent aux scientifiques d'identifier les gènes qui déterminent la taille et la saveur, de sorte qu'ils peuvent les insérer au bon endroit et développer la nouvelle variété beaucoup plus rapidement.

Quelles sont les techniques génétiques utilisées ?

La modification génétique est une méthode courante dans la plupart des régions du monde depuis plus de vingt ans, mais pas dans l'Union européenne (UE).

La technique consiste à ajouter à l'ADN d'une plante des gènes provenant d'une autre espèce végétale ou même d'un animal. Elle crée de nouvelles variétés qui ne pourraient pas être produites par croisement.

La cisgénèse, quant à elle, est similaire à la modification génétique, mais elle consiste à ajouter des gènes de la même espèce ou d'espèces étroitement apparentées. La nouvelle législation autorisera la cisgénèse si elle aboutit à un aliment qui aurait pu être produit par sélection traditionnelle.

Enfin, l'édition de gènes est une technique beaucoup plus récente, qui permet aux scientifiques de se concentrer sur des gènes spécifiques.

La nouvelle législation permet d'activer ou de désactiver ces gènes en supprimant une petite section d'ADN - à condition, là encore, que le produit qui en résulte puisse également être généré naturellement.

Crédit photo, JIC Légende image, Dans le Hertfordshire, dans le sud de l'Angleterre, le blé génétiquement modifié contribue à accroître les rendements.

Quels aliments génétiquement modifiés seront mis en vente ?

Au Japon, on peut déjà acheter des tomates riches en GABA, une substance qui a un effet calmant. Il y a aussi le vivaneau rouge modifié, qui offre plus de chair pour la production de sushis.

Une entreprise américaine développe des mûres et des cerises sans pépins.

Au Royaume-Uni, des chercheurs ont mis au point des tomates contenant de la vitamine D. Enfin, des scientifiques du Hertfordshire, dans le sud de l'Angleterre, expérimentent également le blé génétiquement modifié.

Mais l'industrie alimentaire souhaite utiliser surtout la technologie de la modification génétique pour accélérer le développement de nouvelles variétés de produits actuels.

Les entreprises veulent adapter les produits plus précisément, produire des pommes de terre plus riches en amidon pour les fabricants de snacks, et des légumes riches en protéines pour remplacer la viande.

L'industrie alimentaire souhaite également introduire des caractéristiques qui augmentent les rendements et créer des variétés plus résistantes au changement climatique.

Les aliments génétiquement modifiés sont-ils sûrs ?

Les scientifiques insistent sur le fait que les trois techniques génétiques - la modification génétique, la cisgénèse et l'édition génomique - produisent des aliments sûrs pour la consommation. Ils soulignent que tous les aliments sont rigoureusement testés.

Les scientifiques affirment que les produits génétiquement modifiés sont consommés par des milliards de personnes en Asie et en Amérique depuis plus de vingt-cinq ans sans effets nocifs.

Toutefois, les inquiétudes concernant les risques pour la santé et les incidences sur l'environnement ont entraîné l'interdiction de la production commerciale ou de la vente de produits génétiquement modifiés ou obtenus par édition génomique dans l'Union européenne, bien qu'il y ait actuellement des signes de changements possibles.

Quelles sont les préoccupations en matière de sécurité ?

De nombreux consommateurs militent contre l'usage d'aliments génétiquement modifiés, ne faisant aucune distinction entre ceux-ci et ceux produits par la technologie génétiquement modifiée précédente.

Ils s'inquiètent du fait que les aliments génétiquement modifiés ne nécessitent pas de tests supplémentaires. Ils craignent la création de nouveaux allergènes ou toxines et s'inquiètent également de l'impact possible des produits génétiquement modifiés sur l'environnement.

Les scientifiques affirment que rien ne prouve que les produits génétiquement modifiés ont nui aux écosystèmes ou à la santé humaine. Ils s'attendent à ce qu'il en soit de même pour les aliments génétiquement modifiés.

Le gouvernement britannique estime que les produits génétiquement modifiés ne pouvant être différenciés des variétés naturelles, ils rencontreront moins d'opposition que leurs équivalents génétiquement modifiés.

Un sondage récent et non encore publié, réalisé par l'institut YouGov pour le compte du ministère britannique de l'Alimentation et des Affaires rurales (Defra), a confirmé ce point de vue, mais a également révélé qu'une minorité importante était opposée à l'idée.

Selon ce sondage, 54 % des personnes interrogées ont déclaré que les produits génétiquement modifiés étaient "acceptables" et 28 % qu'ils étaient "inacceptables".