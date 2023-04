Guerre Ukraine -Russie : Les espions russes plus efficaces que l'armée, selon des experts

il y a une heure

Un nouveau rapport affirme que le chef du renseignement extérieur russe a dit à Vladimir Poutine qu'il fallait plus de temps pour se préparer à l'invasion.

Les services de sécurité et de renseignement de la Russie ont remporté plus de succès en Ukraine que son armée, affirme un groupe de réflexion britannique de premier plan dans le domaine de la défense.

Des agents des services de renseignement ukrainiens, des communications interceptées et des recherches sur le terrain y ont également contribué.

Les chercheurs affirment que le FSB a été en mesure de télécharger les disques durs d'ordinateurs gouvernementaux, afin d'identifier les personnes pro-Kiev que ses agents souhaitent arrêter et interroger.

Selon le groupe de réflexion, le chef des services de renseignements étrangers russes, le SVR, a déclaré au président Vladimir Poutine qu'ils avaient besoin de plus de temps pour se préparer et a demandé à ce que l'invasion soit retardée. Sa demande a été rejetée.

Selon Rusi, les espions de la Russie ont remporté plus de succès que l'invasion par l'armée russe.

Le rapport de 39 pages, intitulé "Preliminary Lessons from Russia's Unconventional Operations During the Russo-Ukrainian War, Feb 2022-Feb 2023", vise à alerter les gouvernements occidentaux sur l'ampleur des opérations secrètes menées par la Russie pour subvertir un pays cible.