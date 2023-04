Stormy Daniels : qui est la star du porno derrière l'inculpation de Donald Trump

il y a une heure

Malgré le fait que Trump fait l'objet d'une enquête par les tribunaux sur d'autres soupçons sérieux, notamment s'il a incité à une insurrection lors de l'attaque contre le Capitole lorsqu'il a perdu les élections de 2021 et s'il a tenté d'inverser illégalement sa défaite électorale dans l'État de Géorgie, l'affaire qui le conduira à s'asseoir sur le banc est bien plus personnelle, et concerne une femme : Stormy Daniels.