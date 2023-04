Guerre Ukraine - Russie : Où sont les leaders de l'opposition russe ?

il y a 21 minutes

Mikhaïl Khodorkovski, ancien dirigeant du géant pétrolier russe Ioukos, a été arrêté en 2003 et a passé dix ans en prison pour fraude fiscale et vol après avoir financé des partis d'opposition. À sa libération, il a quitté la Russie.

Alexei Navalny

Alexeï Navalny est de loin la figure d'opposition la plus connue en Russie. Depuis sa prison, il accuse Poutine de vouloir salir des centaines de milliers de personnes dans le cadre de sa guerre "criminelle et agressive".

Son retour en Russie en janvier 2021 a brièvement galvanisé les manifestants de l'opposition, mais il a été immédiatement arrêté pour fraude et outrage au tribunal. Il purge actuellement une peine de neuf ans de prison et a fait l'objet d'un documentaire primé aux Oscars.

Dans les années 2010, M. Navalny a participé activement à des rassemblements antigouvernementaux de masse et les nombreuses révélations de son principal organe politique, la Fondation anti-corruption (FBK), ont attiré des millions de vues en ligne. En 2021, la fondation a été interdite pour extrémisme et M. Navalny a rejeté à plusieurs reprises les allégations de corruption comme étant motivées par des considérations politiques.

Bon nombre de ses associés ont subi des pressions de la part des services de sécurité et certains ont fui à l'étranger, notamment l'ancien chef de la FBK, Ivan Zhdanov, l'ancienne avocate principale de la FBK, Lyubov Sobol, et la plupart, sinon la totalité, des chefs du réseau étendu des bureaux de M. Navalny à travers la Russie.

En 2019, il a passé plus d'un mois derrière les barreaux pour son rôle actif dans les manifestations contre le refus des autorités d'enregistrer les candidats indépendants et de l'opposition aux élections du conseil municipal de Moscou.

Vladimir Kara-Murza, journaliste et militant formé à Cambridge, a été victime à deux reprises d'un mystérieux empoisonnement qui l'a plongé dans le coma, en 2015 puis en 2017. Il a été arrêté en avril 2022 après avoir critiqué l'invasion de l'Ukraine par la Russie et a été accusé d'avoir diffusé des "fake news" sur l'armée russe, d'avoir organisé les activités d'une "organisation indésirable" et de haute trahison.

Il est l'auteur de nombreux articles critiques à l'égard de M. Poutine dans des médias russes et occidentaux de premier plan et, en 2011, il a dirigé les efforts de l'opposition pour obtenir l'adoption de sanctions occidentales visant les auteurs de violations des droits de l'homme en Russie.

Lutter pour la démocratie

Avant l'ère Poutine, Nemtsov a été gouverneur de la région de Nijni Novgorod, ministre de l'énergie, puis vice-premier ministre, et il a également été élu au parlement russe. Par la suite, il est devenu de plus en plus virulent dans son opposition au Kremlin, a publié un certain nombre de rapports critiques à l'égard de Vladimir Poutine et a mené de nombreuses marches pour s'opposer à lui.