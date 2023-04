Lazarus group : 14 millions de dollars piratés dans des distributeurs automatiques de billets du monde entier

il y a 46 minutes

Il s'agit d'un crime audacieux, caractérisé par son ampleur et son timing méticuleux. Les criminels ont pillé des distributeurs automatiques de billets dans 28 pays différents, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis et la Russie.

Tout cela s'est produit en l'espace de seulement deux heures et 13 minutes : une extraordinaire mobilisation mondiale organisée et criminelle.

Mais avant de se faire une idée plus précise du vol, les enquêteurs de l'unité de lutte contre la cybercriminalité du Maharashtra ont été choqués de voir des images de vidéosurveillance montrant des dizaines d'hommes s'approchant d'une série de distributeurs automatiques de billets, insérant des cartes bancaires et glissant des billets dans des sacs.

La Corée du Nord est l'une des nations les plus pauvres du monde, mais une grande partie de ses ressources limitées est consacrée à la fabrication d'armes nucléaires et de missiles balistiques, une activité interdite par le Conseil de sécurité des Nations unies.

Les autorités américaines pensent que le gouvernement nord-coréen utilise un groupe de pirates informatiques d'élite pour pénétrer dans les banques et les institutions financières du monde entier afin de voler l'argent dont il a besoin pour maintenir son économie à flot et financer son programme d'armement.

Depuis, le Lazarus Group a été accusé d'avoir tenté de voler un milliard de dollars américains à la banque centrale du Bangladesh en 2016 et d'avoir lancé la cyberattaque WannaCry qui a tenté de faire chanter des organisations et des particuliers dans le monde entier, y compris le Service national de santé du Royaume-Uni.

Mais les principales agences de sécurité affirment que les attaques de la Corée du Nord sont plus avancées, plus effrontées et plus ambitieuses que jamais.