Daya Brown : Elle a été acceptée par 54 établissements d'enseignement supérieur

il y a 42 minutes

"Cela m'a permis de m'évader. Je me suis dit : "Éteignons Netflix et commençons à planifier ce que nous devons faire"", a déclaré Mme Brown à la BBC.

Ayant déjà découvert sa passion pour le journalisme, la poésie et les débats au lycée, elle explique que ce sont les activités extrascolaires auxquelles elle participait qui l'ont aidée à commencer à planifier tôt.

Cela m'a permis de rester enracinée et de me dire : "Le monde s'arrête, mais tu as encore un avenir à obtenir en même temps".