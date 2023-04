Génocide rwandais : Mon miracle après avoir échappé à un massacre

il y a 46 minutes

Umutesi Stewart vit aujourd'hui en Écosse avec son mari, Iain, et leurs deux enfants.

Elle a perdu plus de 40 membres de sa famille, dont son jeune frère.

Aujourd'hui, 29 ans plus tard, elle affirme que vivre en Écosse avec son mari et ses deux enfants est "un miracle", et qu'elle a trouvé le bonheur après "toute cette douleur".