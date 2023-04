TikTok : Quelle est sa différence avec Douyin, la version de l'application utilisée en Chine ?

José Carlos Cueto

BBC News Mundo

il y a 21 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Certains utilisateurs craignent que TikTok partage les données collectées sur eux avec le gouvernement chinois.

Un groupe de développeurs, dirigé par l'entrepreneur Zhang Yiming, met la dernière application avec laquelle il espère conquérir le marché naissant des plateformes de vidéos courtes.

Le lancement tant attendu a lieu en septembre.

Le groupe décide d'appeler l'application Douyin et, en moins d'un an, elle atteint plus de 100 millions d'utilisateurs.

À elle seule, TikTok a été téléchargée plus de 3,5 milliards de fois, grâce à un algorithme habile qui nous attache irrémédiablement à l'écran, ce qui suscite l'inquiétude.

L'outil recueille de nombreuses informations : votre âge, votre localisation, votre appareil...

Lire aussi :

Il n'est donc pas surprenant qu'il ait éveillé les soupçons de plusieurs gouvernements, notamment en raison des liens présumés de l'entreprise avec le Parti communiste chinois et des allégations selon lesquelles TikTok serait utilisé à des fins d'espionnage et de "lavage de cerveau".

Ces inquiétudes sont aggravées par ce qui se passe avec la version chinoise de TikTok, Douyin, une application fortement censurée et, selon plusieurs rapports, conçue pour encourager la viralisation du matériel didactique…

Mais que savons-nous d'autre de Douyin ? Et en quoi diffère-t-elle de TikTok ?

L'origine de Douyin

Douyin domine le marché des applications de vidéos courtes en Chine.

"Fin 2022, elle comptait 730 millions d'utilisateurs", indique Zizheng Yu, professeur de publicité et de marketing à l'université de Greenwich, au Royaume-Uni.

Comme l'explique M. Yu dans un article publié sur le site d'information universitaire The Conversation, Douyin et TikTok sont essentiellement la même application. Les deux permettent à leurs utilisateurs de créer, de partager et de regarder de courtes vidéos.

Le logo des deux outils est le même et ils partagent la même société mère, ByteDance.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Douyin et TikTok ont été développés pendant que Zhang Yiming était PDG de ByteDance, l'un des plus puissants développeurs d'applications au monde.

Lors de son lancement en 2016, Douyin s'est rapidement distingué par son contenu frais et humoristique.

Des farces simples comme la synchronisation labiale, pendant que la chanson du moment est jouée, se sont rapidement répandues.

Puis sont venus les défis viraux, et la popularité de l'application a connu une ascension fulgurante.

"Au début, les jeunes partageaient et regardaient de courtes vidéos musicales. Aujourd'hui, elle s'est élargie et différents styles sont apparus, comme les vidéos moyennes et longues", explique Nara Bi, du Nanjing Marketing Group en Chine, à BBC News Mundo, le service en langue espagnole de la BBC.

"La plateforme offre une grande variété de catégories, dont le divertissement, l'actualité, les commentaires, la nourriture, les animaux, la santé et le contenu éducatif", ajoute-t-elle.

Lire aussi :

Un contenu qui, à son tour, est également devenu populaire sur TikTok durant ces dernières années.

À l'instar des applications chinoises multifonctions les plus populaires, telles que WeChat, Douyin permet la livraison de nourriture et la recommandation de restaurants locaux, par exemple - un éventail de possibilités que TikTok n'offre pas pour l'instant.

Deux jumeaux séparés à la naissance

Dans son livre TikTok Boom, le journaliste britannique Chris Stokel-Walker cite un groupe d'universitaires pour définir la relation entre TikTok et sa version chinoise, Douyin.

"Elles sont comme deux plateformes jumelles séparées à la naissance, développées sous le même toit mais mises en œuvre dans deux contextes très différents", analyse-t-elle.

Nara Bi cite quelques-unes des particularités qui ont conduit au lancement de TikTok sur les marchés internationaux.

"Chaque pays a des politiques et des réglementations différentes, en particulier la Chine, avec des mécanismes réglementaires uniques. Il existe également certaines restrictions pour les utilisateurs chinois lorsqu'ils accèdent à des sites web étrangers", explique-t-elle à la BBC.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La diffusion en direct est disponible sur Douyin depuis le lancement de l'application, ce que TikTok n'a mis en place que quelques années plus tard.

"Douyin est donc exclusif à la Chine, tandis que TikTok est destiné aux pays étrangers", ajoute l'experte en marketing.

TikTok a été lancé peu après Douyin en 2017, devenant d'abord populaire sur d'autres marchés asiatiques comme le Japon, la Thaïlande, le Vietnam et l'Inde.

Tenba Group, une agence spécialisée dans le marketing numérique chinois, explique qu'"en ayant deux plateformes distinctes, ByteDance peut autoriser davantage de contenu généré par les utilisateurs sur TikTok et se conformer aux restrictions requises sur Douyin".

En quoi Douyin diffère-t-elle de TikTok ?

La navigation dans les deux applications est à peu près la même : une présentation identique et des menus simples, qui facilitent la création, la lecture et la recherche de vidéos.

Mais il y a plusieurs différences… D'abord, ouvrir un compte sur TikTok n'est pas la même chose qu'ouvrir un compte sur Douyin.

Lire aussi :

Au moment de leur lancement, la diffusion en direct était mieux établie en Chine qu'en Occident. C'est pourquoi, dès le début, Douyin a encouragé les échanges entre ses utilisateurs. TikTok ne rendra cette fonction disponible qu'avec l'arrivée des blocages imposés par la pandémie de Covid-19.

De même, les dons aux créateurs de contenu sont traditionnellement plus fréquents sur Douyin que sur TikTok.

Une autre différence essentielle est l'endroit où les données sont stockées. Avec TikTok ou tout autre réseau social, la plupart d'entre nous assument leur utilisation par le biais d'un accord tacite : nous offrons des informations personnelles en échange d'un divertissement.

La possibilité que les propriétaires de TikTok partagent les données collectées avec le gouvernement chinois est l'une des principales préoccupations que l'application suscite parmi les utilisateurs et les gouvernements, en particulier en Occident.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'une des particularités de Douyin par rapport à TikTok est sa multifonctionnalité, avec notamment la possibilité d'effectuer des achats directement sur l'application.

Mais cette relation entre TikTok et la Chine n'a pas été prouvée. Les données de TikTok sont supposées être stockées en dehors du géant asiatique.

Aux États-Unis, par exemple, les informations se trouvent dans une base de données située dans l'État de Virginie, avec une sauvegarde à Singapour.

Douyin, quant à lui, stocke ses données en Chine.

"De même, Douyin respecte les lois chinoises sur la protection des données, tandis que TikTok se conforme aux réglementations en vigueur dans d'autres pays", explique Nara Bi.

Tenba Group souligne également la différence d'âge des utilisateurs.

"Les utilisateurs de Douyin sont encore jeunes, mais un peu plus âgés que ceux de TikTok. C'est pourquoi Douyin propose davantage de contenu sur le style de vie, des conseils professionnels et même des vidéos des autorités locales."

Les hashtags et les tendances de TikTok varient également en fonction du lieu et des différences culturelles.

Lire aussi :

Pour revenir à la multifonctionnalité de Douyin, les agences de marketing numérique mettent en avant tout ce qu'il est possible de faire sur l'application, en plus de poster et d'interagir avec des vidéos comme sur TikTok.

Par exemple, à partir de 2021, Tenba Group indique que les utilisateurs pourront acheter des produits directement dans des boutiques ou même des trasmissions en direct.

"Le commerce électronique devient de plus en plus populaire dans Douyin, vous pouvez même réserver des hôtels et faire des visites de restaurants", explique le groupe.

Censure et contrôle de l'âge

Tenba Group souligne la plus grande présence de vidéos éducatives et commerciales sur Douyin, alors que TikTok est plus axé sur la musique et la danse, "probablement en raison d'un public un peu plus jeune".

En ce sens, Douyin semble également être affecté par la forte censure qui existe sur tous les médias sociaux en Chine, avec une armée de policiers de l'Internet qui suppriment les contenus critiques à l'égard du gouvernement ou susceptibles d'inciter à l'instabilité politique.

En 2019, alors que TikTok commençait sa grande ascension internationale, le compte de l'utilisatrice Feroza Aziz a été suspendu après avoir dénoncé le traitement réservé par Pékin aux musulmans ouïgours dans la province du Xinjiang.

Crédit photo, Getty Images Légende image, En 2019, le créateur de contenu Feroza Aziz a été censuré sur TikTok après avoir publié une vidéo sur le sort des musulmans ouïgours en Chine.

Cette décision a suscité de vives critiques, et TikTok a présenté ses excuses et rétabli le compte.

Depuis lors, il ne semble pas y avoir eu beaucoup d'autres cas de censure, à l'exception de certaines mesures de modération de contenus controversés, communes à toutes les plateformes.

Les chercheurs de Citizen Lab ont effectué une comparaison entre TikTok et Douyin et ont conclu que TikTok n'appliquait pas la même censure politique que sa version chinoise.

Toutefois, les utilisateurs ont signalé un phénomène connu sous le nom de "shadow banning", une sorte de censure cachée qui fait que certains contenus ont moins d'impact et sont moins promus par la plateforme.

Deux applications dans le collimateur

Les deux plateformes font l'objet de critiques de la part des utilisateurs, des institutions et des médias.

"Douyin a été critiqué pour son contenu vulgaire, tandis que TikTok l'a été pour des questions de confidentialité, de censure présumée et de diffusion de fausses informations", explique Mme Bi à la BBC.

L'expert note que Douyin a été critiqué en Chine pour avoir porté préjudice aux jeunes avec un algorithme qui présente continuellement des contenus qui les intéressent, plutôt que des contenus qui sont bons pour eux.

"Les utilisateurs peuvent ainsi se retrouver piégés dans une caméra, exposés à un éventail limité d'idées et de perspectives. Ils peuvent devenir plus sensibles à l'influence du contenu qu'ils voient et perdre leur capacité à penser de manière critique", estime Nara Bi.

Crédit photo, Getty Images Légende image, TikTok et Douyin ont été critiqués, entre autres, pour leur censure présumée du contenu.

Ces critiques ont conduit Douyin à activer une section dans l'onglet "Découvrir", que l'on ne voit pas non plus sur TikTok.

Elle s'appelle zheng nengliang, que l'on peut traduire par "énergie positive", et affiche des vidéos promouvant le Parti communiste chinois et ses idéaux sociaux, explique Mme Stokel-Walker dans son livre sur TikTok.

Des universitaires et des analystes ont qualifié ce choix de "tactique de survie", pour apaiser les politiciens qui pourraient fermer l'application sur un coup de tête […] Cela montre que, malgré le fait que les deux applications fonctionnent avec le même moteur, il existe des différences fondamentales entre elles en termes d'environnements opérationnels très différents", a écrit Mme Stokel-Walker.

Les inquiétudes concernant le niveau d'addiction que la plateforme peut engendrer chez les mineurs ont également été une cible fréquente de critiques.

Lire aussi :

En 2019, Douyin a limité l'utilisation du "mode adolescent" à quarante minutes par jour - et accessible uniquement entre 6 h et 22 h. Puis, en 2021, ce mode adolescent est devenu obligatoire pour les utilisateurs de moins de 14 ans.

Ce type de mesures a mis un peu plus de temps à arriver sur TikTok. Ce n'est qu'au début du mois de mars de cette année que la plateforme a annoncé qu'elle mettrait en place une limite par défaut de soixante minutes par jour pour les utilisateurs de moins de 18 ans.

En outre, les jeunes de moins de 13 ans devront fournir un code à leurs parents pour pouvoir utiliser l'application pendant trente minutes supplémentaires.